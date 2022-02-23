Не зря «Ювентус» платил € 80 млн! Для первого гола в ЛЧ Влаховичу хватило 32 секунд

Кажется, у туринцев появился наследник Криштиану Роналду. Даже номер тот же.

Лига чемпионов прекрасна! В одной из пар 1/8 финала сошлись «Вильярреал» и «Ювентус». И сразу перешли к делу. Спасибо за это Душану Влаховичу.

«Ювентус» начал с центра поля, а через пару десятков секунд мяч полетел вперёд на Влаховича. Идеальный приём на грудь и впечатляющее исполнение. Для дебютного гола в Лиге чемпионов 22-летнему сербу хватило 32 секунд.

Гол получился особенным не только визуально. Во-первых, Влахович оформил самый быстрый дебютный гол в истории Лиги чемпионов. Во-вторых, Душан стал вторым в списке самых молодых футболистов «Ювентуса», забивших в своём первом матче в главном еврокубке. Круче был только Алессандро Дель Пьеро.

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Если вдруг забыли, напоминаем: сделка по Влаховичу стала самой дорогой в зимнее трансферное окно. В этом сезоне форвард забил за «Фиорентину» 17 голов в чемпионате Италии, поэтому «Ювентусу» пришлось заплатить € 81,6 млн.

Фанаты флорентийского клуба возненавидели Душана, как только пошли слухи о переходе, но Душан к тому моменту уже всё решил. Его комментарий после трансфера сразу даёт понять, какие амбиции у этого парня: «Для меня это был лёгкий выбор. У «Ювентуса» менталитет победителя, как и у меня. Хочу, чтобы клуб гордился мной. Мы всегда будем бороться за все титулы».

Свои слова Влахович сразу воплотил в жизнь. Дебют в Серии А, конечно, получился не таким крутым, как в Лиге чемпионов, но тоже всех впечатлил. Душан вышел в основе на матч с «Вероной» и забил уже на 13-й минуте.

Особенно символично, что Влахович взял 7-й номер. Совсем недавно с этой цифрой на спине за «Ювентус» бегал Криштиану Роналду. До португальца Душану пока далеко, но голы уже есть. Кажется, у туринцев появился наследник легенды. Осталось добиться стабильности и титулов.