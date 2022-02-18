«Забили «Зениту» столько, сколько было нужно». В Испании хвалят Пеллегрини и Артёма Дзюбу

«Зенит» вчера уступил «Бетису», но в Испании ничуть не удивились гостевой победе (даже полурезервным составом). И отметили гениальность Мануэля Пеллегрини, который способен работать с большой ротацией. Ниже – главные цитаты из ведущих испанских газет после матча «Зенит» – «Бетис».

AS: нам обещали безумие – и мы его получили

В AS восхитились тренером «Бетиса» и заявили, что могли выигрывать и крупнее: «Матч показал грациозность команды Пеллегрини с точки зрения атаки. Впереди команда действовала остро, но слишком много недостатков было в обороне. Нам обещали безумие – и мы его получили. «Бетис» мог сделать счёт 4:2, но не вышло. Защита справлялась с Юри Алберто куда лучше, чем с Дзюбой».

Но и «Зенит» там тоже отметили. Точнее, Артёма Дзюбу:

«Одним из героев матча стал Хоакин, который сделал навес в моменте с первым голом. Пеллегрини призывал команду к настойчивости, а «Зенит» действовал трусливее и казался меньше с каждой минутой. Удар Гвидо – и 2:0. Хозяева не могли ничего сделать, и на стадионе воцарилась тишина. Но это длилось недолго: в самый тяжёлый момент на сцену вышел Дзюба со своим огромным ростом. Он забил первый, а бывший игрок «Барсы» Малком – второй. У «Зенита» было больше контроля, но «Бетис» выглядел опаснее».

Фото: fc-zenit.ru

EL Mundo Deportivo: у «Бетиса» хорошие шансы на плей-офф

Журналисты этого издания обратили внимание на состав гостей – дескать, несмотря на кучу замен, результат выдали отличный. И спорить с этим трудно:

«У «Бетиса» пятая победа подряд на выезде в еврокубках – такого не было 24 года! И это без Каналеса и Фекира. Пеллегрини вообще сделал 7 замен по сравнению с последним матчем. Но это не ослабило команду – уже в первом тайме они повели 2:0. Потенциал «Зенита» и слабость «Бетиса» в обороне привели к голу Дзюбы и Малкома. Но это не смутило гостей, и они снова вышли вперёд».

Marca: во втором тайме «Зениту» не хватило идей

В Marca тоже отметили умение Пеллегрини делать ротацию без особых проблем для результата. Хотя камбэк «Зенита» в первом тайме назвали «худшими минутами» для гостей и отметили «великана» Дзюбу:

«Бетис» доминировал с первой минуты, забив дважды. Но потом «Зенит» пришёл в себя. Удары великана Дзюбы и Малкома – счёт уже равный. Это были худшие минуты для «Бетиса», ведь Дзюба мог забивать и ещё. Но постепенно гости вновь навязали свой футбол. Да, команда пропустила относительно легко, но они забили «Зениту» столько, сколько было нужно. После перерыва темп упал. «Зениту» не хватало идей, чтобы вновь разбить оборону соперника. Только Малком находил место для создания опасности, плюс был удар Кузяева в перекладину. «Бетис» тоже мог забивать больше усилиями Вильяма Карвалью. Но «Зенит» сохранил ворота и адекватный счёт, с которым можно навязать борьбу на чужом поле».