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Чемпионат России по футболу: Славиша Йоканович может возглавить «Динамо» – история сербского тренера, трофеи и провалы

Что ждать от нового тренера «Динамо»? Серб был и очень успешен, и жутко проваливался
Анатолий Романов
Славиша Йоканович может возглавить «Динамо»
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Йоканович будет играть в смелый футбол, как это делал и Шварц.

Славиша Йоканович близок к назначению в «Динамо». Немца Сандро Шварца должен сменить тренер-легионер из дружественной России страны – Сербии. Рассказываем об этом 53-летнем специалисте.

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Вы должны помнить Йокановича как игрока. Он выступал за сборную Югославии в течение 11 лет, провёл 64 матча и забил 10 голов в составе национальной команды. Сыграл на ЧМ-1998 и Евро-2000. Футболистом был достаточно сильным, а бóльшая часть его карьеры прошла в испанских клубах – в «Овьедо», «Тенерифе», «Депортиво» и «Мурсии». В 2000 году центрального полузащитника купил «Челси», но звездой в Англии Славиша не стал: чаще выходил на замену, чем попадал в основу.

Закончив карьеру летом 2004-го в возрасте 36 лет, Йоканович захотел остаться в футболе и пошёл самым очевидным путём – стал тренером. Правда, сначала он некоторое время наслаждался с семьёй жизнью в Мадриде, где консультировал штаб команды четвёртого испанского дивизиона «Атлетико Пинто».

Старые связи помогли Йокановичу сразу устроиться в сербский топ-клуб. В декабре 2007-го из «Партизана» в сборную ушёл тренер Мирослав Джукич, и начинающий специалист занял его место. Получилось у Славиши не просто хорошо, а идеально! Хотя начал он с разгрома 1:4 в дерби с «Црвеной Звездой», после этого чёрно-белые под его руководством выдали беспроигрышную серию из 20 матчей во всех турнирах. Йоканович сделал команду чемпионом спустя три года, а на следующий сезон выиграл ещё одно золото. Кроме того, к двум титулам его «Партизан» добавил два Кубка страны. Любопытно, что при этом Славиша отказался от награды тренеру года в Сербии по итогам 2008-го. Причина – неудачи в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов «Партизан» уступил «Фенербахче» (2:2 дома и 1:2 в гостях), а на групповом этапе Кубка УЕФА чёрно-белые проиграли все четыре матча и заняли последнее место в группе со «Стандардом», «Штутгартом», «Сампдорией» и «Севильей».

Тем не менее первый тренерский опыт Йокановича был скорее положительным, чем отрицательным. Четыре трофея за два сезона – так начинает далеко не каждый. В конце августа 2009-го, после того как второй раз подряд не получилось пройти с «Партизаном» квалификацию Лиги чемпионов, Славиша договорился о расторжении контракта с клубом.

Пауза в карьере продлилась ещё почти 2,5 года, а в феврале 2012-го серб неожиданно всплыл в Таиланде. Йоканович возглавил третью команду лиги – «Муангтонг Юнайтед». Можно с иронией относиться к футболу в этой азиатской стране, тем не менее впечатляет, что Славиша не только вернул «Муангтонг Юнайтед» чемпионский титул, но ещё и прошёл весь сезон без поражений: 25 побед и девять ничьих в 34 турах. В феврале-мае 2013-го команда Йокановича сыграла в азиатской Лиге чемпионов, но там уровень «МЮ» из Таиланда оказался объективно ниже, чем у соперников из Китая, Южной Кореи и Японии. Одна ничья в шести турах – и последнее место в группе. В июне серб попрощался с «Муангтонг Юнайтед», оставив «киринов» на второй позиции в чемпионате.

Йоканович вернулся в Европу и уже через месяц, в июле 2013-го, принял предложение от вице-чемпиона Болгарии «Левски». Однако в Софии у серба как-то совсем не пошло. В 11 матчах команда одержала лишь пять побед при четырёх ничьих и двух поражениях, и уже в октябре Славише указали на дверь.

Потом случилось довольно странное возвращение в Испанию. В мае 2014-го Йоканович принял аутсайдера Сегунды «Эркулес» на пять туров до финиша. Поднять команду с последнего, 22-го места он просто не успел. При сербе «Эркулес» один раз выиграл, однажды сыграл вничью и трижды проиграл. «Гераклиды» вылетели, а сам Славиша ушёл.

Славиша Йоканович в «Уотфорде»

Славиша Йоканович в «Уотфорде»

Фото: Getty Images

Тогда тренеру наверняка казалось, что найти хорошую работу будет почти невозможно. В его досье появились тёмные пятна. Однако уже в октябре 2014-го агенты пристроили Йокановича в Чемпионшип. Серб возглавил «Уотфорд», занимавший на тот момент третье место и боровшийся за выход в АПЛ. Славиша задачу решил – команда финишировала второй.

Для Йокановича взошло солнце, но в «Уотфорде» он не остался. Тренер и руководство клуба не смогли договориться об условиях нового контракта. «Уотфорд» с другим коучем отправился в элиту, а Славиша – в Тель-Авив. В июле 2015-го серб принял чемпиона Израиля «Маккаби». Там тоже не задержался: доработал только до конца года. Хотя добился исторического успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации «Маккаби» одолел мальтийский «Хибернианс», а также пару очень сильных соперников – чешскую «Викторию Пльзень» (1:2 дома и 2:0 в гостях) и швейцарский «Базель» (2:2 в гостях и 1:1 дома). В группе чемпион Израиля попал на «Челси», «Порту» и киевское «Динамо». В такой компании ловить было нечего: «Маккаби» проиграл все шесть матчей с разницей мячей 1:16. Перед новым годом Йоканович попрощался с клубом из Тель-Авива, который не без труда выдерживал гонку на два фронта и в израильской лиге занимал только второе место.

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Йоканович согласился на возвращение в Чемпионшип, возглавив «Фулхэм». В этом клубе серб проработал дольше всего – около трёх лет. Славиша принял «дачников», когда они находились не в лучшем состоянии: занимали только 12-е место. Поначалу при Йокановиче стало ещё хуже – команда не могла победить шесть матчей, а завершила сезон-2015/2016 на 20-м месте. Тем не менее руководство доверилось новому тренеру и не стало увольнять его.

«Фулхэм» под руководством серба постепенно прогрессировал. В следующем сезоне занял шестое место и попал в плей-офф за выход в АПЛ. Вот только в полуфинале уступил «Редингу». В сезоне-2017/2018 финишировал третьим – всего в паре очков от заработавшего прямую путёвку в элиту «Кардифф Сити». Но Йоканович всё равно вытащил «дачников» в АПЛ. В полуфинале команда Славиши переиграла «Дерби Каунти», а в финале на «Уэмбли» на глазах у 85 тысяч зрителей взяла верх над «Астон Виллой» (1:0). К сожалению для серба, команда оказалась не готов к топ-уровню, хотя на летние трансферы клуб потратил € 113,5 млн и подписал 12 игроков. В ноябре — после семи поражений подряд — Йоканович был отправлен в отставку – «Фулхэм» занимал в АПЛ последнее место.

Славиша Йоканович в «Фулхэме»

Славиша Йоканович в «Фулхэме»

Фото: Getty Images

Через полгода, в июле 2019-го тренер отправился на заработки в Катар. Его позвали в восьмую команду местной лиги – «Аль-Гарафу». При Йокановиче результаты улучшились — было два подряд четвёртых места. Однако катарский футбол вряд ли «зажигал» Славишу. Когда в июле 2021-го появилась возможность снова уехать в Чемпионшип, серб тут же воспользовался шансом. Йоканович подписал контракт с вылетевшим из АПЛ «Шеффилд Юнайтед». Это на сегодняшний день его последний клуб. Результаты разочаровали: шесть побед, пять ничьих и восемь поражений. Возможно, Славише просто не хватило времени. Он был отправлен в отставку в ноябре 2021-го, когда «ШЮ» занимал 16-е место, а потом команда разыгралась, финишировала пятой и даже поучаствовала в плей-офф за путёвку в АПЛ.

Итого: у Йокановича-тренера пять трофеев, два выхода в АПЛ и две награды тренеру месяца в Чемпионшипе (оба раза в апреле – 2015-го и 2018-го). В его карьере были и успехи, и провалы.

Славиша любит атакующий футбол. Когда команды серба преследовали неудачи, его тактику и стиль называли «наивными». Сам тренер объяснял: «На мой взгляд, лучшая форма защиты – это нападение. Лучше атаковать, чем спрятаться в штрафной и отбиваться всю игру».

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Йоканович признавался, что спокойно справляется с давлением. Для него это не проблема. Славиша всегда может последовать совету матери:

«Мама переживает за мою работу. Она говорит: «Что ж, если тебя уволят, не беспокойся. Ты говоришь на нескольких языках, так что сможешь работать на ресепшене в отеле».

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