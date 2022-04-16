«Судейство в матче «Зенита» — это катастрофа!» Что не так с решениями Мешкова?

«Зенит» в 25-м туре дома встречался с «Уралом». Матч, перед которым вряд ли многие ждали каких-то сенсаций или скандалов – к лидеру приехал один из аутсайдеров РПЛ. И всё действительно начиналось относительно спокойно: не прошло и 11 минут, как хозяева заработали пенальти. Момент казался очевидным для многих болельщиков – но не для главного судьи Виталия Мешкова.

В итоге он принял решение только после просмотра видеоповтора. Но наш эксперт Игорь Федотов нашёл другую причину, почему же Мешков не назначил 11-метровый самостоятельно:



– Момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное, – заявил Федотов, – Кузьмичёв попал локтем Сергееву в лицо, тут ещё и жёлтая карточка должна быть. Почему Мешков не заметил нарушение сам? Судьям, видимо, сказали не замечать такие эпизоды, чтобы показать важность VAR. 11-метровый-то очевидный.

«Зенит» продолжал владеть преимуществом и на перерыв ушёл с преимуществом уже в два мяча (забил Юри Алберто). А вот во втором тайме Мешков всё-таки стал на поле главным. Сначала он не удалил Далера Кузяева (хотя его даже пригласили к монитору, чтобы посмотреть повтор). Вместо красной карточки, которую уже ждали игроки гостей, судья достал лишь жёлтую.

После возмущаться решением Мешкова могли уже хозяева. На 59-й минуте серьёзно пострадал Иван Сергеев: Малком пробил в штангу, Иван бежал на добивание, но жёстко получил по голове. Мешкова смотреть повтор даже не позвали.

Вот как оба эпизода оценил арбитр Федотов. Если коротко – с обоими решениями Мешкова он не согласен: «Судейство Мешкова в матче «Зенита» и «Урала» – это катастрофа. В моменте с фолом Кузяева его звали посмотреть, что Далер фолил на красную. Но он посчитал, что это жёлтая, хотя я не понимаю, как так можно?! Он в матче «Арсенала» и «Ахмата» за такой же фол удалил игрока, чем отличается Кузяев – цветом футболки? А на 60-й минуте надо было назначать пенальти в ворота «Урала» и удалять защитника «Урала» за лишение явной возможности забить гол. Можно и про серьёзное нарушение правил говорить – он же въехал Сергееву коленом в голову. Как этого можно не увидеть и не удалить? Происходящее – катастрофа РФС. Вот что бывает, когда назначаешь действующего судью, отвечающего за молодых арбитров на руководящую должность».

Фото: fc-zenit.ru

Кстати, в матче в первом круге (0:0) тоже были спорные судейские решения. Ярослав Ракицкий тогда избежал удаления, а Клаудиньо был удалён за фол против Адамова.