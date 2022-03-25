Бэйлу плевать на «Реал», но он тащит Уэльс! Удар в ближнюю девятку с 25 метров — космос

Полуфинал стыков ЧМ-2022 между Уэльсом и Австрией – ещё одно доказательство того, насколько разное отношение у Гарета Бэйла к выступлениям за сборную и «Реал». В составе «сливочных» 32-летний вингер сыграл в этом сезоне всего пять матчей и забил один гол. Всё остальное время лечился: травмы колена, берцовой кости, спины, проблемы с мышцами, коронавирус и просто «лёгкое повреждение». Зато из 14 матчей национальной команды с лета 2021-го пропустил лишь три и набрал 5+3 по системе «гол плюс пас».

В минувший уик-энд Бэйл пропустил «эль класико», сославшись на очередные проблемы со здоровьем. После этого Гарет отправился в расположение сборной Уэльса и тренировался без ограничений. В Испании вингера опять раскритиковали, в частности, журналист AS Антонио Ромеро написал:

«Заявив о проблеме со спиной, Бэйл вновь даже не приехал на «Сантьяго Бернабеу», чтобы поддержать партнёров по команде. Карло Анчелотти и мадридский «Реал» покрывают его, хотя делать этого не стоит. Я думаю, они должны выложить на стол все карты, рассказать, что произошло на самом деле. А ведь было время, когда казалось, что уход Криштиану Роналду не так сильно скажется на «Реале», потому что у команды оставался Бэйл».

В принципе, Гарета эти комментарии уже не должны трогать. Контракт валлийца с «Реалом» заканчивается в июне 2022-го, и он уйдёт из клуба. Куда конкретно – возможно, зависит от того, попадёт ли Уэльс на чемпионат мира в Катаре.

Жеребьёвка делала валлийцев фаворитом в противостоянии с Австрией. Уэльс в последнее время особенно хорош на своём поле – выдал рекордную для себя домашнюю беспроигрышную серию из 16 матчей (11 побед, 5 ничьих). Бэйл, разумеется, попал в основу и действовал в атаке в паре с Дэниелом Джеймсом.

Однако начало матча у команды Роберта Пейджа не получилось. Австрия должна была выходить вперёд, когда три центральных защитника хозяев прозевали проникающую передачу, а Кристоф Баумгартнер убежал к воротам Уэйна Хеннесси. Валлийцев спасла от пропущенного мяча перекладина. Потом похожий эпизод случился с Марко Арнаутовичем, которому просто не хватило скорости, чтобы использовать свой момент.

В общем, Уэльс мог бы пролететь мимо финала стыков, если бы не Бэйл. На 25-й минуте Гарет открыл счёт сумасшедшим ударом со штрафного метров с 20 – положил мяч прямо в ближнюю девятку! Без шансов для голкипера Хайнца Линднера.

А в начале второго тайма Бэйл оформил дубль. Валлийцы разыграли угловой и отправили мяч в штрафную, где Гарет отклеился от своего одноклубника Давида Алабы, после чего решил эпизод двумя касаниями. Кстати, ещё до перерыва Алаба довольно грубо сфолил на Бэйле – Гарет отдал «должок» так, что австриец почувствовал себя ещё хуже.

Впрочем, удачный для австрийцев рикошет от Бэна Дэвиса помог команде Франко Фоды вернуться в игру. Потом был ещё один опаснейший штрафной от Бэйла: валлийцы просили пенальти за игру рукой, но мяч всё-таки попал в предплечье, так что судья, к разочарованию хозяев, не стал указывать на «точку».

Тем не менее дубля Бэйла хватило для победы в его родном Кардиффе. В этой игре он нанёс пять из 14 ударов Уэльса (в створ – два из семи).

Теперь в июне Уэльс сыграет в финале дома с победителем пары Шотландия – Украина.