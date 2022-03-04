Кем топ-клубы РПЛ могут заменить легионеров? Российские игроки для Москвы и Петербурга

Зарубежные футболисты и тренеры покидают Россию из-за событий на Украине. Возможно, в ближайшее время отток иностранцев приобретёт массовый характер. Накануне появилась информация, что ФИФА в течение 7-10 дней даст легионерам РПЛ разрешение разрывать действующие контракты без последствий. Значит, каждая наша команда рискует лишиться восьми футболистов посреди чемпионата. Как компенсировать неожиданные потери?

На этот случай обсуждается открытие внутреннего трансферного окна. Оставшись без легионеров, клубы смогут заменить их местными игроками. Очевидно, что гранды РПЛ – «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар» – начнут охоту за доступными на рынке россиянами. Забирать футболистов друг у друга будет очень непросто, поэтому акцент в селекции наверняка сделают на остальную десятку команд. Кто попадет в фокус внимания лидеров нашего футбола? Вот 10 кандидатур.

Гамид Агаларов, «Уфа»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

Лучший бомбардир РПЛ, несомненно, станет трансферной целью топ-клубов чемпионата России. Агаларов проводит прекрасный сезон: забил 13 голов в 19 матчах. Если «Зенит» потеряет Юри Алберто, «Спартак» – Ларссона и Николсона, «Локомотив» – Кухту и Изидора, то они сделают всё, чтобы забрать нападающего «Уфы». «Краснодар» остался без Кордобы и Ботхейма, поэтому тоже наверняка включится в гонку за Гамида. А вот у «Динамо» и ЦСКА российские форварды, они обойдутся своими силами.

Гамид Агаларов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Илья Самошников, «Рубин»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо».

Крайнего защитника сборной России тоже будут «отрывать с руками». Самошников – правша, но чаще действует слева, а на этой позиции выбор среди игроков с паспортом РФ традиционно невелик. В любом случае Илья ценен тем, что способен исполнить две роли. У «Зенита» слева играет легионер (Дуглас Сантос), у «Спартака (Мозес и Айртон) с «Динамо» (Варела и Лаксальт) – на обоих флангах иностранцы. «Локомотив» может задуматься о равноценной замене для Рыбуса.

Илья Самошников Фото: РИА Новости

Максим Осипенко, «Ростов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар».

Еще один игрок сборной, чей уровень достаточно высок, чтобы за него поборолись ведущие клубы чемпионата России. Прежде всего, «Зенит», потерявший Ракицкого, ведь Осипенко – левоногий центральный защитник. «Локомотив», возможно, увидит в футболисте «Ростова» альтернативу Пабло, «Динамо» – Ордецу, а «Краснодар» – замену Алонсо. ЦСКА в случае потерь Магнуссона, Фукса и Бийола также потребуется новый центрбек. Разве что «Спартаку» не нужен конкретно этот трансфер.

Максим Осипенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Данила Прохин, «Сочи»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар»

Центральный защитник молодежной сборной России прогрессирует и хорош в «Сочи», правда, в схеме с тремя центральными защитниками. Как будет играть в двойке – вопрос. Тем не менее «Зенит» наверняка постарается вернуть Прохина, если уйдет Ловрен. Остальным топам тоже придётся искать замену легионерам – Едваю («Локомотив»), Бальбуэна («Динамо»), Кайо («Краснодар»). У «Спартака» опять же хватает российских игроков в линии обороны, так что красно-белые обойдутся внутренними резервами.

Данила Прохин Фото: РИА Новости

Иван Кузьмичёв, «Урал»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар»

Уроженец Тольятти раскрылся в «Урале», откуда попал в молодёжную сборную России. Многим болельщикам Кузьмичёв наверняка запомнился по матчу с Испанией, который наша команда выиграла со счётом 1:0. Высокий центральный защитник очень надёжно сыграл против индивидуальных сильных футболистов группы атаки испанцев. Да и у чужих ворот Иван опасен на стандартах. Он, как и Прохин, будет интересен почти каждому топ-клубу РПЛ.

Иван Кузьмичёв Фото: РИА Новости

Данил Глебов, «Ростов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо»

Благодаря Валерию Карпину в сборной России стало больше представителей «Ростова». Один из них – опорный полузащитник Глебов, который летом едва не перешёл в «Спартак». Не исключено, что теперь он станет красно-белым, заменив Мартинса Перейру. Хотя у «Спартака» в составе и так целая группа российских центрхавов. Опорник с паспортом РФ, скорее, может понадобиться «Зениту» (эту позицию закрывают легионеры – Барриос и Вендел), «Локомотиву» (Бека-Бека), ЦСКА (Гбамен) или «Динамо» (Моро).

Данил Глебов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Николай Комличенко, «Ростов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Спартак», «Локомотив», «Краснодар»

Лучший бомбардир чемпионата Чехии сезона-2018/2019 по-прежнему принадлежит «Динамо», но бело-голубым, имеющим в своём составе Смолова, Тюкавина и Грулёва, вряд ли пригодится. У ЦСКА есть Заболотный с Яковлевым. Да и «Зениту» не нужен форвард именно такого плана, как Комличенко, поскольку Дзюба с Сергеевым сильны в штрафной. Зато остальные большие клубы РПЛ, скорее всего, попробуют забрать кандидата в сборную России у «Динамо» и «Ростова». Чем не замена Николсону, Кухте или Кордобе?

Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Даниил Уткин, «Ахмат»

Какие клубы должен заинтересовать: «Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо»

Воспитанник «Краснодара», выступающий на правах аренды за клуб из Грозного, расцвел в «Ахмате». Уткин прибавил как игрок, а его штрафные – настоящий кошмар для вратарей. Очевидно, Сергей Галицкий приложил бы все усилия для возвращения атакующего полузащитника в команду, потерявшую легионеров. Но если «Зенит» вынужден будет кем-то срочно менять Клаудиньо и Вендела, ЦСКА – Языджи и Карраскаля, «Спартак» – Промеса, а «Динамо» – Шиманьского, то количество претендентов на этого игрока увеличится.

Даниил Уткин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Антон Зиньковский, «Крылья Советов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар»

Один из лучших дриблёров РПЛ давно на прицеле у топов РПЛ и тренеров сборной России, но никак не сделает шаг вперёд. Нужно прибавлять в стабильности, в игре без мяча. Всё остальное у вингера «КС» есть. Вероятно, в изменившихся обстоятельствах спрос на Зиньковского появится. Разве что у «Локо» и «Динамо» достаточно российских игроков его амплуа. Если наша лига потеряет Клаудиньо, Промеса, Карраскаля с Мединой или Классона с Кабелла (а игроки «Краснодара» уже, по сути, ушли), то его трансфер реален.

Антон Зиньковский Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сергей Пиняев, «Крылья Советов»

Какие клубы должен заинтересовать: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар»

В списках самых многообещающих российских игроков Пиняев на протяжении нескольких лет идёт под первым номером. Теперь, когда правому вингеру исполнилось 17 лет, пора выстреливать, как это сделал Захарян. Наверное, только «Динамо» с его конкуренцией среди российских игроков на фланге полузащиты не включится в борьбу за Пиняева. А «Зениту», может, потребуется заполнить позицию Малкома, «Локомотиву» – Керка, другим клубам – перечисленных выше вингеров. О Европе Сергею пока рано думать.