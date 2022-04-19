«Ему намекнули, что не надо бороться». Гончаренко вернётся в «Урал» после мутной истории?

Семь лет назад тренер приехал в Екатеринбург, но проработал всего полтора месяца.

Виктор Гончаренко близок к возвращению в Россию. По нашей информации, он один из основных кандидатов на пост главного тренера «Урала» в следующем сезоне. Клуб хочет назначить специалиста, если команде удастся сохранить место в РПЛ.

После нашей новости «Урал» выпустил комментарий президента Григория Иванова: «Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи — сохранении места в РПЛ». Согласитесь, не похоже на прямое опровержение.



Кажется, что это было в прошлой жизни, но Гончаренко уже тренировал «Урал». Отношения специалиста и клуба в тот раз закончились быстро и странно. Вспоминаем эту историю.

Гончаренко странно ушёл из «Кубани», но в «Урале» поначалу всё было нормально

Да, предыдущий опыт работы у Гончаренко тоже не задался. Из «Кубани» тренер уходил со странными формулировками вроде «недостаточная жёсткость в общении с игроками», хотя команда шикарно начала сезон-2014/2015 и шла на пятом месте.

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

В июне 2015-го Гончаренко возглавил «Урал». Поначалу всё было хорошо. Тренер рассказывал, что клубу есть куда расти, и говорил о задаче занять место выше зоны стыков. Иванов тоже был настроен оптимистично.

Григорий Иванов президент «Урала» Гончаренко — очень хороший тренер. Нам кажется, это именно тот специалист, который сможет поставить нашей команде качественную игру и с которым «Урал» будет двигаться вперёд.

С результатами получилось уже не так радостно. Гончаренко начал сезон с «мести» бывшему клубу — победил «Кубань». В следующих пяти матчах «Урал» трижды проиграл и дважды сыграл вничью. 28 августа команда Гончаренко должна была встретиться с «Тереком» (ныне — «Ахмат»), но за три дня до матча началась дичь.

Гончаренко ушёл, но это долго опровергали. А потом признали

Перед матчем с «Тереком» букмекеры внезапно стали отдавать предпочтение грозненцам, хотя те провалили начало сезона и явно были не в форме. А 25 августа появилась информация, что Гончаренко покинул «Урал». Анатолий Капский (руководитель БАТЭ, где раньше работал тренер) это подтвердил. Утром того дня он встретил Гончаренко в аэропорту Минска. «Если он принял решение об уходе, значит, на то у него есть веские основания», — максимально недвусмысленные слова.

Что сделал «Урал»? Огромное опровержение. Просто посмотрите на эти формулировки:



— Руководство клуба рассматривает подобные информационные вбросы как попытку дестабилизировать ситуацию внутри команды, которая в штатном режиме готовится к предстоящему ответственному матчу с «Тереком». «Урал» также возмущён попытками некоторых СМИ объяснить неподтверждённую информацию об уходе Гончаренко различными факторами, противоречащими духу честной игры. Такие домыслы считаем клеветой, направленной на то, чтобы очернить имидж клуба — клуба, который всегда исповедовал и будет исповедовать принципы фэйр-плей. Официально заявляем: Виктор Гончаренко остаётся главным тренером «Урала».



Вдобавок советник президента «Урала» Александр Тарханов заявил, что 25 августа Гончаренко руководил командой на тренировке. Так в Минске он был или в Екатеринбурге?

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Время шло, а неопределённость никуда не девалась. Болельщики даже написали большое письмо, в котором попросили Гончаренко либо опровергнуть слухи, либо объяснить причины ухода. Зато изменилась риторика в самом клубе. 27 августа Иванов заявил, что не собирается расставаться с Гончаренко, а уже на следующий день признал, что тренер находится не в расположении команды.

Григорий Иванов президент «Урала» В понедельник он приедет обратно, мы с ним общаемся. У тренеров бывает такое. Они словно на электрическом стуле всегда сидят, у них даже психика чуть нарушена, у многих язва желудка, и всё идёт от нервов. Может, и Виктор Михайлович так же… Надо с ним поговорить. Я ещё и заявления никакого от него не видел. Приедет — разберёмся. Может, ещё всё нормально будет.

В тот же день «Урал» без Гончаренко сыграл с «Тереком». Клуб заранее объявил, что тренер будет отсутствовать «по причинам личного характера». А игра получилась весёлой: «Урал» забил два, затем пропустил три, а в концовке вырвал ничью — 3:3.



После матча автор третьего гола «Урала» Александр Ерохин удивлялся информации, что один из его одноклубников сделал ставку на «Терек».

Александр Ерохин бывший футболист «Урала» Не представляю себе такого. Когда появилась такая информация, мы посмотрели друг на друга в раздевалке и посмеялись. Думаю, если бы кто-то это сделал, он бы честно сказал. Лично у меня бы по такой игре вопросов не возникло.

Развязка наступила 1 сентября. Гончаренко вернулся в Екатеринбург, встретился с Ивановым и расторг контракт без выплаты компенсации. Президент «Урала» спустя некоторое время дал короткий комментарий: «Наверное, Гончаренко должен сам сказать, почему уехал. Я не могу за него говорить».

После странной истории с «Уралом» Гончаренко ждали в половине клубов РПЛ. Говорили о «Рубине» и даже о «Спартаке» с «Зенитом». Но 13 сентября Гончаренко объявился в ЦСКА. Причём на посту старшего тренера — по сути, помощника Леонида Слуцкого.



Гончаренко причины своего ухода из «Урала» так и не раскрыл. Зато уже в апреле 2016-го это сделал комментатор Геннадий Орлов. Правдоподобно?

Геннадий Орлов комментатор Я вот вам скажу, почему ушёл Гончаренко из «Урала». Вот сейчас это стало известно. Ему намекнули, что не надо бороться в том матче, куда он прилетел. Он же оттуда улетел, из этого города. Не буду город называть, кто захочет — посмотрит. То есть, значит, руководство что-то ему сказало. А он сказал — нет, так я играть не буду.

Спустя семь лет Гончаренко близок к возвращению в «Урал», которым по-прежнему руководит Иванов. Неужели та мутная история забыта?