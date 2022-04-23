«МЮ» — боль. Над командой Роналду поиздевался даже «Арсенал»

Центральный матч 34-го тура АПЛ удался. Противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» давно стало классикой английского футбола, и сегодняшняя игра — отличное дополнение к этой коллекции.

Сюрпризы в составе были только у «МЮ». В основу после трагедии в семье вернулся Криштиану Роналду, а в обратном направлении проследовал Гарри Магуайр, из которого сделали чуть ли не главного виновника разгрома от «Ливерпуля». На лавке также остались Маркус Рашфорд и Аарон Ван-Биссака.

Первый тайм — чистый кайф. Гола пришлось ждать всего три минуты. Первое ощущение: матч с «Ливерпулем» не заканчивался. Оказалось, что оборона «МЮ» готова косячить в любом составе. Рафаэль Варан и Алекс Теллес дружно не попали по мячу, а сейв Давид де Хеа мог и не делать. Ну а зачем, если Диогу Дало всё равно упустил Нуну Тавареша и предпочёл понадеяться на офсайд?

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Главное наблюдение по игре «МЮ» — Роналду-распасовщик. В первом тайме Криштиану делал то, чего обычно ждут от Бруну Фернандеша. Вскоре после гола «Арсенала» Роналду здорово отдал на Энтони Элангу, а тот пробил в Аарона Рамсдейла. Через 10 минут история повторилась. А на 7-й минуте Криштиану оказался в центре внимания уже не по игровым причинам. Трибуны «Эмирейтс» устроили ему аплодисменты в связи со смертью новорождённого сына. Респект.

Справедливости ради «Арсенал» в обороне тоже был далеко не идеален. Феерический «привоз» устроил Рамсдейл, который решил, что «МЮ» заслуживает большего, и подарил мяч сопернику. Фернандеш был близок к голу, но удар накрыл Габриэл.



К середине тайма Роналду понял, что от партнёров ничего хорошего ждать не стоит, и подобрался к воротам сам. Мощный удар, но выше. Следом примерился ещё один португалец — Дало после перекатывания перед штрафной шарахнул в перекладину. Появилась уверенность, что «МЮ» без гола с поля не уйдёт.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Спустя несколько минут Эдди Нкетиа был обязан забивать (привет Дало и его кривой линии офсайда), но оставил де Хеа шансы. Со второй попытки спустя пару минут форвард «Арсенала» всё же забил, однако в этот раз случилась целая история. Выяснилось, что Нкетиа был в офсайде, но перед этим Теллес сфолил на Саке. Главный арбитр Крейг Поусон указал на точку. Микель Артета очень переживал на бровке. Напрасно — Сака спокойно реализовал.

Долго радоваться «Арсеналу» не пришлось — Роналду очень быстро отыграл один гол, мастерски открывшись под передачу с фланга. Как работать в таких ситуациях, Криштиану знает чуть ли не лучше всех в мире. Даже в 37 лет. Кстати, это 100-й гол португальца в АПЛ.

По итогу в первом тайме «Арсенал» значительно превосходил «МЮ» только в одном показателе — владении. У хозяев мяч держался 63 процента времени. По всему остальному соперники оказались относительно равны.



В начале второго тайма «Арсенал» подарил «МЮ» пенальти — Тавареш размахивал руками на угловом и попал в мяч. Можно было делать 2:2, но Фернандеш шансом не воспользовался и после фирменной паузы и прыжка пульнул в штангу. «МЮ» продолжил давить в надежде на второй гол. Спустя несколько минут Роналду оформил дубль, но из офсайда. А безобразно игравший в обороне Дало снова отметился в атаке — после паса Криштиану зарядил в штангу.

Не хочется использовать штампы, но «МЮ» напоролся на известное всем правило футбола. Не забили — пропустили. Классическая колотушка Гранита Джаки из-за пределов штрафной — 3:1.



Главные хайлайты после третьего гола «Арсенала» — история не про игру. Сначала с поля можно было удалять Фернандеша, который шипами въехал в голеностоп Таварешу (судьи пощадили), потом что-то похожее, но менее грубое исполнил Мохамед Эльнени.



Выход на поле Хуана Маты вместо Бруну на 84-й минуте выглядел как белый флаг от Рангника. А «Арсенал» ещё и поиздевался, устроив перепасовку под звонкое «хэй» с трибун. Раздосадованный Роналду, сделавший всё для нужного результата, закончил матч с жёлтой карточкой за откровенный фол на Такэхиро Томиясу.

Второй тайм — снова статистически равная картина, даже по владению. К тому же «МЮ» создал больше явных моментов. Но даже с такими вводными поражение команды Рангника абсолютно не удивляет.



Надо признать, что «МЮ» — парадокс. Был ли он ужасен в этом матче? В обороне — возможно, но на пару голов точно наиграл. Был ли «Арсенал» великолепен? Далеко не во всём. Но от игры первых не покидает ощущение тяжести и мучения. А вторые при всех минусах кажутся более мобильными, молодыми и свежими.



Что ещё надо признать? А то, что «МЮ» и Роналду прощаются с Лигой чемпионов. «Арсенал» набрал важнейшие очки и снова ворвался в топ-4. Команда Рангника тем временем застряла на шестом месте.