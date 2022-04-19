Прокинул мяч пяткой! Возмутительный финт в сражении «Реала» и «МЮ» в Лиге чемпионов. Видео

В этот день 22 года назад Фернандо Редондо сделал Это!

19 апреля 2000 года в Манчестере решалась судьба путёвки в полуфинал Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея «Манчестер Юнайтед» боролся с «Реалом» в ответном матче. Дома мадридцы сыграли 0:0.

Чтобы получить дозу ностальгии, давайте просто вспомним составы.



«МЮ» играл традиционные в то время 4-4-2. И метался в поисках замены Петеру Шмейхелю, который ушёл из клуба сразу в конце сезона-1998/1999. Так что в воротах играл Раймон Ван дер Гау. Хотя бы чётверка защитников привычная, справа налево: Гари Невилл, Хеннинг Берг, Яап Стам, Деннис Ирвин. В центре поля — Рой Кин и Пол Скоулз. По флангам — Дэвид «Ещё не суперстар» Бекхэм и Райан Гиггз. В нападении пара Дуайт Йорк — Энди Коул.

Матч «МЮ» – «Реал» 19 апреля 1999 года Фото: Getty Images

В воротах «Реала» играл совсем юный Икер Касильяс. Оборона: Мичел Сальгадо, Иван Кампо, Айтар Каранка, Роберто Карлос. В полузащите Стив Макманаман, Фернандо Редондо, Иван Эльгера и Савио. Нападающие — один под другим: Рауль и Фернандо Морьентес.



Получилось очень драматично. «Реал» приехал не защищаться, а добивать, и уже к 53-й минуте выигрывал в 3 безответных гола. Кин срезал в свои ворота, а Рауль выбил дубль. «Манчестер» пересобрался и забил два ответных гола, но этого было мало.



Однако матч вошёл в историю не столько количеством голов, сколько издевательски простым и хитрым финтом Редондо. Капитан «Реала» деклассировал Берга и выкатил передачу на третий гол Раулю.

Права на видео принадлежат УЕФА.

В полуфинале той Лиги чемпионов «Реал» одолел «Баварию», а в финале разгромил «Валенсию» 3:0.