Футболисты напали на фанатов клуба Басты. Подробности потасовки на Кавказе. Видео

В российском футболе жизнь бьёт ключом! Иногда и по голове. Очередной скандал случился в ФНЛ-2. Его участниками стали игроки ФК «Ессентуки» – одной из слабейших команд профессионального футбола в нашей стране. На поле показать себя у парней не очень получается, зато пошумели за полем.

Сегодня, 12 мая, «Ессентуки» в 30-м туре чемпионата принимали ростовский СКА. Хозяева занимают последнее место в своём дивизионе и имели перед этим матчем серию из пяти поражений подряд. Гости, наоборот, лидируют, точнее делят по набранным очкам первое место с махачкалинским «Динамо». СКА, которым, к слову, владеет известный рэпер Баста, в следующем сезоне, возможно, будет выступать в ФНЛ.

В общем, вряд ли кто-то ждал в этой игре борьбы, но «Ессентуки» вдруг упёрлись. Хотя уже на 17-й минуте остались вдесятером после того, как Исрапил Абдулаев получил две жёлтые карточки. Нули продержались целый час, а потом армейцы всё-таки заработали пенальти и повели – удар с «точки» реализовал бывший полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов. Тем не менее через 10 минут счёт снова стал ничейным. Теперь 11-й метровый был назначен в ворота СКА. Иван Иванченко справился с нервами и не промахнулся.

Дело шло к сенсации, но не дошло. На последней минуте вологодский судья Артём Харин поставил ещё один (похоже, не самый очевидный) пенальти в пользу армейцев. Коробов оформил дубль, и игроки СКА пошли к фан-сектору армейцев, чтобы отпраздновать успех со своими болельщиками. А вот огорчённые таким поворотом событий футболисты «Ессентуков» окружили судью. Лайнсмена вообще толкнули на эмоциях.

Фанаты СКА находились как раз за воротами «Ессентуков». После назначения пенальти они зарядили не самые приятные кричалки в адрес соперников. Когда же Коробов забил с «точки», на поле выбежали посторонние, началась потасовка с участием игроком и персонала команд.

После финального свистка конфликт поклонников СКА с командой из Ставропольского края получил продолжение. Армейцы уже покинули поле, а уходившие с поля игроки «Ессентуков» ещё долго выясняли отношения с фанатами. Словесная перепалка вылилась в лёгкую драку. Кого-то ударили ногой, кому-то попало по голове. Худшее предотвратили стюарды и ограждения на трибунах. Детали стычки – на этом видео:

Эдвард Дзасохов и его партнёр по «Ессентукам» Гванзав Магомедов заработали удаления.

«Чемпионат» получил комментарий обеих сторон. Гендиректор СКА Борис Гузиев подтвердил информации о провокации со стороны игрока «Ессентуков»:

«Футболисты затеяли драку с болельщиками? Конечно, да. Абсолютно верно. Даже в протоколе инспектор указал, из-за чего произошёл конфликт. Футболист «Ессентуков» ударил мячом после свистка в сторону болельщиков, после чего мяч попал в голову одному из них. Это привело к полноценному конфликту. Это страшно на самом деле. Конечно же, не хотелось, чтобы в футболе были такие прецеденты, а тем более со стороны профессионалов, футболистов».

«До пенальти ростовские фанаты провоцировали, кричали что-то наподобие: «Тупорылая деревня». После финального свистка, как пенальти пробили, футболисты вспылили на этот счёт. Футболист «Ессентуков» попал в голову болельщику? Там висит заградительная сетка, попасть в голову никто никому точно не мог. Даже если бы и ударил со злости или нет.

После подъехала полиция, всех развели. Игроки ушли в подтрибунное помещение. Фанатов сопроводили за территорию стадиона, к ним приставили полицейских. Они дождались отъезда своей команды и благополучно уехали. Насколько я знаю, никого не задержали, после матча не было никаких потасовок. Все разъехались по домам.

Что касается информации от генерального директора СКА о попадании мяча в голову, то у каждой стороны своё видение. Там даже на трансляции видно, что стоит защитная сетка. Будут ли какие-то санкции? Со стороны РФС, конечно будут. Будет рассматриваться инцидент на КДК. Насчёт клуба, не готов дать ответ».