«Судейство в матче «Зенита» — это катастрофа!» Что не так с решениями Мешкова?

«Зенит» в 25-м туре дома встречался с «Уралом». Матч, перед которым вряд ли многие ждали каких-то сенсаций или скандалов – к лидеру приехал один из аутсайдеров РПЛ. И всё действительно начиналось относительно спокойно: не прошло и 11 минут, как хозяева заработали пенальти. Момент казался очевидным для многих болельщиков – но не для главного судьи Виталия Мешкова.
В итоге он принял решение только после просмотра видеоповтора. Но наш эксперт Игорь Федотов нашёл другую причину, почему же Мешков не назначил 11-метровый самостоятельно:
– Момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное, – заявил Федотов, – Кузьмичёв попал локтем Сергееву в лицо, тут ещё и жёлтая карточка должна быть. Почему Мешков не заметил нарушение сам? Судьям, видимо, сказали не замечать такие эпизоды, чтобы показать важность VAR. 11-метровый-то очевидный.
«Зенит» продолжал владеть преимуществом и на перерыв ушёл с преимуществом уже в два мяча (забил Юри Алберто). А вот во втором тайме Мешков всё-таки стал на поле главным. Сначала он не удалил Далера Кузяева (хотя его даже пригласили к монитору, чтобы посмотреть повтор). Вместо красной карточки, которую уже ждали игроки гостей, судья достал лишь жёлтую.
После возмущаться решением Мешкова могли уже хозяева. На 59-й минуте серьёзно пострадал Иван Сергеев: Малком пробил в штангу, Иван бежал на добивание, но жёстко получил по голове. Мешкова смотреть повтор даже не позвали.
Вот как оба эпизода оценил арбитр Федотов. Если коротко – с обоими решениями Мешкова он не согласен: «Судейство Мешкова в матче «Зенита» и «Урала» – это катастрофа. В моменте с фолом Кузяева его звали посмотреть, что Далер фолил на красную. Но он посчитал, что это жёлтая, хотя я не понимаю, как так можно?! Он в матче «Арсенала» и «Ахмата» за такой же фол удалил игрока, чем отличается Кузяев – цветом футболки? А на 60-й минуте надо было назначать пенальти в ворота «Урала» и удалять защитника «Урала» за лишение явной возможности забить гол. Можно и про серьёзное нарушение правил говорить – он же въехал Сергееву коленом в голову. Как этого можно не увидеть и не удалить? Происходящее – катастрофа РФС. Вот что бывает, когда назначаешь действующего судью, отвечающего за молодых арбитров на руководящую должность».
Фото: fc-zenit.ru
Кстати, в матче в первом круге (0:0) тоже были спорные судейские решения. Ярослав Ракицкий тогда избежал удаления, а Клаудиньо был удалён за фол против Адамова.
- 16 апреля 2022
-
20:25
-
20:22
-
20:13
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:59
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:37
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:15