Роман Абрамович передал управление «Челси». Что будет с клубом?

Пока речь идёт только о том, кто будет юридически принимать решения.

Что произошло

Вечером 26 февраля, за день до финала Кубка лиги, на официальном сайте «Челси» появилось заявление Романа Абрамовича.

«На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы добивались настолько большого успеха, насколько это возможно, а также строили своё будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.

Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков», – написал владелец «Челси».

Фото: Darren Walsh/Getty Images

Что это за фонд?

Фонд «Челси» был основан после приобретения клуба Абрамовичем – в 2010 году. Он объединяет ряд благотворительных и общественных мероприятий клуба, в том числе проекты по защите окружающей среды и борьбе с дискриминацией. Здесь надо напомнить, что Челси – в первую очередь название района Лондона, и в данном конкретном случае Абрамович вкладывался в местную благотворительность.

После начала военной спецоперации на территории Украины на него заметно увеличилось давление британской общественности. Крис Брайант, член парламента с 2001 года, уже 24 февраля выступил против того, чтобы бизнесмен владел «Челси». Брайант заявил: «Британское правительство сосредоточено на том, чтобы лица, связанные с незаконной деятельностью, не могли обосноваться в Великобритании, и будет пользоваться иммиграционными полномочиями для предотвращения этого. Конечно, господин Абрамович больше не должен владеть клубом в этой стране – а мы должны рассмотреть возможность конфискации некоторых активов, включая дом за £ 152 млн».

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Любопытно, что именно Брайант вынудил представителя Бориса Джонсона признать оговорку. Премьер-министр Великобритании сказал, что ранее на Абрамовича уже накладывались санкции. После апелляции Брайанта официальный представитель премьера признал оплошность и сообщил, что Джонсон её исправит.

Томас Тухель высказался по поводу обсуждений: «Мы не должны притворяться, что проблемы нет. Ситуация ужасна для всех. Я могу понять критику в отношении клуба и нас, людей, представляющих его. Мы не можем полностью избавиться от этого. Но, возможно, люди смогут понять меня как тренера и игроков как футболистов – у нас нет понимания того, что происходит, и насколько во всём этом замешан владелец».

По данным Bloomberg, проблемы Абрамовича с возможностью тратить деньги в Великобритании активизировали возможных покупателей «Челси». Кроме того, возникла проблема с тем, что траты Абрамовича официально записывались в долг «Челси». Сейчас клуб должен ему $ 2 млрд и в случае наложения новых санкций лишится формальной возможности эти деньги вернуть.

Фото: Ashley Western/Getty Images

Что всё это значит для «Челси»?

Как разъяснил журналист Guardian Мэтт Лоу, Роман Абрамович остаётся владельцем клуба, но официально не будет вовлечён в любые решения внутри «Челси». Вариант продажи клуба на данный момент не рассматривается.

Вероятно, Абрамович решил уйти в тень, чтобы снизить давление на клуб.