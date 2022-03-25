«Волшебные ночи превратились в кошмар». Что пишут в Италии о пролете мимо ЧМ-2022

Два важных тезиса итальянских медиа после вчерашнего позора: результат матча с Северной Македонией – случайность, а Роберто Манчини должен продолжать работу со сборной. Такой же позиции придерживаются официальные лица, в том числе президент местной федерации.

Мы собрали главные слова из итальянской прессы после кошмарной ночи, когда чемпионы Европы пролетели мимо ЧМ-2022.

Tuttosport: «Похороны мечты огромной нации»

«Кошмар снова материализуется, и Италия будет вынуждена смотреть чемпионат мира по телевизору во второй раз подряд. После России-2018 теперь Катар-2022, где также не будет нашей команды.

В Милане в 2017 году Швеция победила сборную Вентуры, на этот раз Северная Македония в Палермо обыграла команду Манчини. Действующие чемпионы Европы уже видели себя в игре с Португалией в финале отбора, но в итоге пролетают мимо противостояния с Криштиану Роналду. Интересно, что всё решил гол бывшего игрока «Палермо» Трайковски. Результат матча предопределил бывший игрок команды. Фантастика. Пробить Доннарумму на 92-й минуте и похоронить мечту огромной нации. Невероятно».

Сorriere dello sport: «Волшебные ночи превратились в кошмар»

«Италия в невероятном по сюжету матче проигрывает дома Северной Македонии и второй раз подряд пропустит чемпионат мира. У команды Манчини много возможностей, которые она тратит впустую.

11 июля 2021 года мы отпраздновали покорение невероятного Евро-2020 на улицах Италии. Восемь месяцев спустя волшебные ночи превратились в кошмар. Италия неожиданно проигрывает Македонии и во второй раз подряд увидит чемпионат мира из своей гостиной. Невероятная история, настолько неожиданная, что поражает. При этом Италия не была плоха или слаба. Всё решил неожиданный удар Трайковски. Нереальная тишина окутала Палермо. Публика, которая смогла заполнить трибуны на 100%, была в шоке. Это должна была быть вечеринка, а она превратилась в воспоминания о матче Италия — Швеция. Даже хуже, учитывая, что мы подошли к этому отбору в качестве действующих чемпионов Европы. Манчини пытался всех успокоить накануне: «Мы поедем на чемпионат мира, чтобы их победить». Теперь же мы увидим шоу в Катаре в качестве наблюдателей. Досадная привычка».

Роберто Манчини и Джанлука Виалли Фото: Claudio Villa/Getty Images

La Gazzetta dello sport: «Месяц Евро-2020 – счастливая передышка на фоне многолетних разочарований»

«Выигранный чемпионат Европы стал счастливым моментом между годами разочарований в сборной и в клубах. Наш футбол платит огромную цену: по-прежнему не хватает стратегии и нет смелости в решениях.

Чудеса никогда не повторяются. Мы ждали и надеялись, мы верили в это. Вместо этого ночь в Палермо приносит с собой безграничную горечь. Нет объятий, только широко раскрытые и недоверчивые глаза Манчини и Виалли смотрят на группу празднующих македонских игроков. Мы не едем на ЧМ второй раз подряд, потому что итальянский футбол так и остался на периферии, несмотря на то что было в июле на «Уэмбли». Месяц чемпионата Европы — лишь счастливая передышка посреди многолетних разочарований».

Первые полосы европейских медиа о вылете Италии с ЧМ-2022

L'Equipe: «Италия затеряна в пустыне. Чемпионы Европы не поедут в Катар». И образ безутешного Марко Верратти на всю полосу.

Marca: «Северная Македония удивляет. Трайковски ломает все прогнозы». И фотография Берарди, стоящего на коленях с лицом, уткнувшимся в траву.

Mundo deportivo: «Италия выброшена!»

Daily Express: «Македония поразила Италию».

AS: «Трагедия Италии» – испанская газета написала это на итальянском языке.

Реакция известных итальянцев

Франко Камоцци: «Восстановим сборную вместе с Манчини»

«Невыход на ЧМ — позор. Нет оправдания такому результату. Проблема не в том, что нужно менять тренера… Хватит обвинять тренеров – это футболисты выходят на поле и играют. Нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле. Ещё нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной Италии. Давайте начнём с того, кем мы являемся на данный момент. Восстановим сильную сборную Италию вместе с Манчини!»

Массимо Каррера: «Не хватало спортивной злости»

«Итальянцы очень много ошибались, действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Ещё им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам! Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле».

Фабио Капелло: «Грустный и тяжёлый момент»

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и всё. Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться. Это очень грустный и тяжёлый момент для всего итальянского футбола».