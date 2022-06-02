«Спартак» экстренно разгружает бюджет. 7 футболистов, от которых стоит избавиться летом

«Спартак» провёл максимально противоречивый сезон. Команда сыграла при двух тренерах, вышла в плей-офф Лиги Европы и взяла Кубок России, но при этом умудрилась финишировать 10-й в РПЛ. Летом клуб будет активно разгружать бюджет, так что состав в любом случае обновится. И если с новичками пока ничего не ясно, то с кандидатами на выход картина более понятная.

Джордан Ларссон, нападающий

Ларссон в сезоне-2020/2021 разрывал РПЛ, стал третьим в списке лучших бомбардиров чемпионата и помог «Спартаку» занять второе место. Прошлым летом Джордан преобразился в худшую сторону. В завершившемся розыгрыше РПЛ у шведа ни одного результативного действия в 17 матчах. После событий 24 февраля Ларссона отпустили на родину, где он два месяца провёл на правах аренды в АИКе.

Transfermarkt оценивает Джордана в € 11 млн, но представить, что «Спартаку» удастся заработать столько на продаже, крайне трудно. Летом 2019-го Ларссона покупали за € 4 млн, и, если получится отбить чуть больше, можно будет говорить об успехе. Вряд ли швед захочет выступать в России. Да и контракт 24-летнего форварда истекает летом 2023-го.

Джордан Ларссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Йоррит Хендрикс, полузащитник

Хендрикс нужен «Спартаку» ещё меньше, чем Ларссон. У красно-белых достаточно центральных полузащитников, а Йоррит и близко не был основным, когда играл в Москве. В январе 2021-го голландца взяли за скромные € 500 тыс., а спустя год отправили в аренду в «Фейеноорд».

Хендрикса оценивают в € 1,8 млн, но о выгоде для «Спартака» речи идти не может. Контракт 27-летнего футболиста истекает только летом 2024-го, так что московскому клубу предстоит поиск нового постоянного места для Йоррита.

Йоррит Хендрикс Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Гус Тиль, полузащитник

Ещё один голландец с контрактом до 2024 года. Тиль до сих пор остаётся рекордным приобретением «Спартака» — летом 2019-го его купили за € 18 млн. Потом была смена тренера, и Гус оказался не нужен. С тех пор Тиль дважды уезжал в аренду — во «Фрайбург» и «Фейеноорд», где вместе с Хендриксом дошёл до финала Лиги конференций. В голландском клубе утверждают, что Гус всё ещё может остаться, но не уточняют, идёт речь о трансфере или об очередной аренде.

Спустя три года после дорогого трансфера Тиля оценивают всего в € 6,5 млн. И есть большие сомнения, что в «Спартаке» всё ещё верят в этот проект. Да и в условиях сокращения бюджета зарплата Тиля будет мешать. Сам игрок возвращаться в Москву и так не хотел, а в нынешней ситуации – тем более. Так что выручить за него хоть какие-то деньги «Спартаку» точно очень нужно.

Гус Тиль Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Алекс Крал, полузащитник

Крал приходил в «Спартак» вместе с Тилем и тоже стоил дорого — € 12 млн. Алекс провёл два добротных сезона, а прошлым летом уехал исполнять мечту. «Вест Хэм» заплатил за аренду чешского футболиста € 5,2 млн и включил в договор опцию выкупа. Засверкать в Европе Кралу не удалось, поэтому лондонский клуб не стал его выкупать. Если «Вест Хэм» не передумает, летом Алекс вернётся в «Спартак».

За сезон без Крала «Спартак» изменился. В центре поля решают Наиль Умяров, Данил Пруцев и Мартинс Перейра. А держать такого игрока, как Крал, на скамейке запасных красно-белые себе позволить не смогут. Придётся искать варианты для продажи. Стоимость 24-летнего хавбека оценивается в € 7 млн.

Алекс Крал Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Роман Зобнин, полузащитник

Зобнин стал одним из главных разочарований сезона в России. Ещё недавно казалось, что Роман готов уехать в Европу, а сейчас он даже не проходит в основной состав – даже в финале Кубка России в основе вышли Пруцев и Мартинс Перейра. И это при том, что у Зобнина одна из самых больших зарплат в команде. Роману сейчас 28 лет, и в это время футболисты обычно переживают пик карьеры. У Зобнина всё наоборот. Но всё ещё можно исправить.

Контракт Зобнина со «Спартаком» рассчитан до 2024 года, а стоимость футболиста оценивают в € 11 млн (на данный момент выглядит как комплимент). И что-то подсказывает, что продать полузащитника будет нелегко — в Европе не потянут его зарплату, а в России откажутся платить большую сумму уже клубу. Будем следить.

Роман Зобнин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Леон Классен, защитник

Кажется, схема с Классеном всё же не сработала. Зимой, когда слева в обороне безоговорочно основным был Айртон, «Спартак» взял ему сменщика за € 900 тыс. Но затем бразилец уехал и выяснилось, что защитник молодёжной сборной России просто не готов к уровню РПЛ. За полсезона у Классена набежало всего три матча — в остальных играх Паоло Ваноли предпочитал использовать правоногих Виктора Мозеса и Даниила Хлусевича.



Проблема в том, что «Спартак» взял Классена на контракт до 2025-го. Зато Леону всего 22 года, и представить его переход в другой клуб РПЛ вполне реально. Есть желающие?

Леон Классен Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Остон Урунов, полузащитник

Тут всё просто: Урунов — игрок Шамиля Газизова, которого в клубе уже нет. Спасти «Уфу» от вылета полузащитник не смог, поэтому теперь вернётся в «Спартак», где его никто не ждёт. Летом 2020-го красно-белые отдали за молодого парня из Узбекистана € 1 млн. Возможно, в РПЛ найдутся желающие раскрыть талант Остона?

Кстати, сейчас стоимость Урунова оценивают всё в тот же € 1 млн. А контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до 2025 года.

Остон Урунов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бонус: Педро Роша, нападающий

Как же в этом списке без Педро Роши? Если вы уже забыли, кто это, то небольшое напоминание: бразильца купили в далёком 2017-м за целых € 12 млн, чтобы усилить чемпионский состав. Усилил? Нет. В последние годы Педро катается по арендам. Сейчас его остановка — «Атлетико Паранаэнсе». В апреле сообщалось, что бразильский клуб готов выкупить вингера за € 2 млн, но агент информацию опроверг.

Педро Роша Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если летом Роша всё-таки вернётся в «Спартак», то станет полноценным пунктом в этом списке, а не бонусным. Контракт 27-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан до 2023 года. И даже не верится, что он когда-то наконец закончится.