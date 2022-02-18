Дзюба и Ракицкий провели два разных матча. И с кем из них «Зенит» теперь продлит контракт?

Игра Ракицкого в первом тайме – мрак. «Бетис» задавил «Зенит» высоким прессингом и быстрыми атаками, а такой расклад для него – кошмар. Надо было не только обороняться, ведь украинец остался единственным игроком, который мог начинать атаки. Вы точно наблюдали такую картину: он получал мяч от вратаря либо от Чистякова и безнадёжно смотрел вперёд. Все перекрыты, никто не подбегает. Пара секунд, и накрыт уже он сам – дальше либо пас ближнему с риском ошибиться, либо вперёд с надеждой на Дзюбу. Рядом ведь не было Ловрена, способного дублировать его функции. Только Чистяков, пасующий исключительно на Ракицкого.

Потом пошли ошибки: при первом голе «Бетиса» потерял игрока, при третьем – не сориентировался на пас Кержакова. А Ракицкий, который не только так косячит, но ещё и не начинает атаки – это двойной аргумент в пользу его замены.

Такая игра в этот вечер взбесила многих, но в ней нет ничего нового. Давно понятно: Ярослав – не образец профильного центрдефа. В схеме с тремя защитниками его могут прикрыть Чистяков и даже Ловрен. Когда играют вдвоём – проблемы вылезают наружу. Неспроста «Зенит», судя по всему, сейчас ищет защитника с хорошей левой в разных чемпионатах. Кажется, в клубе смирились: при всех плеймейкерских качествах Ракицкого куда надёжнее иметь в обороне парня, который лучше выполняет прямые функции. А начинать атаки будут другие.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат"

«Вариантов [чтобы выпустить в старте другого игрока] практически не было. Мы знаем его плюсы и минусы. У него не получилась игра сегодня, связано ли это с тем, что он пропустил сбор, или с его состоянием — посмотрим», – Семак после матча был краток.



Вместо Ракицкого в перерыве вышел Круговой. А в центр перешёл Дуглас. Очевидно, для защитника – это приличный удар.

А что Дзюба?

Игра украинца особенно диссонировала с действиями Дзюбы. Сейчас они в похожем положении: у обоих летом заканчивается контракт. Оба лидеры, но сохранить их во чтобы то ни стало цели нет. А лучшее время, чтобы убедить руководство в своей нужности – матчи с топами. У Дзюбы такой получился: 60 минут он был действительно полезен. Именно такой игры от него и ждали: забил гол, цеплялся, а иногда даже ускорялся. Семак даже отдельно отметил Артёма после матча. На фоне слов, что многие сыграли не на своём уровне, нападающий заслужил похвалу.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Оценка игры Дзюбы? Хорошо. У него было много положительных моментов. Потом мы выпустили игроков, которые могли поддержать интенсивность, движение — Сергеева, Юри Алберто. Заменили Артема, чтобы освежить игру в атаке. Но его действия я оцениваю хорошо».

Конечно, будут ещё матчи. И запоминается последнее. Но первой возможностью Ярослав не воспользовался. И теперь у его представителей стало ещё меньше аргументов просить высокую зарплату в потенциальном новом контракте. Ведь его, в принципе, может и не быть. А вот Дзюба свой шанс использовал.