Оказывается, можно собраться и забить четыре за 20 минут. Доказано в молодёжной лиге.

Чудо-камбэк в России! Три нелепых гола в первом тайме — не приговор

Пока все мы следим за РПЛ, где идёт ожесточённая борьба за чемпионство и выживание, в тени остаётся молодёжная лига. А ведь там тоже бывает очень интересно! Доказательство — сегодняшний матч между командой Академии имени Коноплёва и «Ахматом».

В первом тайме Академия сгорела. Начало получилось просто ужасным — защитник наступил на мяч и «привёз» гол на ровном месте уже на 13-й минуте. Второй мяч — тоже трагедия. После подачи с углового защитник Максим Генкель вонзил в свои.

Думаете, это всё? Нет, не всё. Первый тайм закончился третьим голом «Ахмата», и это снова что-то необъяснимое. Защитник Даниил Балашов, который вышел на замену на 40-й минуте, «уснул» с мячом в центре поля. Итог — наказание от полузащитника Егора Кравцова. На второй тайм Балашов уже не вышел.

В 99 процентах случаев такой первый тайм — приговор. Гореть в три мяча всегда неприятно, а тут ещё и дичайший удар по «морали», ведь все голы — результат «привозов». Но если бы всё было так просто, мы бы не стали писать об этом матче. Во втором тайме случилось чудо.

Для камбэка Академии хватило примерно 20 минут. Загибаем пальцы.

58-я минута — нападающий Артём Малышев реализует выход один на один.

62-я — только что вышедший на поле форвард Айдар Хасянов смещается с фланга в центр и стреляет под штангу.

65-я — после удачного отскока нападающий Даниил Иконников лупит в одно касание.

79-я — полузащитник Алексей Гусев наудачу стреляет из-за штрафной, и вратарь Ризван Ташаев роняет мяч в сетку в стиле Лориса Кариуса. 4:3.

Академия имени Коноплёва — «Ахмат» — 4:3 Фото: afbk.ru

Эстеты могут посмотреть матч целиком в записи ниже. Если вам интересен именно камбэк, вот голы.

«Ахмат»: первый гол, второй гол, третий гол.



Академия имени Коноплёва: первый гол, второй гол, третий гол, четвёртый гол.

Права на видео принадлежат РФС и АФК «РПЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Академии футбола имени Юрия Коноплёва.

Чему учит этот матч? Банально, но тому, что в футболе действительно возможно всё. И уж тем более на молодёжном уровне.

Кстати, в молодёжной лиге сейчас стадия плей-офф: команды, исходя из мест в первой половине сезона, распределились по двум группам. Академия и «Ахмат» ни на что не претендуют, а в борьбе за чемпионство лидирует ЦСКА. За ним гонятся «Ростов» и «Локомотив».