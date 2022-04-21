Кто из российских футболистов летом вернётся из Европы? Кокорин и Чалов не потянули

Из-за поменявшегося в Европе отношения к россиянам и отсутствия у них звёздного статуса в командах в летнее трансферное окно можно ждать возвращения на родину целой группы наших легионеров. Прежде всего, речь о тех футболистах, чьи контракты заканчиваются и которые мало играют, поэтому не кажутся особо ценными активами для своих клубов. Разбираемся, кого стоит ждать в РПЛ.

Александр Кокорин

Нападающий «Фиорентины» мог вернуться в Россию ещё зимой. Слухи отправляли Александра то в «Химки», то «Уфу», то в «Сочи», где в последний раз видели «живого Кокорина». Однако 31-летний игрок не договорился с клубом о расторжении действующего до июня 2024-го контракта на таких условиях, которые устроили бы и «фиалок», и его самого. Россиянин продолжает смотреть футбол со скамейки. В нынешнем сезоне принял участие лишь в семи матчах и провёл на поле около 140 минут. Возможно, летом вопрос возвращения Кокорина в РПЛ всё-таки решится, если форвард вообще не захочет завершить карьеру.

Андрей Лунёв

Год назад Лунёв отказался продлевать контракт с «Зенитом» и уехал покорять Европу. Ожидания Андрея и реальность не совсем совпали друг с другом. Основной голкипер и капитан «Байера», финн Лукаш Градецки не дал россиянину ни единого шанса. За весь сезон наш легионер сыграл лишь раз в не имевшем турнирного значения матче с «Ференцварошем» в Лиге Европы. Ну хоть пожил в Европе и подышал чистым немецким воздухом (правда, и тут есть сомнения после взрыва на химзаводе в Леверкузене в июле 2021-го). Контракт Лунёва действует до лета 2023-го, но если он ещё год просидит в глухом запасе, то рискует закончиться как вратарь уровня сборной России.

Андрей Лунёв Фото: LASZLO SZIRTESI/GETTY IMAGES

Фёдор Чалов

Лучший бомбардир РПЛ сезона-2018/2019 мечтал о Европе и, как говорят, был очень сильно разочарован, когда ЦСКА отказался продавать его «Кристал Пэлас» за £ 25 млн. Только в феврале этого года Чалов смог уехать за границу, но в менее статусный чемпионат – Швейцарии. В начале марта у Фёдора был хороший отрезок (три гола в двух играх), однако в целом его карьера в «Базеле» не успешнее, чем была в последнее время в ЦСКА. Российский нападающий всё реже попадает в основу и до сих пор имеет три забитых мяча – уже в 11 матчах. Швейцарцы брали Чалова в аренду и, по-видимому, не станут обсуждать его выкуп.

Магомед-Шапи Сулейманов

Для Сулейманова аренда в «Гиресунспор» была возможностью перезагрузить карьеру после тяжёло перенесённого коронавируса. Некоторые матчи в Турции Шапи действительно удались. Тем не менее результативность нашего вингера в этом сезоне не впечатляет: три гола и три голевые передачи в 30 матчах. В последних играх 22-летний россиянин то выходил в основе, то оказывался в запасе. Учитывая все обстоятельства, есть сомнения, что «Гиресунспор» захочет воспользоваться правом выкупа. Сулейманов должен вернуться в «Краснодар».

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: GIRESUNSPOR.COM.TR

Евгений Башкиров

Неделю назад 30-летний полузащитник остался без команды. «Заглембе» расторг контракт с Башкировым «по соглашению сторон». Очевидно, что на это решение повлияла политическая ситуация, так как до полученной осенью травмы наш легионер был ценным игроком для польского клуба. Одним из самых выносливых в лиге. Евгений выступал за «Заглембе» с февраля 2020-го, сыграл 45 матчей и набрал 5+2. Кстати, гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что его организация обратилась с РФС с предложением открыть дозаявку для россиян, которых выдавливают из Европы. Так что, возможно, Башкиров вернётся в РПЛ даже раньше лета.

Илья Жигулёв

Воспитанник «Краснодара» Жигулёв, в отличие от Башкирова, оставался в «Заглембе» до вчерашнего дня, однако и на 26-летнего полузащитника, по словам Зотова, шло давление. Теперь контракт нашего легионера, действовавший до лета 2023-го, разорван. Илья провёл в польском клубе всего сезон – в августе 2021-го его выкупили за € 300 тыс. До 20-х чисел февраля россиянин играл стабильно, принял участие 15 матчах и сделал две голевые передачи. После этого не попадал даже в заявку «Заглембе». В случае открытия дополнительного трансферного окна в России и Жигулёв мог бы вернуться в РПЛ уже в апреле-мае.

Антон Митрюшкин

Капитан юношеской сборной, победившей на Евро-2013, и экс-вратарь «Спартака» уже шесть лет в Европе. Травмы остановили прогресс Митрюшкина, и сейчас он второй вратарь в команде второй немецкой Бундеслиги – дрезденском «Динамо». В нынешнем сезоне Антон принял участие всего в пяти матчах и пропустил восемь голов. При этом процент отбитых мячей у россиянина выше, чем у его конкурента Кевина Бролла – 76% против 74%. Летом контракт нашего легионера с «Динамо» заканчивается. Будучи запасным в Дрездене, непросто найти себе новый клуб в Европе. Пора возвращаться в РПЛ? Год назад Митрюшкин, по слухам, был близок к этому.

Бонус. Денис Черышев

Ещё один российский легионер, которого стоит ждать в РПЛ – 31-летний вингер «Валенсии». В случае Черышева не совсем правильно говорить о возвращении, так как он воспитанник испанского футбола и никогда не выступал в нашем чемпионате. Тем не менее Денис в России родился и на одном турнире сыграл – ЧМ-2018. По словам отца игрока Дмитрия Черышева, у его сына огромное желание приехать на родину. Появлялась информация об интересе к Черышеву-младшему со стороны нескольких топ-клубов РПЛ, но, видимо, будущее вингера прояснится только летом, когда закончится контракт с «Валенсией». В этом сезоне у Дениса 1+2 в 16 матчах. Травмы по-прежнему остаются его проблемой.