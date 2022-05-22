Массовые забеги болельщиков на поле — уже традиция! Фото, заряженные счастьем

Шумными тусовками прямо на газоне теперь отмечают не только чемпионство!

Сезон-2021/2022 — исторический. После двух лет ограничений разной строгости из-за пандемии футбол встрепенулся и ожил. Именно в этом сезоне постепенно ушли все ограничения и рекомендации: начиная с дистанции, заканчивая масками. И как же болельщики и стадионы соскучились друг по другу!

На финише сезона мы увидели, насколько людям не хватает банального ощущения радости от победы любимой команды. А уж что это за победа — не так важно.

Свежий пример: 39 тысяч болельщиков «Эвертона» пережили весь спектр эмоций, когда их клуб одной ногой шагнул в Чемпионшип (летел 0:2 «Кристал Пэлас»), а затем провернул камбэк и неконтролируемая радость выплеснулась на поле.

Аналогичный сюжет в Штутгарте. Решающий гол на 90+2-й минуте матча с «Кёльном» (2:1) — и вся «Мерседес-Бенц Арена» хлынула на поле!

Болельщиков подколол президент «Баварии», заявив, что они празднуют спасение от вылета так, будто выиграли Бундеслигу. Президент «Штутгарта» ответил остроумно: «Зато «Бавария» празднует 10-е чемпионство так, будто всего-то спаслась от вылета».

А вот как отмечает титул «Трабзонспор». Посмотрите, как волной накатывают болельщики! Клуб не становился чемпионом целых 38 лет.

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Тысячи фанатов «Айнтрахта» прорвались на поле, как только прозвучал финальный свисток в матче с «Вэст Хэмом» – их команда впервые за 42 года вышла в еврокубковый финал.

Ещё один радостный повод был у болельщиков «Ноттингем Форест»: их клуб победил «Шеффилд» в серии пенальти и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Это невероятное достижение: когда команду возглавил Стив Купер, она занимала последнее место в таблице после восьми туров. А сейчас может оказаться в АПЛ – в финале пульки 29 мая «Ноттингем Форест» встретится с «Хаддерсфилд Таун». Возможно, это магия Купера: он дважды выводил «Суонси» в финальные стадии плей-офф.

Фанаты «Рот-Вайсс Эссен» бурно отметили выход в третий дивизион Германии – для них это долгожданное событие: в четвёртой по силе лиге их команда провела 11 сезонов!

Фанаты «Рот-Вайсс Эссена» Фото: rot-weiss-essen.de

Фанаты «Рот-Вайсс Эссена» Фото: rot-weiss-essen.de

Фанаты «Рот-Вайсс Эссена» Фото: rot-weiss-essen.de

Бурно отметили возвращение и фанаты «Тулузы». Команда обыграла «Ньор» и за три тура до конца Лиги 2 обеспечила себе повышение – в элите клуба не было два года.

В Швейцарии тоже было мощно: «Цюрих» обыграл на выезде «Базель» и впервые с 2009 года стал чемпионом. Болельщики устроили на поле пирошоу, а ещё атаковали ворота – видимо, решили разорвать счастливую сетку на сувениры.

Фанаты «Цюриха» Фото: fcz.ch/de

И даже в третьем дивизионе Англии болельщики рвутся на поле! «Джиллингем» в последнем туре боролся за сохранение прописки в Лиге 1, «Ротерхэм» – за выход в Чемпионшип. В итоге всё сложилось не в пользу хозяев – два пропущенных гола и ноль забитых отправили их в дивизион ниже. «Ротерхэм» же ворвался в Чемпионшип, а его фанаты – на поле сразу после окончания матча.

Фанаты «Ротерхэма» Фото: Henry Browne/Getty Images

Фанаты «Ротерхэма» Фото: Henry Browne/Getty Images