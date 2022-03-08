Россия всё же поборется за выход на чемпионат мира? Почему ещё можно в это верить

ФИФА и УЕФА ранее приняли совместное решение, что ни российские клубы (а именно на данный момент– «Спартак»), ни сборные России не примут участия в международных турнирах. Но при этом официальной информации о будущем стыковых матчей не было – это подтвердил и пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский, который написал в «твиттере», что федерация не получала никаких писем на этот счёт.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Есть надежда, что ещё поборемся за поездку в Катар?
Да. Но пока – только она.
Почему можно надеяться в лучшее
- Факт, что ФИФА до сих пор не прояснила свою позицию сборной Польше о будущем команды в отборе на ЧМ-22.
- Сообщения польского издания Interia, что в ФИФА сейчас пытаются найти решение, по которому Россия продолжит участие в стыковых матчах. Один из вариантов – перенос матча с Польшей на июнь.
- РФС идёт в CAS оспаривать решение ФИФА и УЕФА. В союзе считают, что «оно противоречит нормам и принципам международных соревнований, спортивному духу», а ещё «носит очевидный дискриминационный характер». Заявление в CAS уже отправлено.
- По информации «Чемпионата», между РФС, ФИФА и УЕФА есть негласная договорённость: как только происходит деэскалация военного конфликта, отстранение снимается.
Что мешает верить в лучшее
Молчание ФИФА сейчас может ничего не значить. Возможен вариант, что организация объявит о выходе Польши в финал стыков после того, как состоится матч Чехия-Швеция. Вполне вероятно, что сейчас чиновники ФИФА просто взяли паузу. В подтверждение – сообщение польского издания Przegląd Sportowy. Со ссылкой на источник в Польском футбольном союзе, оно сообщало, что ФИФА не рассматривает вариант замены сборной России. Это значит, что Польша автоматически выходит в финал стыков.
ФИФА находится под колоссальным давлением, как и большинство мировых компаний, которые сейчас одна за другой уходят из России. Об этом в том числе говорит тот факт, что организация за сутки поменяла своё решение: сначала разрешила сборной России участвовать под нейтральным флагом, под другим названием и без гимна, а потом объявила о тотальном отстранении. За сутки от заявления, что «Спорт должен оставаться ориентиром мира и надежды», мы пришли к «Надеемся, что футбол снова станет ориентиром единства и мира». Так что российским болельщиком остаётся только надеяться.
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