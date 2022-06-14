Последнее место на чемпионат мира в Катаре забронировано. Теперь известны все группы

14 июня прошёл последний матч отборочного этапа ЧМ-2022. В стыковом матче за право сыграть в Катаре сошлись сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Интерес к матчу был настолько велик, что даже госслужащим Коста-Рики разрешили смотреть игру во время работы. Такой указ издал президент страны Родриго Чавес.

Скорее всего, большинство нейтральных фанатов склоняли свои симпатии к костариканцам. Во-первых, в этой команде играет звезда «ПСЖ» Кейлор Навас. Во-вторых, многие помнят, какое чудо сотворила Коста-Рика на ЧМ-2014 – тогда костариканцы вышли с первого места в группе, где сражались с Уругваем, Италией и Англией, выбили в плей-офф Грецию, но не смогли одолеть в серии пенальти Нидерланды.

Как проходил матч?

Коста-Рика забила уже на третьей минуте. Хоэль Кэмпбелл откликнулся на передачу Хевисона Беннетте и пробил мимо вратаря – 1:0. Перед началом матча Новая Зеландия считалась аутсайдером, однако после пропущенного гола страна с пятимиллионным населением показала, на что способна.

Номинальные гости (матч проходил в Катаре на стадионе «Ахмед бин Али») контролировали мяч весь первый тайм, нанесли девять ударов в сторону ворот и даже сравняли счёт, но лишь на несколько секунд: форвард «Ньюкасла» Крис Вуд получил точную передачу в штрафной и пробил под перекладину. Тут же помощники главного судьи сигнализировали ему о нарушении, произошедшем несколько секунд ранее, и пригласили посмотреть видеоповтор единоборства. Решение: фол, отмена гола.

Коста-Рика – Новая Зеландия Фото: Getty Images

Во втором тайме гости продолжили атаковать – такое рвение игроков Новой Зеландии связано ещё и с тем, что их страна соскучилась по мундиалю – она там играла всего два раза (в 1982 и 2010 годах). Однако всё для них закончилось на 69-й минуте – выйдя на замену, нападающий Коста Барбарусес получил красную карточку за игру прямой ногой. Да, за 10 минут до конца основного времени у Новой Зеландии был момент, когда счёт мог стать 1:1. Но Навас отразил дальний удар соперника.

В какую группу попала Коста-Рика?

В итоге Коста-Рика едет на свой третий чемпионат мира подряд. У сборной Кейлора Наваса будет группа легче, чем в Бразилии, но сложнее, чем в России – Германия, Япония и Испания. В случае выхода в плей-офф ЧМ-2022 Коста-Рика может сыграть с Хорватией, Марокко, Канадой или Бельгией.

А вот список остальных групп:

Матч-открытие ЧМ-2022 состоится 21 ноября; Сенегал сыграет с Нидерландами. Сам групповой этап продлится до 2 декабря, а уже на следующей день после его завершения начнётся раунд плей-офф. 13 и 14 декабря пройдут полуфиналы, 17 декабря в Дохе на стадионе «Халифа» будет сыгран матч за третье место, а 18-го числа состоится финал ЧМ-2022 – в Лусаиле на стадионе вместимостью 86 250 мест.