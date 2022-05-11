«Спартак» должен был забивать «самой играющей команде» 7-8 голов. Кубок останется в Москве

«Спартак» стал вторым финалистом Кубка России: 29 мая красно-белые сыграют в «Лужниках» с «Динамо». Трофей, пока ещё принадлежащий «Локомотиву», останется в Москве.

Вряд ли кто-то угадал состав, который Паоло Ваноли выставил на полуфинал Кубка России. В основу «Спартака» вернулись пропустившие последний тур РПЛ Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Кристофер Мартинс Перейра. А вот Александр Селихов, Александр Соболев и Роман Зобнин выпали из неё. Впрочем, последний отсутствовал из-за повреждения – полузащитника не оказалось даже в заявке красно-белых. Появление в воротах Александра Максименко, возможно, связано с тем, что он для итальянского тренера – кубковый вратарь, ведь конкурент Селихова играл на предыдущих стадиях с «Кубанью» и ЦСКА.

Стартовые 15 минут – за «Енисеем»! Не ожидали? Мы ещё раз увидели в матче высокого уровня, почему команду Вадима Гаранина называют самой играющей в ФНЛ. Красноярцы прессинговали на половине поля «Спартака», выходили из обороны через короткий и средний пас, комбинировали на чужой трети большой группой игроков.

Очень впечатляла подстройка футболистов друг под друга: владевший мячом всегда имел варианты. Гости создали первый момент и нанесли первый удар благодаря построению треугольника на фланге действовавшего слева Джикии. Но всё закончилось лишь угловым у ворот Александра Максименко – уже третьим за такой короткий отрезок игры.

Быстро стало понятно, почему Ваноли решил оставить на скамейке Соболева. Итальянский тренер красно-белых рассчитывал не на давление в штрафной, чтобы вскрывать низкую оборону, а на скорость атакующего квартета Николсон – Промес – Бакаев – Мозес против высокой защитной линии «Енисея». Когда «Спартак» улучшил игру без мяча, стал действовать плотнее и провоцировать ошибки красноярцев (технический брак у команды Гаранина вырос, так как класс футболистов всё-таки ограничен для доминирования в матче с соперником из РПЛ), наконец-то пошли передачи за спины защитникам. Несколько раз форварды москвичей выходили один на один или убегали к воротам Михаила Опарина с «висевшим» на спине игроком обороны гостей. Скорости центрбекам «Енисея» недостаёт, поэтому, собственно, они и выступают в ФНЛ.

Благодаря таким быстрым контрвыпадам «Спартак» мог забить много до перерыва. Однако реализация хозяевами моментов оставляла желать лучшего. Только Квинси Промес реализовал шикарную проникающую передачу Перейры. Кстати, началась атака с перехвата Данила Пруцева. Молодой новичок из «Крыльев Советов» раскрывается у Ваноли.

Паоло Ваноли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Во втором тайме ничего не поменялось. Наверное, и не должно было, несмотря на двойную замену у «Енисея».

Каждый играл в свой футбол. В обороне команды Гаранина пылал огонь при любом перехвате/отборе мяча спартаковцами и передаче за спины защитникам красноярцев. Был спорный эпизод с падением Промеса в штрафной Михаила Опарина, однако, судя по повтору, Квинси упал сам, да и не факт, что сделавший ему пас Бакаев ввёл мяч в игру с нужного места после фола красноярцев.

Тем не менее назревавший второй гол в ворота представителя ФНЛ состоялся. И перевод от Промеса на Бакаева был хорош, и сам Зелимхан сыграл здорово – положил мяч в дальний угол. Но то, как сыграл в этом эпизоде левый защитник Павел Шакуро, ни в какие ворота не лезет. А ведь этого игрока несколько трансферных окон назад сватали в «Спартак»! Между тем вскоре Бакаев покинул поле и уже не в первый раз выражал недовольство тренерским ходом.

При счёте 2:0 спартаковцы чуть потеряли концентрацию, а «Енисей» всё лез и лез вперёд с отчаянием приговорённого. Едва не состоялся чудной автогол Даниила Хлусевича, закрывавшего правый фланг обороны, а потом судьи долго изучали повтор на предмет того, был ли гол после удара Валерия Кичина. Судя по всему, бригада Сергея Карасёва приняла справедливое решение, так как мяч не пересёк полностью линию ворот – это прекрасный сейв Максименко.

«Самая играющая команда ФНЛ» заслужила добрые слова за то, что не испугалась «Спартака». Однако предложенные красно-белыми скорости просто не потянула. Ваноли очень грамотно тактически построил игру, поэтому всё завершилось нокаутом «Енисея». В концовке пришло время Соболева: свежий экс-форвард красноярцев сделал 3:0 и, кстати, отпраздновал гол своим бывшим. Хозяева вообще наиграли сегодня на семь-восемь мячей (статистика ударов – 16:11, в створ – 9:2).

«Спартак» в финале Кубка России впервые за 16 лет!