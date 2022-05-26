«Перед финалом люди из «Газпрома» провели политическую работу». Первый трофей «Зенита»

Болельщики уже привыкли к постоянным победам «Зенита», а вот 23 года назад, 26 мая 1999-го, весь Санкт-Петербург стоял на ушах после победы любимой команды в Кубке России. Тогда сине-бело-голубые взяли свой первый трофей в российской истории. «Зенит» победил в Москве «Динамо», для которого, кстати, ближайший матч со «Спартаком» будет первым кубковым финалом в «Лужниках» с того дня.

Тот «Зенит» фактически построил Анатолий Бышовец, работавший с петербуржцами с начала 1997 года до осени 1998-го. После его ухода в сборную России сине-бело-голубых возглавил Анатолий Давыдов, который заканчивал карьеру почти в 44 года как раз в команде Бышовца, играя вместе со своим сыном Дмитрием. В сентябре его поставили исполняющим обязанности, а с конца ноября Давыдов-старший стал полноценным главным тренером.

Путь «Зенита» в Кубке России начался с невероятного камбэка. В 1/16 финала петербуржцы проигрывали «Соколу» в Саратове со счетом 0:2 к 87-й минуте, но в концовке совершили чудо – отыграли два мяча. После этого победили в серии пенальти. В 1/8 финала был сумасшедший матч в Сочи с «Жемчужиной», закончившийся массовой дракой – возобновить игру удалось только после вмешательства ОМОНа. Итог: четыре удаления и крупная победа сине-бело-голубых — 4:1. В домашнем четвертьфинале с «Ростсельмашем» команда Давыдова бóльшую часть матча играла вдесятером из-за удаления защитника, тем не менее и тут выиграла – 2:0. В полуфинале с ЦСКА в Санкт-Петербурге, напротив, уже удаление у соперника сыграло в пользу «Зенита», дожавшего москвичей – 1:0.

Вообще, для «Зенита» начало сезона-1999 складывалось ужасно. Перед финалом Кубка России команда Давыдова занимала 12-е место в чемпионате, одержав лишь одну победу в восьми турах. «Динамо» же, возглавляемое Георгием Ярцевым, находилось в топ-3. Разумеется, фаворитами матча в «Лужниках» все называли хозяев. Добавлял перца этому противостоянию тот факт, что лидером москвичей был петербуржец Владислав Радимов, который в то время и представить не мог, что через 3,5 года перейдёт в «Зенит» и завоюет с ним пять трофеев.

Кубок России – 1998/1999. Финал. «Динамо» – «Зенит» – 1:3



«Динамо»: Плотников, Островский, Точилин, Клюев, Головской, Радимов, Гришин (Изибор, 63), Гусев, Ромащенко, Писарев (Кульчий, 53), Терёхин.

«Зенит»: Березовский, Вернидуб, Кондрашов, Бабий, Овсепян, Лепёхин, Игонин, Максимюк (Кобелев, 76), Горшков, Панов, Попович (Зазулин, 69).



Голы: Писарев, 23 (1:0); Панов, 55 (1:1); Панов, 58 (1:2); Максимюк, 66 (1:3).

26 мая 1999 года. Москва. Стадион «Лужники». 22 000 зрителей.

По качеству футбола финал, откровенно говоря, получился невыдающимся для обеих команд. Сценарий первого тайма соответствовал прогнозам. «Динамо» выигрывало к перерыву со счётом 1:0: нынешний тренер сборной России Николай Писарев после подачи со штрафного опередил защитника и точно пробил в касание.

У «Зенита» в 1999-м не было бразильцев, однако в составе находился русский «кудесник мяча» – Александр Панов. В атаке петербуржцы делали ставку на замечательную связку из невысокого, быстрого Панова и рослого, мощного Геннадия Поповича (он, к сожалению, ушёл из жизни совсем рано – в 37 лет).

Александр Панов (справа) Фото: РИА Новости

Это сегодня Александр – открытый болельщик «Спартака», а тогда он был кумиром Санкт-Петербурга. Через 10 дней после кубкового финала с «Динамо» Панов блестяще сыграет на «Стад де Франс» против французов: оформит дубль и поможет сборной России победить в игре квалификации Евро-2000 со счётом 3:2. Этими двумя матчами нападающий «продал» себя в Европу.

Во втором тайме кубкового финала, который, казалось, контролирует «Динамо», «Зенит» во многом благодаря Панову выдал чудесный отрезок – забил три мяча за 10 минут. В эпизоде со своим первым голом нападающий после скидки от Поповича исполнил какой-то цирковой трюк, обманув двух защитников и пробив с левой. Настоящий шедевр!

Забивая победный, второй мяч, Александр мастерски реализовал выход один на один. Очень просто всё получилось: вынос от вратаря Романа Березовского, ещё одна скидка Поповича на реактивного Панова – и гол. Атака на скорости принесла «Зениту» и третий мяч. Роман Максимюк влетел в штрафную «Динамо» и здорово попал в ближний верхний угол.

ВИДЕО лучших моментов матча.

«С нами перед тем финалом такую политическую работу провели, – вспоминал Панов в книге «Правда о «Зените». – Приезжала масса людей из «Газпрома», губернатор Яковлев. Я у него автобус ещё попросил. А что? Все сидят, молчат, а он спрашивает: «У кого-нибудь есть вопросы?». А мы ездили чёрт знает на чëм. Я и попросил. Он посмотрел на меня и спрашивает, кто я такой. Я ответил, что Панов. Яковлев пообещал сделать. И через некоторое время нам прислали хороший автобус, вся команда была очень довольна…

А перед финалом меня поразило то, что условия нам были созданы просто идеальные. Поселили «Зенит» в газпромовской гостинице. Мне сняли огромный одноместный номер — сроду в таких не жил. Может, это тоже поспособствовало тому, что два гола забил. На предматчевой тренировке нас на какой-то «кочкодром» определили. У меня тогда, помню, ещё колено заболело, перед игрой пришлось укол делать».

О значимости победы в Кубке России для Санкт-Петербурга в 1999-м свидетельствует тот факт, что в день празднования игроков «Зенита» встречали на Невском проспекте и Дворцовой площади сто тысяч человек. До этого кубковый трофей сине-бело-голубые брали только в далёком 1944 году. Да и чемпионство было всего одно (в 1984-м). Сами футболисты получили солидные премиальные – около $ 20 тыс. «Зенит» впервые в российской истории получил право сыграть в еврокубках.

Следующего трофея Санкт-Петербургу пришлось ждать ещё 8,5 года – чемпионства при Дике Адвокате. Потом, после побед в России и Европе, тот кубковый успех стали потихоньку забывать. Не все игроки команды сезона-1999 дожили до сегодняшнего дня: Поповича не стало в 2010-м, проведший финал на скамейке запасных Сергей Герасимец скончался осенью 2021-го… Давыдов же не сделал большой тренерской карьеры. Но для «Зенита» он остался легендарной фигурой, в том числе и поэтому работает в последние годы директором академии клуба.