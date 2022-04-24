«Я пойду и напишу заявление!» Как Слуцкому пришлось оправдываться перед фанатами

Дождались очередного московского дерби! Уже сегодня ЦСКА примет «Динамо» в 26-м туре РПЛ. Сейчас первые пытаются не упустить место в тройке, а вторые бьются с «Зенитом» за чемпионство, но так было не всегда. Вспоминаем яркий эпизод из противостояния этих команд, который случился 10 с половиной лет назад.

Немного контекста. Сентябрь 2011-го, переходный сезон-2011/2012, 23-й тур. ЦСКА идёт на первом месте в таблице РПЛ, но столько же очков у «Зенита». «Динамо» чуть ниже, на третьей строчке, и отстаёт на пять очков. Номинальным хозяином был ЦСКА, но и те и другие тогда играли на «Арене Химки», поэтому в полной мере домашним или гостевым этот матч не был ни для кого.

А теперь минутка ностальгии. У ЦСКА играли (а не тренировали) братья Березуцкие, Евгений Алдонин, Павел Мамаев, Зоран Тошич, Вагнер Лав и Сейду Думбия. У «Динамо» — Александр Самедов, Игорь Семшов, Андрей Воронин, Кевин Кураньи и Александр Кокорин. Первых тренировал Леонид Слуцкий, вторых — Сергей Силкин. Верните мой 2011-й!

Результат того матча стал сенсацией. «Динамо» пригвоздило ЦСКА — два мяча за три минуты от Воронина и Кураньи в первом тайме, гол в середине второго от Леандро Фернандеса (помните такого?) и апофеоз в виде точного удара Кокорина на 92-й минуте. 0:4.

Два факта для понимания, насколько это был исторический результат:

«Динамо» крупно победило ЦСКА впервые с 1977 года. Более унизительный выигрыш случился лишь однажды, в 1936-м;

это было первое крупное поражение ЦСКА в РПЛ за четыре года. В 2007-м армейцы тоже пропустили четыре и не забили — в матче с «Лучом».

Кажется, ничего более яркого уже быть не может. Но нет! Самый огонь начался уже после финального свистка, когда недовольные фанаты ЦСКА подозвали к центральной трибуне Слуцкого. Дальше состоялся диалог на уровне выступления Валерия Карпина перед болельщиками «Спартака» (да, это тоже было в 2011-м).

Вот максимально подробная (с учётом слышимости) расшифровка того великого разговора:



Трибуна: Неразборчивые крики и заряды «верим в команду».



Слуцкий: Ну что сказать?



Трибуна: Мы проиграли «Динамо», проиграли «Зениту»! Стыдно?!



Слуцкий: Стыдно. Стыдно, что ещё сказать?



Трибуна: Надо меры принимать какие-то!



Слуцкий: Ладно, извините! Ну а что мне сейчас делать? Я пойду и напишу заявление! Сделать? Я могу, не проблема! Ну что сделать?! Скажи, что сделать!



Трибуна: Неразборчивые выкрики.



Слуцкий: Да даём и говорим! И что?



Трибуна: Зарплату им не платите!



Трибуна: Надо, чтобы общение было… На это невозможно смотреть.



Слуцкий: Я согласен, первый тайм вообще безобразие.



Трибуна: А второй?!



Слуцкий: Ну, чуть-чуть лучше.



Трибуна: Давайте молодым играть!



Слуцкий: Молодые? Ну о чём вы говорите? Какие молодые? Ну что молодые? Если бы они были талантливыми, они бы уже давно все играли. Когда был Щенников, он и играл рано, Дзагоев тоже играл. Вы думаете, так легко всё решить? Взять, поставить молодых – и проблемы решатся?



Трибуна: Так если 0:4 проигрываем, какая разница?!



Слуцкий: Ну кто знал, что проиграем 0:4? Мы что, перед матчем думали, что проиграем 0:4? Позор, ну а что.



Трибуна: Просто позор!



Трибуна: Спасибо.



Слуцкий: Ладно, извините.



Трибуна: Респект! (аплодисменты)

Леонид Слуцкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На этом приключения Слуцкого не закончились. С поля тренер отправился на пресс-конференцию, где уместил сказанное перед трибуной в несколько предложений.

Леонид Слуцкий бывший главный тренер ЦСКА Я бы не хотел касаться игры, а хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за этот матч, этот результат. Очень стыдно, по-другому не скажешь. А «Динамо» можно поздравить с заслуженной победой.

Закончился тот сезон вообще не так, как ожидалось в сентябре. Чемпионом стал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» съехали пониже, а на второе место вырвался карпинский «Спартак».

Слуцкого в ЦСКА уже давно нет, но пересечения с матчем 10-летней давности есть. У армейцев по-прежнему в строю Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев, а у «Динамо» — Антон Шунин. И, кажется, фавориты сегодня не армейцы. Если снова будет позор, общаться с болельщиками придётся уже Березуцкому.