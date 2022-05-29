Кто самый полезный игрок «Динамо» в сезоне РПЛ? У команды неожиданный герой

«Спартак» в финале Кубка России может удивить его бывший игрок. А Варелу нельзя ставить в основу.

Перед финалом Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» выявляем самых полезных игроков двух московских команд в завершившемся сезоне РПЛ. В этом материале – информация о бело-голубых. Текст о красно-белых и рассказ о принципах подсчёта очков для каждого футболиста основы – тут:

За 30 туров чемпионата команда Сандро Шварца завоевала 53 очка. В среднем за игру это 1,76 очка. А вот результаты футболистов «Динамо», сыгравших не менее 10 матчей в основе:

Гильермо Варела — 1,31 очка

Статистика Варелы поражает! Защитник-легионер внёс самый скромный вклад в успехи «Динамо» в сезоне РПЛ. Даже если убрать последние пять туров, когда бело-голубые пережили спад, уругваец набирал в среднем меньше очков, чем команда в чемпионате. Гильермо 19 раз выходил в основе, и с ним команда одержала всего семь побед. А поражений при Вареле было восемь.

Гильермо Варела Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роман Евгеньев — 1,50

К сожалению, не прогрессирует и участник Евро-2020 в составе сборной России. Евгеньев 12 матчей начинал в основе, и треть из них (четыре) «Динамо» проиграло. Из российских игроков худшая статистика – у центрального защитника.

Денис Макаров — 1,55

Первый сезон в «Динамо» летний новичок вряд ли занесёт себе в актив. Высокой результативностью Макаров не потряс, очков с ним команда брала не так много. В матчах с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» вингера меняли при ничейном счёте, после чего бело-голубые дожимали соперников.

Фёдор Смолов — 1,60

Вряд ли можно утверждать, что и зимний трансфер нападающего сборной России оправдал себя на сто процентов. Начал Смолов резво, а по итогу «Динамо» завоёвывало с ним в основе лишь 1,60 очка. Молодые конкуренты – Тюкавин и Грулёв – с этой точки зрения оказались полезнее.

Даниил Фомин — 1,62

Довольно скромный рейтинг ещё одного игрока сборной России – неожиданность. Всё-таки Фомин стал лучшим бомбардиром «Динамо», пусть и забил большинство своих мячей с пенальти. Отразилась на показателях Даниила в том числе замена в Казани: полузащитник покидал поле, когда команда проигрывала 1:2, а без Фомина динамовцы дважды забили и победили со счётом 3:2.

Арсен Захарян — 1,67

Главный российский талант провёл сезон с перепадами – в 19 лет это нормально. Тем не менее Захарян стал вторым в «Динамо» по количеству матчей в основе (наряду с Моро), по голам и голевым передачам. Когда Арсена не было в стартовом составе, бело-голубые выиграли пару матчей, поэтому результат полузащитника чуть ниже командного.

Арсен Захарян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дмитрий Скопинцев — 1,68

Левый защитник мог стать глухим запасным после прихода Лаксальта, но получилось, что выходил в стартовом составе даже чаще уругвайца – 16 раз. Скопинцев был результативнее, да и очков с этими игроками команда набирала примерно равное количество. Дмитрию конкуренция точно пошла на пользу.

Диего Лаксальт — 1,69

И от второго уругвайца, пожалуй, большего ждали в «Динамо», ведь человек из «Милана» приехал. Лаксальт не проваливался, но и не делал разницу на своей позиции. На рейтинг Диего повлияла в том числе замена в игре с «Ростовом»: он ушёл с поля при 0:1, а без него бело-голубые спаслись.

Никола Моро, Константин Тюкавин — по 1,71

С хорватским полузащитником и российским форвардом команда Шварца брала одинаковое количество очков. Статистику и Моро, и Тюкавина, как и Лаксальта, чуть-чуть ухудшила замена с «Ростовом» при 0:1. У Константина похожая история случилась также в 3-м туре, когда после его ухода при счёте 1:1 «Динамо» дожало ЦСКА. С другой стороны, убрав с поля Тюкавина, Шварц получил 1:2 с «Нижним Новгородом» после 1:0.

Антон Шунин — 1,80

Начиная с Шунина, идут игроки, у которых личный показатель повыше командного. Голкипер провёл 26 матчей в основе, с ним «Динамо» завоёвывало 1,80 очка. Тут Антон превзошёл своего конкурента Лещука, который, правда, сыграл слишком мало, чтобы делать серьёзные выводы.

Антон Шунин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фабиан Бальбуэна — 1,81

Парагваец, наверное, лучшее приобретение московского клуба за сезон. Бальбуэна стабильно выходил с первых минут, даже три мяча забил. С этим центральным защитником, имеющим опыт игры в АПЛ, у «Динамо» был порядок в обороне – только в последних турах РПЛ случился провал.

Вячеслав Грулёв — 1,82

У Грулёва 17 матчей в основе, из них «Динамо» выиграло девять. Точнее, даже 10, но в Нижнем Новгороде нападающего заменили ещё при счёте 0:0 – победный гол забили без него в концовке. И только четыре раза команда Шварца проиграла, когда Вячеслав попадал в стартовый состав.

Себастьян Шиманьски — 1,88

Поляк – ключевая фигура в полузащите «Динамо» и лидер в сезоне РПЛ по системе «гол+пас» (6+8). Он в топ-3 игроков бело-голубых по количеству принесённых команде очков. В дерби со «Спартаком» динамовцы упустили преимущество в два мяча после замены Шиманьского.

Иван Ордец — 2,00

Потеря украинского защитника по ходу второй части сильно ударила по надёжности обороны команды Шварца. Иван успел провести 18 матчей (все в основе), и в них «Динамо» заработало 36 очков. Возможно, сохранись пара Бальбуэна – Ордец до конца сезона, бело-голубые не упустили бы серебро РПЛ.

Сергей Паршивлюк — 2,54

Вот так сюрприз: Паршивлюк — самый ценный игрок «Динамо» в чемпионате! У правого защитника просто фантастический показатель, особенно на фоне его конкурента Варелы: 2,54 очка. Сергей выходил в основе 11 раз. В этих матчах бело-голубые одержали девять побед при одной ничьей и всего одном поражении. На финише сезона Шварц почти не использовал 33-летнего игрока, лишь пару раз выпустил в концовках.

Сергей Паршивлюк (в белом) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бонус. Статистика футболистов «Динамо», сыгравших меньше 10 матчей в основе

Для большей объективности мы брали игроков, сыгравших как минимум 10 матчей в основе (треть сезона РПЛ). Но ради любопытства можно взглянуть на итоговую статистику и тех, кто реже выходил на поле в стартовом составе:

6 матчей – Клинтон Н’Жье (1,83 очка).

4 матча – Игорь Лещук (1,50).

3 матча – Саба Сазонов (1,00).

2 матча – Александр Кутицкий (3,00); Даниил Лесовой (1,33).

Кажется, в финале Кубка России Шварц всё-таки выпустит экс-спартаковца Паршивлюка в основе.