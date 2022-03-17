Крах «Ювентуса» на своём поле! Команда Эмери творит сенсацию в Лиге чемпионов

«Вильярреал» приехал и устроил разгром. А туринцы не могут пробиться в четвертьфинал уже три года подряд.

Лига чемпионов продолжает радовать неожиданными результатами. Вчера из турнира вылетел «Аякс», который взял все очки на групповом этапе и, как казалось, мог повторить путь трёхлетней давности (тогда клуб добрался до полуфинала). А сегодня мы увидели крах «Ювентуса».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» достался «Вильярреал» Унаи Эмери. Непростой соперник, но, учитывая разницу в классе футболистов, он казался проходимым. В первом матче «Юве» даже забил на первой минуте, но в итоге увёз лишь ничью. Неплохой результат, ведь «Вильярреал» дома играет гораздо успешнее, чем на выезде.

А вот ответный матч сразу пошёл не по плану хозяев. «Ювентус» на первых минутах играл так, будто правило выездного гола никто не отменял. Итальянцы отдали мяч «Вильярреалу» и были абсолютно безынициативны. Настолько, что им даже свистели болельщики. Со временем «Юве» всё же очухался и стал активнее: по ударам в первом тайме туринцы превзошли соперника. Но забить не получалось.

Во втором тайме «Ювентус» всё же прибрал мяч (60 на 40 процентов по владению) и попытался оказать давление, но закончилось всё настоящей катастрофой. Хозяева посыпались в последние 15 минут.

На 78-й Даниэле Ругани, подменявший Леонардо Бонуччи, подарил «Вильярреалу» пенальти, совершив необъяснимый фол. Жерар Морено забил.

На 85-й минуте последовало продолжение. После подачи с углового мяч удивительным образом пролетел сквозь нескольких человек и приземлился на ногу защитнику «Вильярреалу» Пау Торресу. Удар — 0:2.

После второго мяча «Юве» в ужасе помчался всей командой отыгрываться и ожидаемо получил несколько острейших контратак. Одна из них закончилась унизительной перепасовкой в штрафной площади и ударом в руку Маттейсу де Лигту. Второй пенальти реализовал уже Арно Данжума. Полный провал «Ювентуса».

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Сегодняшнее поражение — далеко не единственный повод для грусти болельщиков «Ювентуса». Команда не просто вылетела из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, а сделала это в третий раз подряд. И в очередной раз дальше отправляется не топ, а проходимый соперник. В 2020-м туринцев остановил «Лион», в 2021-м — «Порту». Теперь в эту компанию попал и «Вильярреал».