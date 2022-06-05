«Главный вопрос: что сказал судья в поле?» Разбор неназначенного пенальти в пользу Украины

В заключительном матче европейского отбора на ЧМ-2022 встретились сборные Уэльса и Украины. Гости могли выйти вперёд в начале встречи: Матеу Лаос назначил штрафной удар в сторону ворот британской команды, а Александр Зинченко забил. Мяч украинского полузащитника был отменён, потому что игрок «Манчестер Сити» пробил до свистка рефери.

Следующий важный момент для арбитра – 40-я минута. Уэльс уже вёл в счёте 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко, и тут Украина чуть было не заработала пенальти – капитан сборной упал в штрафной после борьбы с полузащитником Джо Алленом.

Момент с падением Ярмоленко Фото: Кадр из трансляции

Момент с падением Ярмоленко Фото: Кадр из трансляции

Матеу Лаос продолжил игру, но в паузе воспользовался подсказкой видеоассистента. После чего не стал смотреть повтор и продолжил встречу. Спорный эпизод специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов:

– Против Ярмоленко был совершён фол по неосторожности. Это момент для VAR. Главный вопрос: что сказал арбитр в поле? Мы видим контакт, но упал Ярмоленко от него или нет – непонятно. Если для Лаоса этот контакт не нарушение, то европейский VAR не полезет в эпизод. И если для главного этот контакт не является нарушением – я с ним согласен.

За развитием событий во втором тайме можете следить здесь вместе с «Чемпионатом».