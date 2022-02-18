Как теперь Карпину игра Дзюбы? Артём был одним из лучших и завёл «Зенит» голом

«Зенит» первым из российских клубов возобновил сезон и сразу выдал шоу. В стартовом матче 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубые зарубились дома с «Бетисом», но обидно проиграли из-за ошибок в обороне. Героев в составе «Зенита» хватало. Сфокусируемся на одном из них.

«Дзюба — джокер «Зенита». Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С «Бетисом» Артём выйдет играть за новый контракт как лев», — сказал «Чемпионату» бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела перед матчем. Как же он был прав.

От Артёма действительно бесполезно ждать активного прессинга и скорости, как у Килиана Мбаппе. В силу возраста (33 года) и габаритов нападающий «Зенита» бесполезен в такой игре, но зато хорошо знает свои сильные качества. А главное — умеет включать их в нужный момент. Матч с «Бетисом» стал как раз таким моментом.

Фото: fc-zenit.ru

Как только «Зенит» научился выводить мяч из-под мощнейшего прессинга «Бетиса», Дзюбу стало видно. Он традиционно боролся и сбрасывал мяч на партнёров, играл в подыгрыше при быстрых атаках. И забил гол, с которого начался камбэк «Зенита». Ничего сверхъестественного — нужное время, нужное место, удар головой. А вскоре хозяева забили и второй.

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По итогу у Дзюбы достойная статистика: два удара (лучший у «Зенита» наряду с Малкомом и Клаудиньо), 74 процента точных передач (у вышедших на замену Ивана Сергеева и Юри Алберто — меньше), два ключевых паса (лучший вместе с Малкомом и Алберто), 15 единоборств (больше только у Дугласа Сантоса), 60 процентов — успешные.

С поля Дзюба ушёл на 73-й минуте. В момент, когда казалось, что он ещё может принести пользу. Так же показалось, например, Александру Мостовому: «Ошибка Семака в том, что поменял Дзюбу. Зачем? Он был одним из лучших в первом тайме. У команды навал, а они не знают, на кого вешать. Не понял этого решения». В защиту Семака можно сказать, что Дзюба сильно сбавил в активности после часа игры. Проблема тренера «Зенита» в том, что вышедшие вместо Артёма нападающие сыграли не лучше.

После матча с «Бетисом» вопросов два. Первый: что будет с контрактом Дзюбы. Соглашение истекает этим летом, а автоматическое продление состоится только при определённом проценте сыгранных матчей. Недавно СМИ сообщали, что «Зенит» готов продлить договор, но решение будет за Семаком.



Второй вопрос: как теперь игра Дзюбы главному тренеру сборной России Валерию Карпину? Через месяц нашей команде играть с Польшей в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022. Возможно, заряженный Дзюба в оптимальной форме сыграет не хуже, чем Фёдор Смолов с Хорватией. Второго, к слову, критиковал даже Карпин. Чтобы шансов на вызов стало больше, Артёму нужно пройти ещё четыре испытания. До объявления списка, которое состоится 7 марта, «Зенит» сыграет с «Бетисом», «Рубином», «КАМАЗом» и «Уфой». С таким стартом в Европе – не самый сложный график.