«Маэстро». Невообразимые действия звезды «Ливерпуля» на футбольном поле. Видео

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара стал игроком недели в Лиге чемпионов.
31-летний испанский хавбек пробежал 10,93 км в домашней игре с «Вильярреалом» (2:0) при максимальном ускорении до 28,6 км/час. Кроме того, Алькантара отдал 97% точных передач.
Тьяго опередил форварда «Реала» Карима Бензема, полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и защитника «Вильярреала» Хуана Фойта. Алькантара не отметился по ключевым статистическим категориям, в отличие от Бензема (оформил дубль) и Силвы (забил гол). Почему же именно Тьяго признали лучшим? Группа технических наблюдателей УЕФА дала ответ на этот вопрос.
«Алькантара показал, что отлично видит поле и здорово играет в пас. Он уходил от опекунов и сделал несколько важных отборов мяча. Все 90 минут футбольное поле было похоже на его собственную игровую площадку», – утверждается в заявлении наблюдателей.
Тьяго Алькантара и Юрген Клопп
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
С последним предложением сложно поспорить. Коронный финт Тьяго — резкая смена направления движения. Он изрядно измотал оппонентов из «Вильярреала» в первом матче, используя свой навык. И не только их. Подобные действия можно было многократно наблюдать во времена выступления Алькантары в «Баварии» и «Барселоне».
Болельщики в соцсетях УЕФА тоже оценили эффективные и невообразимые действия Тьяго.
«Тьяго так недооценён».
«Маэстро».
«Самый лучший».
Алькантара – продукт системы Хосепа Гвардиолы, под руководством которого провёл большую часть своей карьеры в молодёжной и основной команде «Барселоны», а также в «Баварии». Первый сезон в «Ливерпуле» получился скомканным. Дали о себе знать травмы и адаптационный период под концепцию Юргена Клоппа.
Сейчас Тьяго стал ключевым элементом уже в системе немецкого тренера. Классная игра испанца практически гарантировала «Ливерпулю» выход в финал Лиги чемпионов. Команда всё ещё претендует на «квадрупл» – победу во всех четырёх турнирах по итогам сезона. Степень заслуги Тьяго в потенциальном успехе «Ливерпуля» будет огромная.
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