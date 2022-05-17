«Это просто смешно!» Роналду прокатили мимо приза игроку сезона АПЛ

Зато в списке футболисты «Вест Хэма» и «Саутгемптона». И это удивило многих.

На финише сезона в английской Премьер-лиге традиционно подводят итоги и выбирают лучших. Одна из номинаций — приз «Лучшему игроку». В шорт-листе за сезон-2021/2022 оказались: два представителя «Манчестер Сити» (Жоау Канселу и Кевин Де Брёйне), два игрока «Ливерпуля» (Трент Александер-Арнольд и Мо Салах), Букайо Сака из «Арсенала», Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм») и Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»). И да, в списке нет Криштиану Роналду.

Многим решение показалось странным. Португалец в числе лучших бомбардиров сезона (круче только Салах и Сон). Роналду дважды был лучшим игроком месяца (сентябрь и апрель).

Игроков выбирает специальная комиссия, которую собирают спонсоры Премьер-лиги. В неё включаются члены управляющих органов футбола, представители СМИ и болельщики. Рио Фердинанд вступился за бывшего партнёра

Рио Фердинанд экс-защитник «Манчестер Юнайтед» «Сака претендует на звание лучшего игрока? Я бы не сказал, что он провёл сезон лучше, чем Роналду. Как минимум трое или четверо парней в списке заслуживают этого меньше, чем Роналду. Да, скорее всего, он не победил бы, но если говорить о списке претендентов в целом, то это просто смешно! Он воспримет это как проявление неуважения, но лишь зарядится на будущее. Он подумает: «Да как вы посмели?» Если дело в статистике, то он скажет: «Да я забил больше, чем большинство претендентов, не считая Салаха, вы вообще что себе думаете?»

Кандидатуры Салаха, Де Брёйне, Александер-Арнольда и Сон Хын Мина не вызывают вопросов, давайте разберёмся с остальными.

Жоау Канселу

Оформился в очень важного игрока «Ман Сити». Пусть у него не такая выдающаяся статистика (в 35 матчах сезона — один гол и семь ассистов), Канселу исполняет разные роли, он секретное оружие Гвардиолы. Один из лучших в команде? Да. Но достаточно ли этого, чтобы попасть в число претендентов на «Игрока сезона»?

Жоау Канселу и Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Букайо Сака

Самый результативный в «Арсенале» (11+6), но возмущение Фердинанда можно понять. Сака — яркий футболист среди других. Эмиль Смит-Роу тоже спрогрессировал, Эдегор вообще дорос до капитанской повязки. При этом Саку нельзя назвать настоящим лидером. Если не идёт у «Арсенала», он тоже увядает.

Букайо Сака Фото: Getty Images

Джаррод Боуэн

Лучший игрок «Вест Хэма», которого Дэвид Мойес развил ещё круче, чем Леонид Слуцкий. У Боуэна мощная статистика (12+12), он разрывает оборону с разных позиций (вингер, форвард, был и «десяткой»). Однако «ВХ» откатился с лигочемпионских позиций в середину таблицы. Впрочем, это ещё что.

Джаррод Боуэн Фото: Getty Images

Джеймс Уорд-Праус

Вот капитан «Саутгемптона» Уорд-Праус вообще борется с клубом за выживание, и ничего. У Джеймса тоже эффектный сезон (9+5), он кошмарит всех со штрафных, попал в сборную Англии. Вот, пожалуй, и всё.

Джеймс Уорд-Праус Фото: Getty Images

Хотя новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже заявил, что хотел бы сохранить Роналду, настолько мощный по личным показателям сезон ему вряд ли удастся сотворить. Так что упущен, возможно, последний шанс попасть в историю АПЛ.



Ранее Криштиану дважды выигрывал этот приз — в 2007 и 2008 годах.