Дзюба и Ракицкий провели два разных матча. И с кем из них «Зенит» теперь продлит контракт?

Игра Ракицкого в первом тайме – мрак. «Бетис» задавил «Зенит» высоким прессингом и быстрыми атаками, а такой расклад для него – кошмар. Надо было не только обороняться, ведь украинец остался единственным игроком, который мог начинать атаки. Вы точно наблюдали такую картину: он получал мяч от вратаря либо от Чистякова и безнадёжно смотрел вперёд. Все перекрыты, никто не подбегает. Пара секунд, и накрыт уже он сам – дальше либо пас ближнему с риском ошибиться, либо вперёд с надеждой на Дзюбу. Рядом ведь не было Ловрена, способного дублировать его функции. Только Чистяков, пасующий исключительно на Ракицкого.
Потом пошли ошибки: при первом голе «Бетиса» потерял игрока, при третьем – не сориентировался на пас Кержакова. А Ракицкий, который не только так косячит, но ещё и не начинает атаки – это двойной аргумент в пользу его замены.
Такая игра в этот вечер взбесила многих, но в ней нет ничего нового. Давно понятно: Ярослав – не образец профильного центрдефа. В схеме с тремя защитниками его могут прикрыть Чистяков и даже Ловрен. Когда играют вдвоём – проблемы вылезают наружу. Неспроста «Зенит», судя по всему, сейчас ищет защитника с хорошей левой в разных чемпионатах. Кажется, в клубе смирились: при всех плеймейкерских качествах Ракицкого куда надёжнее иметь в обороне парня, который лучше выполняет прямые функции. А начинать атаки будут другие.
Фото: Елена Разина, «Чемпионат"
«Вариантов [чтобы выпустить в старте другого игрока] практически не было. Мы знаем его плюсы и минусы. У него не получилась игра сегодня, связано ли это с тем, что он пропустил сбор, или с его состоянием — посмотрим», – Семак после матча был краток.
Вместо Ракицкого в перерыве вышел Круговой. А в центр перешёл Дуглас. Очевидно, для защитника – это приличный удар.
А что Дзюба?
Игра украинца особенно диссонировала с действиями Дзюбы. Сейчас они в похожем положении: у обоих летом заканчивается контракт. Оба лидеры, но сохранить их во чтобы то ни стало цели нет. А лучшее время, чтобы убедить руководство в своей нужности – матчи с топами. У Дзюбы такой получился: 60 минут он был действительно полезен. Именно такой игры от него и ждали: забил гол, цеплялся, а иногда даже ускорялся. Семак даже отдельно отметил Артёма после матча. На фоне слов, что многие сыграли не на своём уровне, нападающий заслужил похвалу.
«Оценка игры Дзюбы? Хорошо. У него было много положительных моментов. Потом мы выпустили игроков, которые могли поддержать интенсивность, движение — Сергеева, Юри Алберто. Заменили Артема, чтобы освежить игру в атаке. Но его действия я оцениваю хорошо».
Конечно, будут ещё матчи. И запоминается последнее. Но первой возможностью Ярослав не воспользовался. И теперь у его представителей стало ещё меньше аргументов просить высокую зарплату в потенциальном новом контракте. Ведь его, в принципе, может и не быть. А вот Дзюба свой шанс использовал.
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