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ЦСКА — «Динамо», прогноз на матч 26-го тура РПЛ, разговор Леонида Слуцкого с фанатами после 0:4, 10 сентября 2011 года

«Я пойду и напишу заявление!» Как Слуцкому пришлось оправдываться перед фанатами
Михаил Рождественский
Как Слуцкому пришлось оправдываться перед фанатами
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Почти 11 лет назад матч «Динамо» и ЦСКА закончился разгромом.

Дождались очередного московского дерби! Уже сегодня ЦСКА примет «Динамо» в 26-м туре РПЛ. Сейчас первые пытаются не упустить место в тройке, а вторые бьются с «Зенитом» за чемпионство, но так было не всегда. Вспоминаем яркий эпизод из противостояния этих команд, который случился 10 с половиной лет назад.

Немного контекста. Сентябрь 2011-го, переходный сезон-2011/2012, 23-й тур. ЦСКА идёт на первом месте в таблице РПЛ, но столько же очков у «Зенита». «Динамо» чуть ниже, на третьей строчке, и отстаёт на пять очков. Номинальным хозяином был ЦСКА, но и те и другие тогда играли на «Арене Химки», поэтому в полной мере домашним или гостевым этот матч не был ни для кого.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
10 сентября 2011, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Динамо
Москва
0:1 Воронин – 36'   0:2 Кураньи – 39'   0:3 Фернандес – 69'   0:4 Кокорин – 90+2'

А теперь минутка ностальгии. У ЦСКА играли (а не тренировали) братья Березуцкие, Евгений Алдонин, Павел Мамаев, Зоран Тошич, Вагнер Лав и Сейду Думбия. У «Динамо» — Александр Самедов, Игорь Семшов, Андрей Воронин, Кевин Кураньи и Александр Кокорин. Первых тренировал Леонид Слуцкий, вторых — Сергей Силкин. Верните мой 2011-й!

«Динамо» — единственный конкурент «Зенита» за золото. В чём феномен весенней стабильности? «Динамо» — единственный конкурент «Зенита» за золото. В чём феномен весенней стабильности?

Результат того матча стал сенсацией. «Динамо» пригвоздило ЦСКА — два мяча за три минуты от Воронина и Кураньи в первом тайме, гол в середине второго от Леандро Фернандеса (помните такого?) и апофеоз в виде точного удара Кокорина на 92-й минуте. 0:4.

Два факта для понимания, насколько это был исторический результат:

  • «Динамо» крупно победило ЦСКА впервые с 1977 года. Более унизительный выигрыш случился лишь однажды, в 1936-м;
  • это было первое крупное поражение ЦСКА в РПЛ за четыре года. В 2007-м армейцы тоже пропустили четыре и не забили — в матче с «Лучом».

Кажется, ничего более яркого уже быть не может. Но нет! Самый огонь начался уже после финального свистка, когда недовольные фанаты ЦСКА подозвали к центральной трибуне Слуцкого. Дальше состоялся диалог на уровне выступления Валерия Карпина перед болельщиками «Спартака» (да, это тоже было в 2011-м).

Вот максимально подробная (с учётом слышимости) расшифровка того великого разговора:

Трибуна: Неразборчивые крики и заряды «верим в команду».

Слуцкий: Ну что сказать?

Трибуна: Мы проиграли «Динамо», проиграли «Зениту»! Стыдно?!

Слуцкий: Стыдно. Стыдно, что ещё сказать?

Трибуна: Надо меры принимать какие-то!

Слуцкий: Ладно, извините! Ну а что мне сейчас делать? Я пойду и напишу заявление! Сделать? Я могу, не проблема! Ну что сделать?! Скажи, что сделать!

Трибуна: Неразборчивые выкрики.

Слуцкий: Да даём и говорим! И что?

Трибуна: Зарплату им не платите!

Трибуна: Надо, чтобы общение было… На это невозможно смотреть.

Слуцкий: Я согласен, первый тайм вообще безобразие.

Трибуна: А второй?!

Слуцкий: Ну, чуть-чуть лучше.

Трибуна: Давайте молодым играть!

Слуцкий: Молодые? Ну о чём вы говорите? Какие молодые? Ну что молодые? Если бы они были талантливыми, они бы уже давно все играли. Когда был Щенников, он и играл рано, Дзагоев тоже играл. Вы думаете, так легко всё решить? Взять, поставить молодых – и проблемы решатся?

Трибуна: Так если 0:4 проигрываем, какая разница?!

Слуцкий: Ну кто знал, что проиграем 0:4? Мы что, перед матчем думали, что проиграем 0:4? Позор, ну а что.

Трибуна: Просто позор!

Трибуна: Спасибо.

Слуцкий: Ладно, извините.

Трибуна: Респект! (аплодисменты)

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На этом приключения Слуцкого не закончились. С поля тренер отправился на пресс-конференцию, где уместил сказанное перед трибуной в несколько предложений.

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
бывший главный тренер ЦСКА

Я бы не хотел касаться игры, а хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за этот матч, этот результат. Очень стыдно, по-другому не скажешь. А «Динамо» можно поздравить с заслуженной победой.

Закончился тот сезон вообще не так, как ожидалось в сентябре. Чемпионом стал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» съехали пониже, а на второе место вырвался карпинский «Спартак».

ЦСКА — «Динамо». «Зениту» не стоит обнадёживаться ЦСКА — «Динамо». «Зениту» не стоит обнадёживаться

Слуцкого в ЦСКА уже давно нет, но пересечения с матчем 10-летней давности есть. У армейцев по-прежнему в строю Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев, а у «Динамо» — Антон Шунин. И, кажется, фавориты сегодня не армейцы. Если снова будет позор, общаться с болельщиками придётся уже Березуцкому.

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