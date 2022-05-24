Кто больше всех сыграл, забил, отдал — индивидуальные итоги сезона в России.

Лучшие по статистике в РПЛ. Среди лидеров — ни одного игрока «Зенита»!

В заключительном туре РПЛ «Сочи» вырвал серебряные медали у «Динамо», а «Рубин» рухнул в ФНЛ. Сегодня поговорим о лауреатах в индивидуальных номинациях.

Лучший бомбардир: Гамид Агаларов («Уфа») — 19 голов

21-летний нападающий провёл прекрасный сезон с точки зрения статистики. Правда, в первой половине чемпионата Агаларов был куда продуктивнее (13 голов), а весной заметно сбавил в плане результативности. Гамид трижды делал дубли и ни разу — хет-трик. При этом семь голов форвард забил клубам первой пятёрки РПЛ — по два раза огорчил «Сочи», «Динамо» и «Краснодар» и один раз — «Зенит».

Гамид Агаларов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В тройку лучших снайперов также вошли Матео Кассьерра («Сочи») и Дмитрий Полоз («Ростов»). У обоих по 14 голов. 12 мячей забил Фёдор Смолов (отыграл сезон за два клуба — «Локомотив» и «Динамо»), 11 — Артём Дзюба, попрощавшийся на днях с «Зенитом».

Лучший ассистент: Антон Зиньковский («Крылья Советов») — 9 передач

Прошедший сезон для Зиньковского — лучший в РПЛ. Забивал Антон относительно нечасто (всего четыре мяча) — зато преуспел в роли ассистента. Настолько, что завершил чемпионат первым по этому показателю. Самый успешный матч в сезоне 26-летний футболист провёл в начале мая. Тогда Зиньковский набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» в игре с «Динамо» (5:2).

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В тройку лучших ассистентов также попали Себастьян Шиманьски («Динамо») и Кристиан Нобоа («Сочи»). Поляк отдал восемь передач, эквадорец — семь.

Лучший по системе «гол+пас»: Гамид Агаларов («Уфа») — 20 очков (19+1)

Форвард башкирского клуба отдал всего одну результативную передачу, но этого хватило, чтобы первенствовать в рейтинге «гол+пас». В пятёрку лучших вошёл всего один иностранец — Кассьерра набрал 18 (14+4) баллов. По 17 очков у Дзюбы и Полоза, 16 — у Ивана Сергеева. Чаще других из этого квинтета голевыми передачами отмечались нападающие «Зенита» (по шесть раз).

Автор победных голов: Николай Калинский («Нижний Новгород») — 5

Опорный полузащитник команды Александра Кержакова попал в число открытий сезона. На счету 28-летнего игрока восемь результативных ударов, пять из них оказались победными (трижды забивал с 11-метровой отметки). В заключительном туре Калинский принёс команде три очка в матче с «Зенитом» (1:0). Этот реализованный пенальти помог «Нижнему» сохранить место в РПЛ.

Николай Калинский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По четыре победных мяча на свой счёт записали Агаларов («Уфа»), Бикфалви («Урал»), Полоз («Ростов»), Сарвели («Крылья Советов»), Жемалетдинов («Локомотив»), Кассьерра («Сочи»), Сергеев («Крылья Советов»/«Зенит»).

Самый важный бомбардир: Гамид Агаларов («Уфа») — забил 65,5% голов команды

Ни один клуб РПЛ не зависел в этом сезоне от голов своего бомбардира так, как «Уфа». Башкирская команда забила всего 29 мячей, и больше половины из них на счету Агаларова. Следующий бомбардир клуба отличился всего дважды. Во многом благодаря голам Гамида «Уфа» избежала прямого вылета из РПЛ, но теперь от игрока ждут точных ударов в стыках.

Суперзапасной: Мохамед Конате («Ахмат») — 4 гола после выходов на замену

Перед заключительным туром сразу у нескольких футболистов было по три гола в роли джокеров. Но нападающий «Ахмата» напоследок забил «Краснодару» (1:1) и завершил турнир лидером. Во второй части чемпионата Конате, как правило, начинал матчи в запасе и заметно сбавил в плане результативности. Но форвард ударно провёл концовку сезона — 2+1 в трёх матчах.

Трижды результативно выходили на замену Дзюба, Ерохин, Мостовой (все — «Зенит»), Тюкавин («Динамо») и Себай («Ахмат»).

Лучший вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 13 «сухих» матчей (44,8%)

Бывший голкипер сборной России держит уровень и в 36 лет. Акинфеев отыграл 13 матчей «на ноль», тогда как у ближайших преследователей не набралось и десятка. Достойной наградой для Акинфеева стал новый контракт от руководства. По девять «сухих» матчей в сезоне провели Иван Ломаев («Крылья Советов») и Илья Лантратов («Химки»).

Игорь Акинфеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Железный человек»: Илья Лантратов («Химки») — отыграл все 30 матчей

Единственный футболист, отыгравший чемпионат без единой минуты отдыха. Лантратов повторил своё же достижение сезона-2020/2021. В этом чемпионате по 30 матчей провели ещё два футболиста — Даниил Глебов («Ростов») и Ибрагим Цаллагов («Сочи»). Но первый «отдохнул» семь минут, а второй — 61.

Илья Лантратов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По 90 минут до максимума не хватило Максиму Осипенко («Ростов»), Игорю Акинфееву (ЦСКА), Юрию Дюпину («Рубин») и Николаю Калинскому («Нижний Новгород»).

Самый молодой футболист: Сергей Пиняев («Крылья Советов») — вышел на поле в возрасте 16 лет 8 месяцев 28 дней

Исторический выход Пиняева на поле случился в матче со «Спартаком» (0:1) в июле 2021 года. В этом сезоне Сергей отыграл 28 матчей в РПЛ, но всякий раз выходил на замену. Несмотря на ограниченное игровое время, успел забить два мяча.

Сергей Пиняев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В 17-летнем возрасте на поле выходили Абубакар Иналкаев («Ахмат»), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Виктор Мелёхин («Ростов»), Даниил Худяков («Локомотив») и Данил Ахатов («Уфа»).

Лучший по отборам: Илья Самошников («Рубин») — 181

Казанский клуб всё-таки вылетел в ФНЛ и сделал это в очень драматичном стиле. При этом сразу два игрока команды попали в пятёрку лучших по отборам. Самошников оказался лидером по этому показателю, и не исключено, что следующий сезон Илья начнёт в другом клубе.

Илья Самошников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё один игрок «Рубина» — Георгий Зотов — совершил 143 отбора (четвёртое место). На втором месте топа Артём Тимофеев («Ахмат», 156), на третьем — Рафал Аугустыняк («Урал», 152), на пятом — Себастьян Шиманьски («Динамо», 140).

Лидер по сейвам: Юрий Дюпин («Рубин») — 49

Опытный вратарь совершил почти полсотни спасений, но это не помогло команде остаться в элитном дивизионе. На голкипера наверняка будет спрос в межсезонье.

Юрий Дюпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На втором месте расположился Илья Лантратов («Химки», 43 сейва), далее — Матвей Сафонов («Краснодар», 41). В первую пятёрку также вошли Александр Беленов («Уфа», 34) и Иван Ломаев («Крылья Советов», 32).

Лучший пенальтист: Даниил Фомин («Динамо») — 7 голов

Сразу два футболиста в этом сезоне пробили по семь раз с «точки». Вот только Фомин показал стопроцентную эффективность, а Дмитрий Полоз загубил две попытки. Кстати, в прошлом сезоне полузащитник «Динамо» также бил без промахов (три из трёх).

Даниил Фомин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом чемпионате шесть точных ударов с «точки» у Агаларова, пять — у Нобоа. Калинский также пять раз исполнял 11-метровые, но одну попытку не реализовал.