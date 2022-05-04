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Паоло Ваноли покидает «Спартак» или нет, что известно о судьбе тренера, Зарема Салихова, Осинькин, Талалаев, Галактионов

У «Спартака» уже есть шорт-лист из тренеров? Что стоит за слухами об уходе Ваноли
Михаил Рождественский
Паоло Ваноли покидает «Спартак» или нет
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Паоло не хочет уходить, но Зареме Салиховой советуют одного специалиста.

Если думаете, что «Спартак» нестабилен, не спешите с выводами. Кое-что в последние полтора года в клубе всё же неизменно. К сожалению, это не результат, а неразбериха с тренерами. После Доменико Тедеско, который прошлым летом ушёл по собственному желанию (что редкость), красно-белых возглавил Руй Витория, а уже через полгода его сменил Паоло Ваноли. И, судя по последним новостям, летом у «Спартака» снова может появиться новый тренер.

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Что там с отставкой Ваноли?

Историю раскрутил инсайдер Иван Карпов. По его информации, судьба Ваноли решена. Зарема Салихова к тренеру охладела, и даже спортивный директор «Спартака» Лука Каттани от соотечественника дистанцировался.

Карпов утверждает, что «Спартак» рассматривает трёх тренеров на замену Ваноли. Это Игорь Осинькин из «Крыльев Советов», Андрей Талалаев из «Ахмата» и Михаил Галактионов из молодёжной сборной России.

Андрей Талалаев, Михаил Галактионов, Игорь Осинькин

Андрей Талалаев, Михаил Галактионов, Игорь Осинькин

Фото: Эдгар Брещанов, Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осинькин построил симпатичные «Крылья», которые после возвращения из ФНЛ с ходу запрыгнули в таблице РПЛ выше «Спартака». Сейчас самарская команда на седьмом месте, в то время как красно-белые с более мощными ресурсами барахтаются на 10-м. А ещё недавно Салихова хвалила «Чертаново» за работу клуба с воспитанниками. А в лице «Чертаново» — и самого Осинькина.

Талалаев тренирует «Ахмат», который тоже идёт выше «Спартака». Вдобавок тренер говорит по-итальянски (читаем как «легко наладит контакт с Каттани») и уже работал в клубе в нулевых. Галактионов же в этом списке выглядит как альтернатива Осинькину — тоже работает с молодёжью и тоже связан с агентом Павлом Андреевым, который оказывает влияние на «Спартак».

По нашей информации, Салиховой активно рекомендуют заменить Ваноли на Осинькина, чьим преимуществом, как уже было сказано, считается умение работать с молодыми футболистами. Что касается других кандидатов, их присутствие в списке обусловлено тем, что это российские специалисты, которые не намерены покидать страну.

Что говорят агент Ваноли и «Спартак»?

Ещё на днях, когда УЕФА отстранил Россию от всех турниров под своей эгидой на сезон-2022/2023, представитель тренера Андреа Д'Амико заявил «Чемпионату», что бан «никак не может повлиять на работу Ваноли в «Спартаке».

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А после появления информации об отставке последовала незамедлительная реакция от клуба. Первым выступил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Дмитрий Зеленов
Дмитрий Зеленов
глава пресс-службы «Спартака»

Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать — он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается.

Следом на новость отреагировал спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. Он тоже уверен, что ни о какой отставке речи нет.

Лука Каттани
Лука Каттани
спортивный директор «Спартака»

У «Спартака» есть главный тренер — и не только на этот сезон, но и на следующий. И я уверен, что на сезон-2023/2024 тоже. Вместе с этим тренером мы работаем, исходя из клубной стратегии на будущее. Любые другие комментарии излишни, тем более что цели на этот сезон ещё открыты.

А Ваноли вообще собирается уходить?

По нашей информации — нет. Итальянец никуда не хочет уходить из «Спартака», а его контракт действует до лета 2023-го. К тому же в клубе нет единого мнения относительно судьбы тренера. Руководство красно-белых ждёт итогов сезона — результата в Кубке России (впереди полуфинал) и финального места в РПЛ, которое, очевидно, должно быть выше зоны стыков.

На судьбу Ваноли также влияет будущее «Спартака» в целом. В данный момент в клубе нет понимания, каким будет бюджет на следующий сезон. Объём средств зависит от спонсоров, платёжеспособности «Лукойла» и других факторов. Сейчас же ситуация настолько неопределённая, что в «Спартаке» даже не обсуждают трансферы.

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