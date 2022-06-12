Самые сочные футболистки Евро-2022. За кем следить из главных звёзд турнира?

Обладательницы «Золотого мяча», нападающая, от которой кайфует Мбаппе, и легенда Норвегии, вернувшаяся в сборную спустя пять лет.

6 июля в Англии стартует чемпионат Европы среди женских команд. Сборная России пробилась туда через стыковые матчи, но, к сожалению, не сыграет из-за бана ФИФА. Всего участвовать будут 16 команд: Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Португалия, Франция, Италия, Бельгия, Исландия.

Есть, конечно, очевидные фавориты вроде немок — они выигрывали Евро восемь раз. Англичанки брали серебро дважды, а теперь будут заряжены домашней поддержкой. Матч-открытие пройдёт на «Олд Траффорд», а финал — на «Уэмбли».

Есть в командах и суперзвёзды, самые сочные футболистки турнира, если оценивать мастерство, статистику и статус в футболе женских команд. Кто зашёл в материал ради другой «сочности», сочувствую.

Давайте смотреть, кто будет жечь на Евро-2022.

Алексия Путельяс, сборная Испании

Алексия Путельяс Фото: Harriet Lander/Getty Images

Имя Алексии Путельяс на слуху — полузащитница «Барселоны» завоевала «Золотой мяч» в прошлом сезоне. В этом году стала самой дорогой футболисткой мира, её трансферная стоимость составляет € 600 тыс. Она забила больше всего голов в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов (11), в том числе единственный от «Барсы» в финале, а в Ла Лиге добилась отметки в 18+15 по системе «гол+пас». Сборная Испании в этом году — один из фаворитов турнира. Поражение в финале Лиги чемпионов от «Лиона» — дополнительная мотивация для Путельяс. Надо смотреть.

Группа B: Германия, Испания, Дания, Финляндия

Пернилле Хардер, сборная Дании

Пернилле Хардер Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

Хардер — капитан сборной Дании и футболистка «Челси». В 2020 году ее трансфер из «Вольфсбурга» в лондонский клуб стал самым дорогим за всю историю (€ 350 тыс.). Из громких титулов нападающей: она дважды признавалась лучшей футболисткой Европы (в 2018-м и 2020-м) стала рекордсменом сборной Дании по голам — 67 голов в 131 матче, а в этом году выиграла АПЛ в составе «Челси».

Группа B: Германия, Испания, Дания, Финляндия

Мари-Антуанетт Катото, сборная Франции

Мари-Антуанетт Катото Фото: Getty Images

Катото — нападающая «ПСЖ». Этой зимой он стала лучшим бомбардиром за всю историю клуба, на её счету 108 голов. А ей всего 23 года. Катото была в составе молодёжной сборной Франции, которая выиграла Евро U-19 в 2016-м году, а сейчас заявляет о себе в основной команде. Журналисты уверены, что именно она потащит француженок на предстоящем турнире.

На YouTube-канале «ПСЖ» есть видео, где Мбаппе и Катото смотрят и хвалят голы друг друга. Вот это уровень! Они говорят по-французски, но есть субтитры. Ну а для самих голов никакой переводчик не нужен, там красота.

Группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия

Магдалена Эрикссон, сборная Швеции

Магдалена Эрикссон Фото: Tim Clayton/Getty Images

Магдалена — единственная защитница в этом списке, выступает за «Челси» и сборную Швеции. Из последних достижений — серебро Олимпийских игр в Токио (шведки уступили канадкам в финале). Эрикссон — одна из самых ярких футболисток в составе чемпиона Англии. Еще в сборной Швеции появится Стина Блакстениус, которая в январе присоединилась к лондонскому «Арсеналу» и забила шесть мячей в 11 матчах. От неё тоже ожидают очень яркого выступления на Евро.

Группа С: Швеция, Нидерланды, Швейцария, Португалия

Вивиан Мидема, сборная Нидерландов

Вивиан Мидема Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Сборная Нидерландов — действующие чемпионки Европы и вице-чемпионки мира, а Вивиан Мидема — одна из самых узнаваемых нападающих мира. Она лучшая бомбардирка за всю историю сборной — она забила 84 гола в 101 матче — и одна из сильнейших в «Арсенале», за который выступает с 2017 года. Два из них принесли Нидерландам победу в финальном матче Евро-2017 с Данией. В этом сезоне английской Суперлиги она заняла второе место в списке лучших бомбардиров, уступив лишь австралийке Сэм Керр из чемпионского «Челси». А ещё недавно она продлила контракт с «Арсеналом», став самой высокооплачиваемой футболисткой Англии.

Специально для нас «Арсенал» собрал 100 голов Мидема в одном видео.

Группа С: Швеция, Нидерланды, Швейцария, Португалия

Лике Мартенс, сборная Нидерландов

Лике Мартенс Фото: Getty Images

Ещё одна суперфутболистка в составе сборной Нидерландов. Лике — полузащитница «Барселоны», лучшая футболистка 2017 года, автор одного из голов в финале и MVP прошлого чемпионата Европы. Этот сезон был, возможно, чуть менее ярким (на её счету 16 голов в Ла Лиге), чем предыдущие, но Евро — отличная возможность напомнить о себе.

Группа С: Швеция, Нидерланды, Швейцария, Португалия

Ада Хегерберг, сборная Норвегии

Ада Хегерберг Фото: Getty Images

Ада Хегерберг — легенда. И вот почему: она первая обладательница женского «Золотого мяча», лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов (53 гола) и ключевая футболистка сильнейшей женской команды мира — французского «Лиона». А ещё она отличилась в последнем финале Лиги чемпионов, спустя почти два года восстановления после травмы колена. После Евро-2017 она взяла паузу в выступлении за сборную, призывая обратить внимание на неравное отношение со стороны Норвежской футбольной ассоциации к мужской и женской командам. И вот спустя пять лет Ада возвращается в сборную.

Группа А: Англия, Норвегия, Австрия, Северная Ирландия

Свейндис Джейн Йонсдоттир, сборная Исландии

Свейндис Джейн Йонсдоттир Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В этом сезоне Свейндис выиграла женскую Бундеслигу в составе «Вольфсбурга». Ее называют одной из самых перспективных футболисток Евро-2022 и прогнозируют яркое выступление в Англии. Она выступает за сборную с 2022 года, забив шесть голов в 16 играх. В прошлом сезоне она получила награду как лучшая футболистка года в Исландии. Посмотрим, оправдаются ли ожидания публики.

Группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия

Бет Мид, сборная Англии

Бет Мид Фото: Lynne Cameron/Getty Images

Бет — центрфорвард «Арсенала» и одна из главных футболисток английской сборной. Она поучаствовала в более 20 голах в матчах квалификации Евро-2022, а в Суперлиге в текущем сезоне отличилась 11 раз. Большая часть аудитории на английских стадионах соберутся посмотреть именно на её игру.

Группа А: Англия, Норвегия, Австрия, Северная Ирландия

Александра Попп, сборная Германии

Александра Попп Фото: Nikola Krstic/Getty Images

Александра Попп — нападающая, капитан сборной Германии (а ещё самый опытный игрок, она в составе аж с 2010 года), трёхкратная победительница Лиги чемпионов в составе «Вольфсбурга», олимпийская чемпионка и важная личность для всей Германии. В 113 матчах за национальную команду она забила 53 мяча. Этот Евро — шанс взять первый большой трофей с основной сборной (все её награды были завоёваны с молодёжной командой).

Группа B: Германия, Испания, Дания, Финляндия