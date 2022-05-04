Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Какие легионеры будут играть в РПЛ в сезоне-2022/2023: Малком, Николсон, Барриос, Языджи, Карраскаль, Изидор, Кухта

Не все легионеры покинут РПЛ из-за бана России в Европе. Вот кто хочет остаться
Павел Прохоров
Какие легионеры будут играть в РПЛ
Комментарии
Среди них и один главный тренер.

2 мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Это решение наверняка повлияет на дальнейшие планы многих легионеров РПЛ. С 7 марта по 8 апреля чемпионат России потерял 41 иностранного игрока, часть из которых приостановила контракты и должна вернуться летом.

Продление изоляции российского футбола усугубляет ситуацию. У легионеров топ-клубов автоматически снижается мотивация оставаться в России. Но все иностранцы враз точно не уедут. Рассказываем, кто уже наверняка останется.

Специальное «окно» ФИФА для легионеров РПЛ закрылось. Кто уехал, кто остался Специальное «окно» ФИФА для легионеров РПЛ закрылось. Кто уехал, кто остался

ЦСКА — четыре футболиста

Точно остаются:

Главная звезда ЦСКА настроен задержаться в России. «Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги — ответ зависит только от них. Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», – заявил агент игрока Адам Чебеджи.

По заверениям Чебеджи, Языджи покинет ЦСКА, только когда выиграет РПЛ. Юсуф сыграл 11 матчей за армейцев во всех турнирах и отметился восемью голами и двумя ассистами. Агент игрока полагает, что ЦСКА выкупит турецкого футболиста за € 11 млн и подпишет с ним контракт на три года. «Ему очень нравится в клубе, он не оставит его в такое тяжёлое время. Юсуф не из таких», – добавил Адам Чебеджи. В ЦСКА ответили сдержанно: сказали, что работа по трансферу ведётся и не стоит слова агента воспринимать как новость о трансфере.

Юсуф Языджи

Юсуф Языджи

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В марте были разговоры, что Магнуссон уйдёт из ЦСКА, но через месяц защитник развеял слухи. «У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь. Останусь ли я в ЦСКА на следующий сезон? Надеюсь, да», – сказал исландец. В этом сезоне у него всего три сыгранных матча, так как он долго восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия.

Останется в России и Хорхе Карраскаль. По словам его агента, ЦСКА выкупит полузащитника и подпишет с ним контракт на четыре года. Колумбиец провёл за армейцев 11 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Со слов агента, продолжит выступления за красно-синих и Бруно Фукс. Пока что статистика у него в России неважная: всего 11 матчей почти за два года.

ЦСКА бросил борьбу за серебро. Спорное решение Березуцкого приговорило команду ЦСКА бросил борьбу за серебро. Спорное решение Березуцкого приговорило команду

«Зенит» — три футболиста

Точно остаются:

После оформления «Зенитом» очередного чемпионства и отстранения России от еврокубков будущее Барриоса прокомментировал его агент Фелипе Поссо. «Вильмар счастлив в «Зените». Он точно останется в команде на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи». Колумбиец провёл более 100 матчей за «Зенит», стал четырёхкратным чемпионом России и продолжит цементировать центр поля. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. Есть надежда, что к этому времени Россию вернут в международные соревнования.

Остаётся в России и Дуглас Сантос. Он играет за «Зенит» с лета 2019 года, а в этом сезоне пробил отметку в 100 матчей за сине-бело-голубых. «Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявили в агентстве TFM Agency.

А Малком сделал важное заявление касательно своего будущего ещё до отстранения российских клубов от еврокубков: «Если санкции не отменят, готов ли я играть за «Зенит» только на внутренней арене? Готов. Если в итоге всё случится именно так и никаких еврокубков не будет, то буду готов к этому». В этом сезоне у Малкома 9+8 по системе «гол+пас» в 32 матчах. Его контракт с сине-бело-голубыми действует ещё два года.

«Локомотив» — три футболиста

Точно остаются:

Скорее всего, Кухта останется в России. «Отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/2023 никак не повлияет на карьеру моего клиента в «Локомотиве». У Яна контракт на четыре года, мы будем его соблюдать», – заявил агент игрока Милан Мартынович. Кухта провёл семь матчей за «Локомотив» и оформил 2+2 по системе «гол+пас». Кроме того, в игре с «Сочи» форвард заработал красную карточку и был дисквалифицирован на два тура за агрессивное поведение.

Ян Кухта

Ян Кухта

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нет 100% уверенности в том, что Изидор будет играть за «Локомотив» в следующем сезоне. Француз здорово проявляет себя весной: в его активе семь голов и один ассист в девяти матчах. В конце апреля Вильсон заявил, что готов остаться в клубе на все четыре года, однако после отстранения России его агент Эммануэль Лакруа сказал следующее: «Вилсон очень хорошо себя чувствует в «Локомотиве». Зависит ли его будущее в клубе от исключения российских клубов из еврокубков? Мне трудно сказать. Пока Изидор остаётся в России, дальше многое будет зависеть от дальнейшей обстановки в стране».

Кажется, останется в «Локомотиве» и Тин Едвай. «Хочу стать частью большого проекта, который клуб создаёт в ближайшие несколько лет. Думаю, мы делаем правильные шаги на пути к этой цели», – заявил защитник. Едвай является важным игроком старта, сыграл 23 матча за «Локомотив» в этом сезоне, забил один гол и даже примерил капитанскую повязку в дерби со «Спартаком», хотя пришёл в клуб прошлым летом.

«Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче «Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче

«Спартак» — один футболист и главный тренер

Точно остаются:

Форвард «Спартака» проводит неплохой сезон: на его счету шесть голов и две результативные передачи в 11 матчах во всех соревнованиях. Ямайцу нравится играть за красно-белых и жить в Москве. Это заметно по его постоянной улыбке и социальным сетям.

Шамар Николсон в поезде в Ростов-на-Дону

Шамар Николсон в поезде в Ростов-на-Дону

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт. Николсон – игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта, только если футбол в России перестанет существовать или если «Манчестер Юнайтед» сделает ему предложение, например», – прокомментировал будущее игрока его агент Кевин Коуэн.

Не бросит «Спартак» и Паоло Ваноли. «Что касается отстранения российских клубов от международных турниров, то это никак не может повлиять на работу Ваноли в «Спартаке», — сказал агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы тренера.

«Химки» — два футболиста

Точно остаются:

  • п. Неманья Главчич (Сербия)
  • п. Бесард Сабович (Швеция)

Планы Главчича и Сабовича обрисовал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков: «У нас с ними отличный контакт, они уходить не хотят, у них есть действующие контрактные обязательства. Такой вопрос сейчас точно не стоит». Сказано это было ещё 2 апреля, но вряд ли спустя месяц ситуация изменилась – для «Химок» еврокубки неактуальны.

Неманья Главчич

Неманья Главчич

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Позже Сабович прокомментировал решение остаться в России: «Для меня здесь никогда не было ощущения небезопасности. Моя задача – играть в футбол и помочь «Химкам» сохранить прописку в РПЛ. Так что, несмотря на все обстоятельства, я решил остаться».

Сабович сыграл 23 матча за «Химки» во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу. Главчич принял участие в девяти играх (в четырёх – с первых минут). Неманья рассчитывает благодаря хорошей игре за «Химки» попасть в сборную Сербии.

«Динамо» — один футболист

Точно остаётся:

Важный игрок обороны «Динамо» останется в следующем сезоне в России. «Гильермо остаётся в «Динамо». Клуб вёл себя и относился к нам всегда очень хорошо», — сказал представитель игрока Оскар Бентанкур. В этом сезоне у Варелы 24 матча и три голевые передачи. Контракт уругвайца рассчитан до лета 2023 года.

«Сочи» — один футболист

Точно остаётся:

Сейчас сербский защитник выступает за «Нижний Новгород» на правах аренды, но летом вернётся в «Сочи», с которым у него контракт ещё два года. По словам агента Антона Синькова, защитник оформил российский паспорт и перестанет быть легионером. За «Нижний Новгород» Миладинович играет нечасто: пять выходов с первых минут и восемь — на замену.

«Это самое крупное поражение в моей карьере». «Сочи» уничтожил Слуцкого шестью голами «Это самое крупное поражение в моей карьере». «Сочи» уничтожил Слуцкого шестью голами

Добавим, что после 24 февраля многие футболисты заявляли, что останутся в России, несмотря на политическую ситуацию. Но в текст вошли только те легионеры, которые — лично или через представителей — подтвердили своё участие в следующем розыгрыше РПЛ.

В тексте использованы материалы: «РБ Спорт», Metaratings, Sport24, «Матч Премьер».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022