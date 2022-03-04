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Трансферы РПЛ: кто может заменить легионеров в «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве», «Динамо» и «Краснодаре»

Кем топ-клубы РПЛ могут заменить легионеров? Российские игроки для Москвы и Петербурга
Анатолий Романов
Кем топ-клубы РПЛ могут заменить легионеров?
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А также для клуба Галицкого. Обсуждаем кризисные трансферы «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара».

Зарубежные футболисты и тренеры покидают Россию из-за событий на Украине. Возможно, в ближайшее время отток иностранцев приобретёт массовый характер. Накануне появилась информация, что ФИФА в течение 7-10 дней даст легионерам РПЛ разрешение разрывать действующие контракты без последствий. Значит, каждая наша команда рискует лишиться восьми футболистов посреди чемпионата. Как компенсировать неожиданные потери?

Как будут выглядеть топ-клубы РПЛ без легионеров и кто пострадает сильнее всех. Разбор Как будут выглядеть топ-клубы РПЛ без легионеров и кто пострадает сильнее всех. Разбор

На этот случай обсуждается открытие внутреннего трансферного окна. Оставшись без легионеров, клубы смогут заменить их местными игроками. Очевидно, что гранды РПЛ – «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» – начнут охоту за доступными на рынке россиянами. Забирать футболистов друг у друга будет очень непросто, поэтому акцент в селекции наверняка сделают на остальную десятку команд. Кто попадет в фокус внимания лидеров нашего футбола? Вот 10 кандидатур.

Гамид Агаларов, «Уфа»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

Лучший бомбардир РПЛ, несомненно, станет трансферной целью топ-клубов чемпионата России. Агаларов проводит прекрасный сезон: забил 13 голов в 19 матчах. Если «Зенит» потеряет Юри Алберто, «Спартак» – Ларссона и Николсона, «Локомотив» – Кухту и Изидора, то они сделают всё, чтобы забрать нападающего «Уфы». «Краснодар» остался без Кордобы и Ботхейма, поэтому тоже наверняка включится в гонку за Гамида. А вот у «Динамо» и ЦСКА российские форварды, они обойдутся своими силами.

Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Илья Самошников, «Рубин»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо».

Крайнего защитника сборной России тоже будут «отрывать с руками». Самошников – правша, но чаще действует слева, а на этой позиции выбор среди игроков с паспортом РФ традиционно невелик. В любом случае Илья ценен тем, что способен исполнить две роли. У «Зенита» слева играет легионер (Дуглас Сантос), у «Спартака (Мозес и Айртон) с «Динамо» (Варела и Лаксальт) – на обоих флангах иностранцы. «Локомотив» может задуматься о равноценной замене для Рыбуса.

Илья Самошников

Илья Самошников

Фото: РИА Новости

Максим Осипенко, «Ростов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар».

Еще один игрок сборной, чей уровень достаточно высок, чтобы за него поборолись ведущие клубы чемпионата России. Прежде всего, «Зенит», потерявший Ракицкого, ведь Осипенко – левоногий центральный защитник. «Локомотив», возможно, увидит в футболисте «Ростова» альтернативу Пабло, «Динамо» – Ордецу, а «Краснодар» – замену Алонсо. ЦСКА в случае потерь Магнуссона, Фукса и Бийола также потребуется новый центрбек. Разве что «Спартаку» не нужен конкретно этот трансфер.

Максим Осипенко

Максим Осипенко

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главные цифры сборной России при Карпине. Зачем так много игроков?! Главные цифры сборной России при Карпине. Зачем так много игроков?!

Данила Прохин, «Сочи»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар»

Центральный защитник молодежной сборной России прогрессирует и хорош в «Сочи», правда, в схеме с тремя центральными защитниками. Как будет играть в двойке – вопрос. Тем не менее «Зенит» наверняка постарается вернуть Прохина, если уйдет Ловрен. Остальным топам тоже придётся искать замену легионерам – Едваю («Локомотив»), Бальбуэна («Динамо»), Кайо («Краснодар»). У «Спартака» опять же хватает российских игроков в линии обороны, так что красно-белые обойдутся внутренними резервами.

Данила Прохин

Данила Прохин

Фото: РИА Новости

Иван Кузьмичёв, «Урал»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар»

Уроженец Тольятти раскрылся в «Урале», откуда попал в молодёжную сборную России. Многим болельщикам Кузьмичёв наверняка запомнился по матчу с Испанией, который наша команда выиграла со счётом 1:0. Высокий центральный защитник очень надёжно сыграл против индивидуальных сильных футболистов группы атаки испанцев. Да и у чужих ворот Иван опасен на стандартах. Он, как и Прохин, будет интересен почти каждому топ-клубу РПЛ.

Иван Кузьмичёв

Иван Кузьмичёв

Фото: РИА Новости

Данил Глебов, «Ростов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо»

Благодаря Валерию Карпину в сборной России стало больше представителей «Ростова». Один из них – опорный полузащитник Глебов, который летом едва не перешёл в «Спартак». Не исключено, что теперь он станет красно-белым, заменив Мартинса Перейру. Хотя у «Спартака» в составе и так целая группа российских центрхавов. Опорник с паспортом РФ, скорее, может понадобиться «Зениту» (эту позицию закрывают легионеры – Барриос и Вендел), «Локомотиву» (Бека-Бека), ЦСКА (Гбамен) или «Динамо» (Моро).

Данил Глебов

Данил Глебов

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Николай Комличенко, «Ростов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Спартак», «Локомотив», «Краснодар»

Лучший бомбардир чемпионата Чехии сезона-2018/2019 по-прежнему принадлежит «Динамо», но бело-голубым, имеющим в своём составе Смолова, Тюкавина и Грулёва, вряд ли пригодится. У ЦСКА есть Заболотный с Яковлевым. Да и «Зениту» не нужен форвард именно такого плана, как Комличенко, поскольку Дзюба с Сергеевым сильны в штрафной. Зато остальные большие клубы РПЛ, скорее всего, попробуют забрать кандидата в сборную России у «Динамо» и «Ростова». Чем не замена Николсону, Кухте или Кордобе?

Николай Комличенко

Николай Комличенко

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Даниил Уткин, «Ахмат»

Какие клубы должен заинтересовать: «Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо»

Воспитанник «Краснодара», выступающий на правах аренды за клуб из Грозного, расцвел в «Ахмате». Уткин прибавил как игрок, а его штрафные – настоящий кошмар для вратарей. Очевидно, Сергей Галицкий приложил бы все усилия для возвращения атакующего полузащитника в команду, потерявшую легионеров. Но если «Зенит» вынужден будет кем-то срочно менять Клаудиньо и Вендела, ЦСКА – Языджи и Карраскаля, «Спартак» – Промеса, а «Динамо» – Шиманьского, то количество претендентов на этого игрока увеличится.

Даниил Уткин

Даниил Уткин

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Антон Зиньковский, «Крылья Советов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар»

Один из лучших дриблёров РПЛ давно на прицеле у топов РПЛ и тренеров сборной России, но никак не сделает шаг вперёд. Нужно прибавлять в стабильности, в игре без мяча. Всё остальное у вингера «КС» есть. Вероятно, в изменившихся обстоятельствах спрос на Зиньковского появится. Разве что у «Локо» и «Динамо» достаточно российских игроков его амплуа. Если наша лига потеряет Клаудиньо, Промеса, Карраскаля с Мединой или Классона с Кабелла (а игроки «Краснодара» уже, по сути, ушли), то его трансфер реален.

Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Россиянин включён в список 60 лучших молодых игроков мира. За что Пиняев туда попал? Россиянин включён в список 60 лучших молодых игроков мира. За что Пиняев туда попал?

Сергей Пиняев, «Крылья Советов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар»

В списках самых многообещающих российских игроков Пиняев на протяжении нескольких лет идёт под первым номером. Теперь, когда правому вингеру исполнилось 17 лет, пора выстреливать, как это сделал Захарян. Наверное, только «Динамо» с его конкуренцией среди российских игроков на фланге полузащиты не включится в борьбу за Пиняева. А «Зениту», может, потребуется заполнить позицию Малкома, «Локомотиву» – Керка, другим клубам – перечисленных выше вингеров. О Европе Сергею пока рано думать.

Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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