«Абсолютное ограбление!» Фанаты в бешенстве из-за выбора лучшего игрока АПЛ

АПЛ традиционно вручает призы лучшим игрокам до окончания сезона. В этом году многие ждали, что главный приз заберёт Мо Салах, который провёл убойную первую половину чемпионата. Но случился сюрприз — награда досталась Кевину Де Брёйне. Справедливо ли это? Давайте разбираться.

По ключевым показателям Де Брёйне уступает конкурентам. По простой статистике — тем более

Начнём с самого простого — голов и ассистов. Здесь лигу разрывает Салах. Вингер «Ливерпуля» настрелял 23 гола (пять — с пенальти), столько же у Сон Хын Мина из «Тоттенхэма», но он не забил ни одного мяча с «точки».

Но ладно голы — Де Брёйне всё-таки не нападающий. Кевина заслуженно считают гением обострения и ассистов. Но в этой статистике картина примерно такая же. Лидирует в АПЛ Салах с 13 передачами, в тройке вместе с ним одноклубники — Трент Александер-Арнольд (12) и Эндрю Робертсон (10). Также по 10 ассистов у Мэйсона Маунта («Челси»), Харви Барнса («Лестер») и Джаррода Боуэна («Вест Хэм»). А где Де Брёйне? На 12-м месте. У звезды «Сити» всего восемь голевых пасов в 30 матчах. Маловато!

Кевин Де Брёйне Фото: Getty Images

Теперь обратимся к продвинутой статистике (учитывались показатели до 38-го тура). По ключевым передачам Де Брёйне лишь пятый, по удачным — тоже. Здесь с отрывом лидирует Бруну Фернандеш из «МЮ», у которого 87 пасов и 40 успешных. Дальше идут Салах (72, 35), Александер-Арнольд (70, 38) и Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (68, 34). У Де Брёйне 67 передач, из которых 31 удачная.



С созданными моментами ситуация ровно та же. Впереди Салах (64), от него сильно отстают Кейн (50), Фернандеш (48) и Сака (47). У Де Брёйне, как и у Александер-Арнольда, 46 созданных моментов.



Ещё один неприятный сюрприз для Де Брёйне — ожидаемые ассисты. От Кевина ждали 14 голевых передач, но он сделал лишь семь (привет партнёрам).

Но не всё так просто. У Де Брёйне меньше матчей

Давайте сравним Кевина с основными конкурентами в борьбе за приз. Будем считать, что это Салах и Сон, раз уж у них такая шикарная статистика. Сразу оговоримся — Де Брёйне сыграл меньше матчей в АПЛ (30). У Салаха и Сона – по 35.

Здесь картина резко меняется. В среднем за 90 минут Де Брёйне отдаёт больше ключевых передач (2,3, по удачным тоже лучше — 1,07), лучше борется (41 процент выигранных единоборств) и даже отдаёт больше ожидаемых ассистов (0,48).

Но болельщикам эти цифры недоступны, поэтому складывается такая картина: Де Брёйне провёл ничем не выдающийся сезон, Салах — наоборот, один из лучших, а Сон перевернул игру и ворвался в гонку бомбардиров, когда никто этого не ждал. Кто прав?

Реакция болельщиков

Кажется, фанаты не в восторге. Те, кто за «Сити», троллят соперников, но в основном отзывы негативные. Собрали самое яркое.



«Это полный бред. Игроком сезона должен быть Салах или Мане».

«Де Брёйне — выдающийся игрок, но он не заслужил награды. Салах превзошёл его по всем параметрам, Сон тоже выступил лучше. Нелепо, что приз получит не кто-то из них. Попахивает предвзятостью».

«Это ограбление! Салах — лучший игрок сезона, он лучший по голам и ассистам. Мо сбавил в нескольких матчах, но по-прежнему в топе! Что ещё ему нужно сделать, чтобы выиграть приз?!»

«Надо признать, что ни к кому в мире не относятся с таким неуважением, как к Салаху. Да, он не забивает в последних матчах. Но у Де Брёйне было два гола и ноль ассистов в первых 18 играх. Кажется, теперь это приз лучшему футболисту двух последних месяцев».

«Салаха ограбили».

«Серьёзно? Это потому что Де Брёйне недавно забил четыре гола в одном матче? Салах, без сомнений, лучший в сезоне. Или дело в том, что Гвардиола сказал, что все поддерживают «Ливерпуль», поэтому они решили действовать иначе».

«Сон что, играет в крикет?»

«Это приз игроку всего сезона, а не второй половины. У Де Брёйне меньше ассистов, чем у Кулушевски, Антонио и Харви Барнса».

«Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль».

«А Гвардиола говорил, что «Ливерпуль» заберёт все награды».

«У кого больше всего голов? У Салаха. Больше всего ассистов? У Салаха. Кто был лучшим игроком? Салах. Это абсолютное ограбление».

«Кейна обокрали в прошлом году, Сона — в этом. У FA (футбольная ассоциация Англии) предвзятое отношение к лучшему тандему в истории Премьер-лиги».

А что думаете вы?