Не все легионеры покинут РПЛ из-за бана России в Европе. Вот кто хочет остаться

2 мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Это решение наверняка повлияет на дальнейшие планы многих легионеров РПЛ. С 7 марта по 8 апреля чемпионат России потерял 41 иностранного игрока, часть из которых приостановила контракты и должна вернуться летом.

Продление изоляции российского футбола усугубляет ситуацию. У легионеров топ-клубов автоматически снижается мотивация оставаться в России. Но все иностранцы враз точно не уедут. Рассказываем, кто уже наверняка останется.

ЦСКА — четыре футболиста

Точно остаются:

Главная звезда ЦСКА настроен задержаться в России. «Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги — ответ зависит только от них. Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», – заявил агент игрока Адам Чебеджи.

По заверениям Чебеджи, Языджи покинет ЦСКА, только когда выиграет РПЛ. Юсуф сыграл 11 матчей за армейцев во всех турнирах и отметился восемью голами и двумя ассистами. Агент игрока полагает, что ЦСКА выкупит турецкого футболиста за € 11 млн и подпишет с ним контракт на три года. «Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжёлое время. Юсуф не из таких», – добавил Адам Чебеджи. В ЦСКА ответили сдержанно: сказали, что работа по трансферу ведётся и не стоит слова агента воспринимать как новость о трансфере.

Юсуф Языджи Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В марте были разговоры, что Магнуссон уйдёт из ЦСКА, но через месяц защитник развеял слухи. «У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь. Останусь ли я в ЦСКА на следующий сезон? Надеюсь, да», – сказал исландец. В этом сезоне у него всего три сыгранных матча, так как он долго восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия.

Останется в России и Хорхе Карраскаль. По словам его агента, ЦСКА выкупит полузащитника и подпишет с ним контракт на четыре года. Колумбиец провёл за армейцев 11 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Со слов агента, продолжит выступления за красно-синих и Бруно Фукс. Пока что статистика у него в России неважная: всего 11 матчей почти за два года.

«Зенит» — три футболиста

Точно остаются:

После оформления «Зенитом» очередного чемпионства и отстранения России от еврокубков будущее Барриоса прокомментировал его агент Фелипе Поссо. «Вильмар счастлив в «Зените». Он точно останется в команде на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи». Колумбиец провёл более 100 матчей за «Зенит», стал четырёхкратным чемпионом России и продолжит цементировать центр поля. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. Есть надежда, что к этому времени Россию вернут в международные соревнования.

Остаётся в России и Дуглас Сантос. Он играет за «Зенит» с лета 2019 года, а в этом сезоне пробил отметку в 100 матчей за сине-бело-голубых. «Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявили в агентстве TFM Agency.

А Малком сделал важное заявление касательно своего будущего ещё до отстранения российских клубов от еврокубков: «Если санкции не отменят, готов ли я играть за «Зенит» только на внутренней арене? Готов. Если в итоге всё случится именно так и никаких еврокубков не будет, то буду готов к этому». В этом сезоне у Малкома 9+8 по системе «гол+пас» в 32 матчах. Его контракт с сине-бело-голубыми действует ещё два года.

«Локомотив» — три футболиста

Точно остаются:

Скорее всего, Кухта останется в России. «Отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/2023 никак не повлияет на карьеру моего клиента в «Локомотиве». У Яна контракт на четыре года, мы будем его соблюдать», – заявил агент игрока Милан Мартынович. Кухта провёл семь матчей за «Локомотив» и оформил 2+2 по системе «гол+пас». Кроме того, в игре с «Сочи» форвард заработал красную карточку и был дисквалифицирован на два тура за агрессивное поведение.

Ян Кухта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нет 100% уверенности в том, что Изидор будет играть за «Локомотив» в следующем сезоне. Француз здорово проявляет себя весной: в его активе семь голов и один ассист в девяти матчах. В конце апреля Вильсон заявил, что готов остаться в клубе на все четыре года, однако после отстранения России его агент Эммануэль Лакруа сказал следующее: «Вилсон очень хорошо себя чувствует в «Локомотиве». Зависит ли его будущее в клубе от исключения российских клубов из еврокубков? Мне трудно сказать. Пока Изидор остаётся в России, дальше многое будет зависеть от дальнейшей обстановки в стране».

Кажется, останется в «Локомотиве» и Тин Едвай. «Хочу стать частью большого проекта, который клуб создаёт в ближайшие несколько лет. Думаю, мы делаем правильные шаги на пути к этой цели», – заявил защитник. Едвай является важным игроком старта, сыграл 23 матча за «Локомотив» в этом сезоне, забил один гол и даже примерил капитанскую повязку в дерби со «Спартаком», хотя пришёл в клуб прошлым летом.

«Спартак» — один футболист и главный тренер

Точно остаются:

Форвард «Спартака» проводит неплохой сезон: на его счету шесть голов и две результативные передачи в 11 матчах во всех соревнованиях. Ямайцу нравится играть за красно-белых и жить в Москве. Это заметно по его постоянной улыбке и социальным сетям.

Шамар Николсон в поезде в Ростов-на-Дону Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт. Николсон – игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта, только если футбол в России перестанет существовать или если «Манчестер Юнайтед» сделает ему предложение, например», – прокомментировал будущее игрока его агент Кевин Коуэн.

Не бросит «Спартак» и Паоло Ваноли. «Что касается отстранения российских клубов от международных турниров, то это никак не может повлиять на работу Ваноли в «Спартаке», — сказал агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы тренера.

«Химки» — два футболиста

Точно остаются:

п. Неманья Главчич (Сербия)

п. Бесард Сабович (Швеция)

Планы Главчича и Сабовича обрисовал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков: «У нас с ними отличный контакт, они уходить не хотят, у них есть действующие контрактные обязательства. Такой вопрос сейчас точно не стоит». Сказано это было ещё 2 апреля, но вряд ли спустя месяц ситуация изменилась – для «Химок» еврокубки неактуальны.

Неманья Главчич Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Позже Сабович прокомментировал решение остаться в России: «Для меня здесь никогда не было ощущения небезопасности. Моя задача – играть в футбол и помочь «Химкам» сохранить прописку в РПЛ. Так что, несмотря на все обстоятельства, я решил остаться».

Сабович сыграл 23 матча за «Химки» во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу. Главчич принял участие в девяти играх (в четырёх – с первых минут). Неманья рассчитывает благодаря хорошей игре за «Химки» попасть в сборную Сербии.

«Динамо» — один футболист

Точно остаётся:

Важный игрок обороны «Динамо» останется в следующем сезоне в России. «Гильермо остаётся в «Динамо». Клуб вёл себя и относился к нам всегда очень хорошо», — сказал представитель игрока Оскар Бентанкур. В этом сезоне у Варелы 24 матча и три голевые передачи. Контракт уругвайца рассчитан до лета 2023 года.

«Сочи» — один футболист

Точно остаётся:

Сейчас сербский защитник выступает за «Нижний Новгород» на правах аренды, но летом вернётся в «Сочи», с которым у него контракт ещё два года. По словам агента Антона Синькова, защитник оформил российский паспорт и перестанет быть легионером. За «Нижний Новгород» Миладинович играет нечасто: пять выходов с первых минут и восемь — на замену.

Добавим, что после 24 февраля многие футболисты заявляли, что останутся в России, несмотря на политическую ситуацию. Но в текст вошли только те легионеры, которые — лично или через представителей — подтвердили своё участие в следующем розыгрыше РПЛ.

В тексте использованы материалы: «РБ Спорт», Metaratings, Sport24, «Матч Премьер».