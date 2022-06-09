На Дзюбу претендуют сразу три турецких клуба! Что об этом нужно знать

Похоже, Артём Дзюба никогда не был так близок к Турции, как сейчас. Последние пять лет чуть ли не каждое лето появлялись слухи, якобы местные клубы покупают россиянина. Это начинали обсуждать, но потом эксперты объясняли, что переход невозможен. Лира слишком нестабильна, поэтому платить зарплату по адекватному курсу ему никто не сможет. Интерес быстро угасал. А до конкретных предложений тем более не доходило.

Сейчас всё изменилось. Главное – Дзюба свободный агент. Значит, не требуется дополнительных выплат его теперь уже бывшему клубу. И можно вести переговоры только с самим игроком. Судя по всему, сейчас у игрока три варианта.

Турецкая версия сайта Goal сегодня написала, что Артём прилетел в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». По их данным, футболист просит зарплату в € 2 млн. Но клуб не торопится сыпать такие деньги, учитывая очередной кризис в стране. Лира вновь прилично просела, поэтому руководство очень осторожно относится к деньгам. И, естественно, попытается максимально сократить потенциальную зарплату игрока. А дальше всё уже зависит только от самого Артёма – пойдёт ли он на уступки ради возможности игры в еврокубках?

В прошлом сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Но для боссов этого оказалось мало – неделю назад они назначили главным тренером Жорже Жезуша. Теперь именно он должен справляться со стареющими звёздами команды. Одно из первых возможных решений – избавление от Месута Озила. По нападающим у него пока нет финального понимания – на контракте есть основной форвард прошлого сезона Сердар Дурсун с 15 голами. В Турции считают, что в пару ему Жезуш запросил звёздного форварда – например, Луиса Суареса. Вопрос опять же в деньгах. Вряд ли удастся договориться с топ-игроком о дисконте. Поэтому акцент и переключается на тех, кто дешевле.

Но одним «Фенербахче» дело не ограничивается. По информации «Чемпионата», есть ещё как минимум два клуба, которым предложили подписать Артёма – это «Коньяспор» (бронзовый призёр прошлого сезона) и «Галатасарай». Первые готовы рассмотреть вариант, если игрок снизит запросы по зарплате до € 1,2 млн. Сейчас клуб ведёт консультации на предмет начала переговоров. «Галатасарай» пока держится отстранённо, но в случае чего готов поучаствовать в борьбе за игрока. Минус этого клуба – отсутствие еврокубков и смутные перспективы.

Так что сейчас Дзюба даже может выбирать. Судя по риторике турецкой прессы, его преподносят как суперзвезду из России, которая украсит местный чемпионат. Вопрос в том, как далеко зайдут потенциальные переговоры и приведут ли наконец к соглашению.

Кстати, отпуск в этом году Артём провёл именно в Турции. Совпадение?