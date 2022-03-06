Сколько потеряют клубы РПЛ, если легионеры уйдут бесплатно. Больше всех пострадает «Зенит»

Продолжаем анализировать ситуацию на российском футбольном рынке, которая может сложиться в случае отъезда легионеров из РПЛ. Напомним, на днях появилась информация, что в ближайшее время ФИФА разрешит иностранцам, выступающим в нашей стране, разрывать действующие контракты без последствий. Вполне возможно, многие или вообще все легионеры этим правом воспользуются. Это значит, что участники чемпионата России понесут крупные финансовые потери. В первую очередь топ-клубы, которые, как правило, платят серьёзные деньги за новичков – их зарубежные футболисты стоят недешёво.

Давайте подсчитаем возможный убыток «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». Понятно, что точную сумму потерянных средств за трансферы «на выход» назвать невозможно, так как в каждом случае свои обстоятельства. Но примерные цифры определить можно. Исходить будем из двух показателей: ориентировочной стоимости футболиста по версии Transfermarkt и тех денег, которые топ-клубы РПЛ затратили на покупку своих легионеров. Вот что получается:

«Зенит», € 118-147 млн

Самые дорогие легионеры у петербургского клуба, поэтому «Зенит» понесёт наибольшие финансовые потери, если его иностранцы разорвут контракты. На данный момент Transfermarkt оценивает зарубежных игроков сине-бело-голубых в € 118 млн – это Малком (22), Вильмар Барриос (20), Вендел (19), Клаудиньо (16), Дуглас Сантос (16), Юри Алберто (12) и Деян Ловрен (7). Сюда же добавим и Ярослава Ракицкого (6), который уже ушёл свободным агентом. Если считать потраченные на легионеров деньги, то сумма возрастёт до € 147 млн. Больше всего «Зенит» отдал за Малкома, которого в августе 2019-го выкупили у «Барселоны» за € 40 млн, а вот остальные стоили значительно меньше.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо», € 26-41 млн

Потери «Динамо», конкурирующего с «Зенитом» в борьбе за золото, будут не так велики, как у петербургского клуба. В команде сейчас, кстати, всего семь легионеров, которые оцениваются в € 41,3 млн – Себастьян Шиманьски (13), Никола Моро (9), Фабиан Бальбуэна (8), Иван Ордец (5), Диего Лаксальт (3,5), Гильермо Варела (2,5) и Клинтон Н’Жье (1,5). Плюс московскому клубу принадлежит Лука Гагнидзе (0,8), выступающий на правах аренды за «Урал». Потратило «Динамо» на этих игроков и того меньше – лишь € 26 млн. Основных центральных защитников Бальбуэна и Ордеца вообще подписали свободными агентами. Дороже всего обошёлся Моро: его купили у загребского «Динамо» за € 8,5 млн.

ЦСКА, € 35-37 млн

В составе ЦСКА три арендованных легионера – Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль, а значит, от их ухода клуб особо финансово не пострадает. Однако и сами армейцы отдали в аренду пятерых иностранцев, так что в общей сумме московскому клубу принадлежат 10 зарубежных футболистов, чья стоимость оценивается в € 35,85 млн – Чидера Эджуке (9), Хесус Медина (5), Адольфо Гайч (5), Арнор Сигурдссон (4), Яка Бийол (3,5), Бруно Фукс (3), Хёрдур Магнуссон (3), Кристиян Бистрович (2), Ларс Бохинен (1,2) и Лассана Н’Диайе (0,15). За приобретение этих игроков ЦСКА заплатил приблизительно столько же – € 37,27 млн. Дороже остальных стоил Эджуке: нигерийца взяли у «Херенвена» за € 11,5 млн.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар», € 74-80 млн

Для Сергея Галицкого уход легионеров «Краснодара» свободными агентами – ощутимая финансовая потеря. Клубу до последних дней принадлежали 11 иностранцев с учётом отданных в аренду. Оценивались они в сумме в € 80,5 млн – Джон Кордоба (17), Гжегож Крыховяк (11), Виктор Классон (9), Реми Кабелла (8), Вандерсон (8), Тонни де Вильена (7,5), Хуниор Алонсо (7), Кристиан Рамирес (5,5), Эрик Ботхейм (4), Кайо (2) и Юнес Намли (1,5). За этих футболистов Галицкий заплатил € 74,5 млн. Самый крупный трансфер – покупка Кордобы у «Герты» за € 20 млн. Классон уже попрощался с краснодарским клубом, остальные тоже не тренируются с командой и готовы уйти.

«Локомотив», € 34-37 млн

О селекции «Локомотива» в последние несколько трансферных окон говорят как о слишком дорогой, но по затратам на собранных в команде легионеров железнодорожники превосходят из топ-клубов РПЛ разве что «Динамо». Восемь иностранцев обошлись клубу в € 34,25 млн. Самые дорогие – Алексис Бека-Бека и Гирано Керк, за которых заплатили по € 6 млн соответственно «Кану» и «Утрехту». Transfermarkt оценивает легионеров «Локо» в € 37,8 млн. Напомним, в списке зарубежных футболистов клуба находятся Пабло (8), Франсуа Камано (6,5), Керк (6), Ян Кухта (5), Тин Едвай (4), Бека-Бека (3,5), Вильсон Изидор (3) и Мацей Рыбус (1,8).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак», € 66-81 млн

«Спартаку» уже не принадлежит Самуэль Жиго и пока ещё не принадлежит Мартинс Перейра – оба в аренде. С другой стороны, сам московский клуб отпустил на правах аренды целую группу легионеров. Контракты продолжают действовать у 12 футболистов, которые оцениваются в € 66,5 млн – это Квинси Промес (12), Джордан Ларссон (11), Алекс Крал (8), Эсекьель Понсе (7), Гус Тиль (6,5), Шамар Николсон (6,5), Виктор Мозес (5), Айртон (4,5), Педро Роша (2), Йоррит Хендрикс (1,8), Максимилиано Кофрие (1,2) и Остон Урунов (1). Что касается потраченных на этих игроков денег, то сумма получается намного выше – € 81,5 млн. Дороже остальных, естественно, был Тиль: АЗ заработал на продаже голландца € 18 млн.