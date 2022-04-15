Магия Хави развеялась! Как выбросить «Барсу» из еврокубка, придумал немецкий середняк

«Айнтрахту» оказался не нужен мяч, чтобы несколько раз наказать соперника. Второй гол — просто безумный.

Кто сказал, что Лига Европы — второсортный турнир? Не успели мы отойти от вылета «Баварии» из Лиги чемпионов, как во втором еврокубке тоже случилась сенсация. «Барселона» при Хави превратилась в машину, поэтому по праву считалась фаворитом. Но оказалось, что серьёзной преградой может стать девятая команда Германии. Спасибо, «Айнтрахт».

«Айнтрахт» начал матч максимально борзо. Ну кто всерьёз ожидал, что уже на 3-й минуте в ворота «Барсы» будет назначен пенальти? Эрик Гарсия устроил обнимашки в штрафной, а потом долго не мог понять, почему судья указал на «точку». Филипу Костичу на все эти споры было плевать — он уверенно реализовал пенальти. 0:1.

Самое удивительное началось дальше. «Барса» ожидаемо забрала мяч (под 70 процентов владения в первом тайме), но никак не могла создать серьёзный момент! А вот «Айнтрахт» просто поражал продуктивностью: практически каждый выход (скорее, выбег) в контратаку приводил к удару. Одна из таких атак закончилась, вероятно, лучшим голом Лиги Европы в этом сезоне. Мало того что Рафаэль Борре решился на удар с такой дистанции — он ещё и попал под перекладину! Просто фантастика.

«Барселона» — «Айнтрахт» — 2:3. Фантастический гол Рафаэля Борре Фото: David Ramos/Getty Images

Статистика по итогам первого тайма была шокирующей. При огромном проценте владения мячом у «Барсы» преимущество по ударам было за «Айнтрахтом», причём в несколько раз — 9:2 (в створ — 5:1). Если игра от обороны, то только такая.

Перед вторым таймом у «Барсы» возникли две проблемы. Первая: юный Педри, который разрывает соперников в последние месяцы, ушёл в подтрибунное помещение, держась за заднюю поверхность бедра. Пришлось менять на Френки де Йонга. Вторая проблема неожиданно появилась на трибуне. Пока гигантская толпа немецких болельщиков создавала для своей команды домашнюю атмосферу, фанаты «Барсы», сидящие за воротами, не вернулись на сектор. В соцсетях написали, что это протест. Впоследствии трибуна всё же заполнилась, но не целиком. Просто включите и посмотрите на, возможно, лучший день в жизни многих фанатов «Айнтрахта».

Первая половина второго тайма — зрелище, которое хочется пересмотреть, предварительно стерев себе память. Общая картина не изменилась, зато взвинтился темп. «Барса» и «Айнтрахт» напрочь забыли про центр поля и с дикой скоростью носились от ворот до ворот, умудряясь делать это красиво — то пас пяткой, то кросс через полполя.

В середине тайма «Барса» претендовала на пенальти, но получился комичный момент. Арбитр пошёл к боковой линии, и все решили, что он будет смотреть повтор. Однако время шло, а Артур Соареш Диаш не приближался к монитору. Оказалось, что у рефа просто отказал наушник! Меняя технику, Диаш между делом дал понять игрокам «Барсы», что никакого пенальти не будет, чем страшно их разочаровал.

Вообще, от количества сюжетов в этом матче просто пухнет голова. Вот вам ещё один: в воротах «Айнтрахта» играл Кевин Трапп. Тот самый, который пропустил от «Барсы» шесть мячей в Лиге чемпионов в 2017-м, когда выступал за «ПСЖ». Возвращение на «Камп Ноу» превратилось в долгожданную месть.



А потом случился третий гол «Айнтрахта». Либо Хави забыл сказать своим защитникам, либо они просто забыли — нельзя давать Костичу бить с левой. Дали — забил. 0:3.

«Барселона» — «Айнтрахт» — 2:3. Радость гостей после гола Филипа Костича Фото: Eric Alonso/Getty Images

Хави, понимая, что всё очень плохо, принялся швырять на поле всех, кто попадался ему под руку. В игре появились Люк де Йонг, Мемфис Депай и Адама Траоре. Изменилось ли что-то в полной мере? Разве что счёт, но случилось это слишком поздно. Хотя красоты пушки Бускетса это не отменяет.

Учитывая огромную паузу в середине тайма, судья набросил девять минут. «Барсу» это вдохновило, и она понеслась отыгрываться. Получился навал, и команда Хави даже заработала и реализовала пенальти на последних секундах. Но победный счёт «Айнтрахт» отстоял. И это сверхсправедливо.

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«Барса» стала заложником классического футбольного сюжета. Если ты уверен в себе и выдаёшь крутую серию, рано или поздно придёт кто-то и остудит тебя. Для Хави этим кем-то стал «Айнтрахт». Который спустя три года вновь вышел в полуфинал Лиги Европы и получил новый шанс.