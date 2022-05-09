Загремели в третий по счёту дивизион со вторым по стоимости составом в ФНЛ и стадионом на 45 тысяч человек.

«Иметь в России такой футбол — позор!» Как «Ротор» за два года докатился от РПЛ до ФНЛ-2

Всего год назад волгоградский «Ротор» сохранял шансы остаться в РПЛ. Развязка получилась трагичной. На 94-й минуте матча 30-го тура с «Рубином» волгоградская команда пропустила с пенальти и упустила победу — 1:1. Этих двух очков и не хватило, чтобы остаться в элите российского футбола. А в мае 2022-го некогда авторитетный клуб рухнул ещё ниже. Проиграв дома «Спартаку-2» (0:1), «Ротор» на глазах своих фанатов вылетел в ФНЛ-2. Всё это выглядит дико для клуба со вторым по стоимости составом в лиге и стадионом на 45 тысяч человек.

«Ротор» — команда с долгой и славной историей: дважды брала серебряные медали чемпионата России, выходила в финал Кубка страны. Волгоградцы добивались успехов и на международной арене. В 1996-м они сыграли в финале Кубка Интертото и уступили французскому «Генгаму» лишь из-за правила выездного гола. А чуть раньше «Ротор» прошёл в Кубке УЕФА «Манчестер Юнайтед» и достойно выглядел против будущего финалиста — «Бордо». Под президентством Владимира Горюнова клуб переживал «золотые времена».

Первые серьёзные проблемы настигли команду в нулевых. «Ротор» испытывал хронические трудности с финансированием, поэтому борьба за медали сменилась на места в нижней части таблицы. В 2004-м дошло до того, что волгоградский клуб вообще потерял профессиональный статус.

Возрождение произошло через два года. Воскрешённый «Ротор» долгое время выступал во втором дивизионе. В 2009-м снова провал – сначала президент клуба Олег Михеев приостановил выступления клуба, а затем и вовсе снял команду с розыгрыша. 2010 год – очередная попытка возродить «Ротор». Она обернулась вылетом из ФНЛ в первый же сезон. Правда, команда не сдалась и вернулась, но в 2014-м снова развалилась.

С 2015 года началась история нынешнего «Ротора». Команде пришлось пройти все ступени – от КФК до РПЛ. А к чемпионату мира – 2018 в городе была построена «Волгоград Арена», вмещающая более 45 тысяч болельщиков. С таким стадионом все ждали клуб в РПЛ. Он и пробился туда в 2020 году, выиграв первенство ФНЛ. Первый же сезон на высшем уровне после возвращения обернулся вылетом. А у болельщиков возникла масса вопросов к руководству.

Фанаты «Ротора» Фото: vk.com/fc.rotor

«Ротор» в РПЛ — это масса труднообъяснимых или просто сомнительных трансферов. Широкий резонанс вызвала история с переходом Джано Ананидзе. На него возлагались большие ожидания, но за волгоградский клуб полузащитник не провёл ни минуты и спустя месяц решил разорвать контракт. Всего за этот период в «Ротор» пришли 12 представителей Грузии. Учитывая, что комплектацией состава в основном занимался небезызвестный агент Мамука Джугели — ничего удивительного.

Вроде бы ничто не предвещало «Ротору» позора лигой ниже. В сезон-2021/2022 команда вошла со вторым по стоимости составом в лиге (€ 9,45 млн). Но за 36 туров она набрала всего 30 очков. Приговорила волгоградцев серия из пяти поражений подряд. Не помог и красавец-стадион! Дома южане выиграли дважды за 19 туров и по этому показателю являются абсолютно худшими в ФНЛ.

По ходу сезона гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский пытался изменить ситуацию сменой тренеров, но становилось только хуже. С Дмитрием Хохловым команда набирала хотя бы по 1,2 очка за игру. С Алексеем Ждановым в роли «временщика» за два матча волгоградский клуб не набрал ни балла. А при Артёме Куликове имеет 0,5 очка за матч.

Досрочный вылет волгоградского клуба привёл в ужас фанатов и обескуражил известных футбольных людей.

Вячеслав Колосков почётный президент Российского футбольного союза (РФС) «Понимаете, легче всего сказать, что это позор. Мы же не знаем, что происходит в Волгограде. Если бы было стабильное финансирование, стабильная работа школы и академии и на этом фоне всё развалилось — тогда бы это был позор. Сейчас же мы много не знаем. Я бы назвал это деградацией волгоградского футбола».

Ещё крепче приложил «Ротор» бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев. Он заявил, что волгоградский клуб является лишь иллюстрацией всего происходящего в российском футболе.



«Я не могу сказать, что вылет «Ротора» ещё ниже — позор, потому что не знаю, что там происходит: кто руководит, кто деньги даёт. Я только видел, как меняются руководители клуба после того, как ЧМ-2018 прошёл. Я могу сказать фразу о том, что в такой стране иметь такой футбол — позор. «Ротор» — одна из составляющих», — сказал Ловчев «Чемпионату».

«Ротор» может остаться в ФНЛ только в том случае, если кто-то из низшего дивизиона не сможет пройти процедуру повышения в классе. Но по спортивному принципу команда из Волгограда уже проиграла.