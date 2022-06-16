Ещё недавно женские команды в Испании боролись за минимальную оплату труда и больничные.

Женская сборная Испании будет получать столько же, сколько мужская. Это прорыв

Королевская испанская футбольная федерация объявила о подписании соглашения, которое устанавливает одинаковые премии за игру как в мужской, так и в женской сборной Испании.

Договор гарантирует одинаковые премии за выступление в национальной сборной, процент со спонсорских контрактов каждому игроку.

Соглашение также гарантирует улучшение рабочих условий — одинаковые затраты на проживание и питание во время турниров.

Оно вступает в силу с чемпионата Европы – 2022, который стартует в июле, и будет действовать пять сезонов, включая ЧМ 2023 и 2027 годов, а также Олимпийские игры в Париже 2024 года.

Футбольная ассоциация Испании хочет таким образом сократить сильную разницу в оплате труда в мужском и женском футболе. Однако точные суммы премий и бонусов в соглашении не называются. Сейчас футболисты не получают фиксированных зарплат за выступление в сборной Испании, их деньги зависят от частоты попадания в стартовый состав, результатов команды, стадии турнира, имиджевых прав и спонсорских контрактов.

Маркос Алонсо в матче Испания — Чехия в Лиге наций в футболке женской сборной Фото: Jose Hernandez/Getty Images

Соглашение было подписано 15 июня. Капитан женской сборной Испании и защитница «Барселоны» Ирене Паредес назвала этот день «историческим». А президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес заявил, что Испания должна продвигать женской футбол: «Мы работаем над тем, чтобы сократить отставание в зарплатах по сравнению с мужскими командами, и мы очень благодарны игрокам за доверие».

Подобные соглашения уже действуют в Англии, Бразилии, Австралии, Норвегии, Дании, Новой Зеландии и США. В феврале американская женская сборная смогла выиграть суд по делу о дискриминации (слушания шли с 2016 года) и добилась одинаковых денег в сборных абсолютно во всём — от оплаты тренировок до процента с проданных билетов.

Алексия Путельяс в сборной Испании Фото: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Испания только недавно признала профессиональный статус футболисток Ла Лиги. В ноябре 2019 года игроки всех клубов первого дивизиона отказались выйти на матчи в знак протеста против Ассоциации женских футбольных команд Испании. Так футболистки привлекли внимание к проблемам как в чемпионате, так и в сборной.

На самом деле игроки хотели минимальных рабочих условий:

минимальную зарплату в € 16 тыс. в год;

оплачиваемый декрет;

страховку на лечение после травм.

Забастовка сработала, и в феврале 2020 года ассоциация подписала соглашение, которое признало профессиональный статус клубов первого и второго дивизионов женской Ла Лиги и обеспечило их всем необходимым для того, чтобы работать полный день. А вчера Королевская футбольная федерация Испании создала равные условия для заработка мужской и женской национальных команд.