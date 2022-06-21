Пропавшие таланты сборной Бразилии 2010-х. Двое блеснули на постсоветском пространстве

Продолжаем сериал о пропавших талантах прошлого десятилетия. Эти парни подавали огромные надежды, но в полной мере их так и не оправдали. Первая серия была посвящена английским звёздочкам 2010-х. Цикл продолжают бразильцы.

Жуан Жезус: 2012 — «Интер» 🔁 2022 — «Наполи»

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Воспитанник «Интернасьонала» ещё до переезда в Европу успел стать чемпионом мира. Правда, среди молодёжи. В 2011 году бразильцы триумфально выступили на турнире, где сверкали французы Антуан Гризманн и Александр Ляказетт, испанец Иско, аргентинец Эрик Ламела. Тот сезон стал для Жезуса переломным. Он закрепился в основном составе родного клуба и привлёк внимание «Интера».

В январе 2012 года началась сага с переходом защитника, которая продлилась всё трансферное окно. Подпись под контрактом с итальянским клубом Жезус поставил лишь в последний день регистрационного периода. «Интер» отдал за молодого бразильского таланта € 3,8 млн. Жезуса брали на перспективу, поэтому в Серии А он дебютировал лишь в последнем туре. Зато потом три сезона подряд был твёрдым игроком основы. После в жизни Жуана были ещё топ-клубы Италии. Четыре сезона он провёл в «Роме» и перешёл в «Наполи» на правах свободного агента.

Главное карьерное разочарование Жуана Жезуса связано с национальной командой: основным он в ней так и не стал. Защитник дебютировал за «селесао» в мае 2012 года и провёл четыре товарищеских матча: с Данией (3:1), США (4:1), Мексикой (0:2) и Аргентиной (3:4). Восемь пропущенных мячей и постоянные ошибки не убедили тренерский штаб в соответствии защитника требованиям сборной. Спустя 10 лет в его профиле значатся всё те же четыре матча за Бразилию. На официальном уровне он за пентакампеонов так и не сыграл.

Где сейчас

Проблемы с физическим состоянием проявились ещё в «Роме». Сезон-2018/2019 ему подпортило повреждение мениска, в следующем — игрок мучился из-за проблем с бедром. За это время Жезус сыграл всего лишь 797 минут, после чего покинул Рим. Возможностью бесплатно подписать игрока воспользовался «Наполи».

В минувшем сезоне защитник сыграл во всех турнирах 28 матчей, забил один гол и заработал две жёлтые карточки. Но на финише чемпионата Италии вновь пропал из основы. Естественно, его трансферная стоимость за эти годы существенно снизилась – с пиковых € 14 млн (в ноябре 2014-го) до € 4 млн. У 31-летнего защитника ещё год контракта, чтобы убедить «Наполи» в своей необходимости.

Оскар: 2012 — «Челси» 🔁 2022 — «Шанхай СИПГ»

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Оскар стартовал очень ярко. В 2011-м на молодёжном чемпионате мира полузащитник стал главной звездой, а в финале с Португалией (3:2) оформил хет-трик. В составе «Интернасьонала» он выиграл чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул. Молодой талант заинтересовал лондонский «Челси», и Роман Абрамович не пожалел денег на переход. Оскар подписал пятилетний контракт и обошёлся клубу в € 32 млн.

В «Челси» Оскар тоже быстро стал одним из лидеров. В 202 матчах он забил 38 голов и отдал 37 результативных передач. За бразильцем охотилась толпа топ-клубов. Но в 2017-м он неожиданно махнул в Китай, подписав контракт с клубом «Шанхай СИПГ» (тем самым, за который играл бывший нападающий «Зенита» Халк). «Челси» совершенно точно выиграл от трансфера, заработав € 60 млн. А вдогонку футболисту неслись упрёки в том, что он променял футбол на деньги.

Где сейчас

На протяжении последних сезонов Оскар неоднократно высказывал желание вернуться в Европу. В интервью Yellow and Green Football полузащитник сообщил, что рассчитывает под конец карьеры ещё сыграть за «Челси»:

«К концу карьеры хочу вернуться в «Челси». Я построил красивую историю в АПЛ, пришёл в очень молодом возрасте, во времена, когда болельщики не особо доверяли бразильским игрокам. Я помог изменить это. Когда стану старше, хочу повторить этот шаг. Я до сих пор отлично играю, у меня хорошая статистика, в «Челси» должно найтись место для меня».

В первые дни 2022 года слухи отправляли Оскара в «Барселону». Но зимой трансфер так и не состоялся, и футболист потух. В текущем розыгрыше чемпионата Китая прошло уже три тура, но Оскар на поле ещё не появлялся. Возможно, летом полузащитник вновь предпримет попытку сбежать в Европу.

Ромуло: 2012 — «Спартак» 🔁 2022 — Без клуба

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Ромуло является воспитанником клуба «Васко да Гама». 2012 год стал дважды знаменательным для него. Сначала полузащитник подписал контракт с московским «Спартаком», а затем стал серебряным призёром Олимпийских игр в Лондоне. Однако дальнейшие события развивались для Ромуло не так оптимистично. Игрока сильно подкосил разрыв «крестов». В итоге за красно-белых он провёл 69 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

«Спартак» отказался продлевать контракт с полузащитником, и он перешёл на правах свободного агента во «Фламенго». После были «Гремио», снова «Фламенго» и даже китайский «Шицзячжуан». Надолго Ромуло нигде не задерживался, приносил мало пользы и уходил свободным агентом.

Где сейчас

В 30 лет Ромуло вернулся в родной клуб. «Васко да Гама» дал ему ещё один шанс. Вторая попытка обернулась провалом: за весь сезон футболист провёл 19 матчей, результативных действий не совершал, часто оставался на скамейке или вообще не попадал в заявку. Сейчас Ромуло без клуба. Последний раз он выходил на поле 19 ноября 2021 года.

Алешандре Пато: 2012 — «Милан» 🔁 2022 — «Орландо Сити»

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Пато считался чуть ли не главным бразильским талантом поколения. «Интернасьонал» вырастил молодую звезду, которой уже в 2008 году заинтересовался «Милан». Нападающий начинал свой путь бок о бок с Роналдо и Кака. Карло Анчелотти, который в тот момент возглавлял клуб, ценил бразильца: «Пато — игрок великого таланта и способен встать на один уровень с такими игроками, как Роналдо, Зидан. Если в ближайшие 10 лет он не реализует свой потенциал и не станет лучшим игроком планеты, это будет целиком его вина».

Но после двух ярких сезонов нападающего достали травмы. Только в «Милане» их набралось 14! Плюс форвард всё чаще попадал в неприятные околофутбольные истории. В Италии Пато прошёл путь от лучшего футболиста года (2009) и обладателя премии Golden Boy до «Золотой урны» в 2011-м. В 2013 году Пато собирался в «ПСЖ», но скандально развёлся с женой из-за романа с Барбарой Берлускони. А после сорвавшегося трансфера нападающий окончательно потух и принял решение вернуться на родину.

В «Коринтиансе» Пато стал одним из лидеров, а затем предпринял ещё один заход в Европу. В этот период проблески яркой игры у него чередовались со скитаниями. В «Челси» он сыграл всего пару матчей, в «Вильярреале» — полтора десятка. После китайского «Тяньцзиня» Пато повторно вернулся в Бразилию, попылил сезон за «Сан-Паулу» и остался без клуба.

Где сейчас

Статистику Пато подпортили частые травмы и слишком большое внимание к околофутбольным вещам. Но в 32 года нападающий всё-таки смог перезапустить карьеру. Он перешёл в «Орландо Сити», где стал игроком основы. На старте сезона дела бразильца шли отлично – он забил три гола и отдал три результативные передачи. Однако постепенно Пато потерял место в стартовом составе и теперь всё чаще остаётся на лавке.

Бернард: 2012 — «Атлетико Минейро» 🔁 2022 — «Шарджа»

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Бернард с боями пробивался в большой футбол. Дважды его завернули в академии «Атлетико Минейро» из-за маленького роста. Но парень всё-таки убедил тренерский штаб в необходимости дать шанс. В 2010 году клуб сослал игрока в третий дивизион чемпионата Бразилии, дав понять, что практически не рассчитывает на молодого таланта. Однако тот работой доказал свой высокий уровень игры, забив 14 голов в 16 матчах. В «Атлетико Минейро» он быстро стал одним из лидеров, в 2012 году выиграл с клубом Лигу Минейро, а в 2013-м – Кубок Либертадорес.

После триумфа в Бразилии Бернард решился на переход в донецкий «Шахтёр». Соотечественников там было много, поэтому адаптация прошла быстро и успешно. «В «Шахтёре» я многому научился, — рассказывал Бернард. — Не зря мудрецы говорят: «Век живи, век учись». За то время, что нахожусь в «Шахтёре», я узнал много нового о футболе и, что самое главное, понял, чего от меня ждут! С каждым днём я развиваюсь всё больше. Это касается не только футбола. Мы учимся на собственном опыте, своих поступках, плохих и хороших. С того дня, как я пришел в «Шахтёр», прошло уже какое-то время – я чувствую себя повзрослевшим». В составе «Шахтёра» Бернард принял участие в 157 матчах и забил 28 голов, а также стал трёхкратным чемпионом Украины, трёхкратным обладателем Кубка Украины, трёхкратным обладателем Суперкубка Украины.

Где сейчас

Бразилец очень хотел пойти на повышение, поэтому в 2018 году подписал контракт с «Эвертоном». Но мечты футболиста разошлись с реальностью. В Англии он получал не так много игрового времени, преимущественно выходя на замену. Всего за «ирисок» полузащитник сыграл 84 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Перестав получать постоянную игровую практику, Бернард принял неожиданное решение – заключил двухлетний контракт с клубом «Шарджа» из ОАЭ. В завершившемся сезоне он провёл 31 матч, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. А ведь Бернарду всего лишь 29 лет, поэтому потенциальное возвращение в Европу всё ещё возможно.

Лукас Лейва: 2012 — «Ливерпуль» 🔁 2022 — Без клуба

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Лукас Лейва начал карьеру в «Гремио» и уже на второй год на профессиональном уровне был признан лучшим игроком Бразилии по версии журнала Placar. Подобной чести до него удостаивались такие звёзды, как Зико, Фалькао, Ромарио, Кака. Лейва никогда не считался невероятным талантом, но зато отличался потрясающей работоспособностью.

В 2007 году полузащитник перебрался из «Гремио» в «Ливерпуль». Мало кто тогда мог подумать, что на ближайшие 10 лет он станет основным игроком красных. В «Ливерпуле» Лейва провёл 346 матчей, забил семь голов и отдал 21 результативную передачу, а в конце сезона-2016/2017 удостоился званого обеда в свою честь. Полузащитник получил особую награду из рук легенды клуба Кенни Далглиша.

Где сейчас

Итальянский период карьеры оказался не столь успешным. В «Лацио» полузащитник зачастую выходил на замену. В последнем сезоне Лейва провёл в сумме 45 матчей, отдав одну результативную передачу. 1 июля его контракт с «Лацио» истекает. Сейчас бразильцу 35 лет, поэтому в ближайшее время он вполне может вернуться на родину или объявить о завершении карьеры.

Фабио и Рафаэл да Силва: 2012 — оба «Манчестер Юнайтед» 🔁 2022 — «Нант» и «Ботафого»

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Фабио и Рафаэл – братья-близнецы, которых раскрыл «Манчестер Юнайтед». Но карьеры у них сложились по-разному. Изначально оба котировались очень высоко и рассчитывали стать основными в составе «красных дьяволов».

Фабио так и не смог выиграть конкуренцию на фланге защиты, поэтому с 2008 по 2014 год провёл всего 56 матчей, забив три гола. Аренда в «Куинз Парк Рейнджерс» не изменила ситуации. Пришлось идти в менее статусные клубы: два сезона Фабио отыграл в «Кардиффе», столько же — в «Мидлсбро».

Рафаэл изначально пользовался в «Манчестер Юнайтед» изрядным доверием, поэтому провёл там на сезон больше. За это время защитник сыграл 170 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. После этого на правах свободного агента перебрался в «Лион», где также выглядел весьма убедительно, став твёрдым игроком основы. За пять лет во Франции на его счету 139 матчей и 2+11. Переход в «Истанбул Башакшехир» стал последней точкой в европейской карьере бразильца. Рафаэл провёл сезон на высоком уровне, а затем отправился на родину.

Где сейчас

Фабио под занавес карьеры выглядит бодрее брата. Он на хорошем счету во французском «Нанте» (девятое место в последнем розыгрыше Лиги 1). У Рафаэла дела идут намного хуже. В минувшем сезоне защитник числился в «Ботафого», но за весь 2022 год сыграл лишь однажды. Игрок получил разрыв ахиллова сухожилия и продолжает восстанавливаться после повреждения. Как быстро возрастной защитник сможет вернуться на поле, а тем более набрать былые кондиции, предугадать невозможно.

Паулиньо: 2012 — «Коринтианс» 🔁 2022 — «Коринтианс»

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Паулиньо начинал профессиональную карьеру в довольно экзотическом литовском «Вильнюсе», куда перебрался после нескольких молодёжных команд в Бразилии. После этого был неудачный опыт в польской «Лодзи». Спасти положение помогла перезагрузка на родине. В клубе «Пан де Асукар» бразилец смог раскрыть свой потенциал и заслужил приглашение в «Брагантино», а на пик вышел в «Коринтиансе». Там он стал чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес и победителем клубного чемпионата мира (2012).

После этого полузащитник вернулся в Европу, поиграл в «Тоттенхэме», а приглашение «Барселоны» заслужил… в Китае! Впрочем, на «Камп Ноу» он задержался всего на год, и повторно пополнил состав «Гуанчжоу».

Где сейчас

В 2021 году Паулиньо перешёл в арабский клуб «Аль-Ахли Джидда», но провёл там всего четыре матча (все — с капитанской повязкой), забив два гола. После этого футболист принял решение вернуться на родину. На старте сезона он стабильно выходил на поле и даже забивал. Но затем последовал разрыв коленной связки, от которого игрок не может восстановиться до сих пор.

Лукас Моура: 2012 — «Сан Паулу» 🔁 2022 — «Тоттенхэм»

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С родным «Сан-Паулу» Лукас Моура выиграл молодёжный чемпионат. Главный тренер резервистов посоветовал коллегам из основы присмотреться к нему и Каземиро. Лукас доказал свою состоятельность и стал выходить в старте. В 2013-м Моура был куплен «ПСЖ» за солидные € 40 млн. В парижском клубе он провёл 229 матчей, забил 46 голов и отдал 48 результативных передач. Покинул Францию из-за конфликта с главным тренером клуба Унаи Эмери.

Красноречиво отношение игроков к уходу Моуры продемонстрировал Маркиньос, расплакавшийся на интервью: «Грустно видеть друга в такой ситуации… Желаю ему всего наилучшего! Он столько всего для меня сделал в Париже. Однако футболистам нужно играть. Он примет своё решение, и мы его поддержим. Такие эмоции у меня вызывают мысли о его возможном уходе из клуба. Лукас – друг всей моей жизни. Желаю ему счастья».

Где сейчас

Моура не остался без работы и быстро устроился в «Тоттенхэм». Пиковым моментом его карьеры стал ответный полуфинал Лиги чемпионов — 2018/2019 с «Аяксом» (3:2), в котором он оформил хет-трик и вытащил команду в финал. Нынешний контракт полузащитника рассчитан до 2024 года. Несмотря на возраст, Моура по-прежнему в порядке.

«Мы играем против Лукаса каждый день на тренировках, и он просто кошмар для защитников. Он упорно работает, отлично играет обеими ногами и обладает потрясающей скоростью. Лукас отличный игрок и парень, все счастливы», — рассказывал Ян Вертонген в интервью для Evening Standard.

Данте: 2012 — «Бавария» 🔁 2022 — «Ницца»

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Данте начал профессиональную карьеру в далёком 2002 году в «Жувентуде». Первый сезон молодой защитник провёл на скамейке запасных, но затем всё же завоевал место в старте. Достаточно быстро футболист привлёк внимание европейских клубов и перебрался в «Лилль». Правда, там толком не заиграл, ограничившись всего 19 матчами и одним голом.

После в его жизни были «Шарлеруа», «Стандард», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. А наибольших успехов Данте добился в «Баварии». С мюнхенским клубом он трижды выиграл чемпионат Германии, дважды – Кубок и по разу Суперкубки Германии и УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Финиш немецкого отрезка карьеры ознаменовался переходом в «Вольфсбург», за который защитник провёл 33 матча, прежде чем решил сменить обстановку.

Где сейчас

Данте вернулся во Францию, которая и раскрыла его для Европы. С 2016 года он выступает за «Ниццу». В 2018-м его способности высоко оценивал Юрий Сёмин, возглавлявший «Локомотив»: «Ницца» — хорошая команда. В составе много футболистов, которые играют на хорошем уровне. Конечно, выделю Балотелли, а также бразильского защитника Данте. Скоро поеду во Францию, хочу посмотреть на «Ниццу» живьём».

Данте и в 38 лет остаётся важной фигурой для своего клуба, выводя команду с капитанской повязкой. В минувшем сезоне защитник провёл 38 матчей, отдав одну результативную передачу. Матчи Данте пропускает только из-за дисквалификаций и повреждений. Его контракт с «Ниццей» действует ещё год, а уровень футболиста полностью устраивает тренера.