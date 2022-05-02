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УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков, сборную России — от участия в Лиге наций, реакция: РФС, Колосков, Карпин

«На год отстранили — это хорошо». Что говорят о бане российского футбола
Павел Прохоров
УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков
Комментарии
РФС будет разбираться в CAS, а в Госдуме сильно недовольны происходящим.

Сегодня, 2 мая, УЕФА запретил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023 и отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона-2022/2023. Санкции союза европейских футбольных ассоциаций затронули и молодёжную сборную России, которая не выступит на Евро-2023. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года. Решение об изоляции России от международных турниров прокомментировали в РФС, Госдуме и бывшие футболисты сборной России.

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Заявление Российского футбольного союза

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/2023 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Не оставил решение без внимания и почётный президент РФС Вячеслав Колосков:

— Печально всё это. Ожидаемое, конечно, решение, если анализировать всю ситуацию в мире. Нас немного подбодрили и обнадёжили слова Чеферина о том, что футболисты тут ни при чём. Тем не менее слова остались словами.

Что поделать. РФС поступил очень мудро: надеялись на лучшее, но готовились к худшему. Теперь, по сути дела, остаётся только второй вариант — переход в Азиатскую конфедерацию, что, с моей точки зрения, будет губительным для российского футбола. Или третий — развитие футбола в России, регионах, академиях, вузах.

Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин: «Ожидаемое решение – это первое, что хочется сказать.

Положительный момент – один сезон, плюс мы остались членами УЕФА. Плохо, что не будем в еврокубках, но не смертельно. Будут товарищеские матчи, будет играть сборная России. Было бы хуже, если бы РФС отстранили на 5 лет – пришлось бы уходить в Азию. А так придётся потерпеть, но ничего страшного. Всего на год отстранили – это хорошо, можем отделаться малой кровью. Разберёмся с внутренним календарём. Неприятно, но не смертельно».

«Надо начинать долбить по всем инстанциям»

Решение УЕФА о бане российского футбола на сезон-2022/2023 не оставил без внимания депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. «Жёсткое и негативное восприятие того, что сегодня произошло. Формулировка: «России нет места в футбольной семье» не имеет ничего общего со спортом. Само такое заявление надо, конечно, опротестовывать. Я считаю, и РФС, и клубы, которые должны были бы участвовать в еврокубках, должны заняться этим, опротестовывать. Тут ущемляются напрямую права человека по национальному признаку. У них отнимают право на работу. И у легионеров тоже! Надо начинать долбить по всем инстанциям. Это право на работу, которое они отнимают у наших спортсменов. Но нужно быть и в постоянном диалоге с ФИФА, УЕФА, получать разъяснения.

Игроки сборной России

Игроки сборной России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Катастрофы никакой нет. У нас очень хорошие клубы на международном уровне. Они бы выглядели неплохо там! Будем отстаивать! Ни в коем случае данное решение не должно повлиять на развитие футбола, который у нас внутри. Нужно сосредоточиться на подготовке к нашему чемпионату. Понятно, что всё завершится и наши ребята будут участвовать. Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Экс-футболисты сборной России и клубов РПЛ — об отстранении

Андрей Мостовой: «Для меня это не новость. Я ни на что не надеялся. Когда тебя везде отстраняют, по-другому быть не могло. Хорошо, что на сезон. Могли и больше впаять. Так что стоит порадоваться, что на сезон. Надо думать, осмыслить».

Александр Самедов: «Очень грустно! Печально. Что тут ещё сказать. Какая разница, это ничего не изменит. Смысла нет. Грустно. Всё!»

Другие футбольные деятели

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн: «Борьба за чемпионство и титулы — это главное в спорте и в футболе, то, что больше всего мотивирует игроков. Чем меньше соревнований, тем хуже. Тем не менее чемпионат России был и остаётся сильным турниром. Будем максимально концентрироваться на успешном выступлении в РПЛ, а также Кубке России».

Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин: «Рейтинги клуба это решение это очень сильно попортит. Для российского футбола это очень плохо. РФС сейчас оказывается перед дилеммой. Исходя из последних комментариев Чеферина, я надеялся на гибридное решение, но, к сожалению, этого не случилось».

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Естественно, отреагировал на главную новость дня и главный тренер сборной России Валерий Карпин:

– Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право для наших футболистов участвовать в международных турнирах.

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