Неожиданный выбор лучшего бомбардира РПЛ! Как возможно, что он не нужен топ-клубам России?

Уже через две с половиной недели стартует новый сезон РПЛ, а лучший бомбардир прошлого чемпионата России Гамид Агаларов по-прежнему остаётся в «Уфе», которая вылетела из элиты и на сегодняшний день явно не соответствует амбициям кандидата в первую сборную. Самое поразительное в этой истории то, что молодой российский нападающий не нужен нашим топ-клубам. Судя по всему, 21-летнего игрока не будет ни в «Зените», ни в «Спартаке», ни в ЦСКА, ни «Динамо», ни в «Локомотиве», ни в «Краснодаре». Как стало известно «Чемпионату», фаворит в борьбе за Агаларова – «Ахмат». Переговоры о трансфере Гамида в клуб из Грозного подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«У Агаларова несколько вариантов продолжения карьеры. «Ахмат»? Слухи небеспочвенны. Это один из вариантов».

Высказался о возможном переходе нападающего в «Ахмат» и теперь уже бывший главный тренер уфимцев Алексей Стукалов.

«Это плюс, что Гамид будет в РПЛ, – приводит слова Стукалова Metaratings. – Но мне кажется, что он мог быть в других командах, где есть другие цели и задачи. Я не говорю, что «Ахмат» не тот клуб, куда надо идти. Но если бы он оказался в топ-5, это было бы более правильно по его заслугам. Надеюсь, «Ахмат» вместе с Агаларовым войдёт в топ-5 в предстоящем сезоне. Подождать предложений от Европы? Не знаю, время-то идёт, и парень однозначно заслуживает играть в РПЛ, продолжать радовать болельщиков. Он сам должен решать, куда надо перейти».

Казалось бы, когда, если не сейчас, топ-клубам РПЛ собирать у себя лучших игроков из России. Любой трансфер форварда-легионера в нынешних обстоятельствах – это ружьё на стене, которое в любой момент может выстрелить не только в соперника, но и в самого его обладателя. Если есть альтернатива в виде российского футболиста, надёжнее воспользоваться этой альтернативой. Однако за Агаларовым нет очереди.

Гамид Агаларов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Взять, например, «Зенит». Ещё в середине июня «Чемпионат» опроверг информацию о том, что петербургский клуб интересуется нападающим «Уфы». Согласно нашим источникам, Гамид не совсем подходит под концепцию игры Сергея Семака. А Андрей Аршавин вообще рубанул, отвечая в эфире «Матч ТВ» на вопрос, переходит ли Агаларов в «Зенит»: «Надеюсь, что нет». В Санкт-Петербурге сделали выбор в пользу Матео Кассьерры из «Сочи», который, к слову, с игры забил на один мяч больше нападающего «Уфы» (14 против 13), хотя провёл в РПЛ на семь матчей меньше.

Можно было подумать, что трансферу Агаларову в топ-клубы России мешают заоблачные требования, выдвигаемые руководством уфимского клуба. Различные инсайдеры сообщали о ценнике то в € 10-12 млн, то в € 5-6 млн. Последние цифры, пожалуй, ближе к реальности, так как Transfermarkt оценивает Гамида именно в € 6 млн. Тем не менее новость о готовящемся переходе первого снайпера РПЛ в «Ахмат», который вряд ли отнесёшь к самым богатым российским клубам, доказывает, что проблема не только в деньгах. Значит, официально лучшего молодого игрока чемпионата (по версии лиги) не каждый тренер считает таковым на самом деле. В Агаларова по-прежнему верят с оговорками, опасаясь, что это звезда одного сезона. Ведь год назад у нападающего «Уфы» было ровно ноль голов в 17 матчах РПЛ.

Что ещё останавливает руководителей и тренеров лидеров российского футбола, так это узкая специализация Гамида. Агаларов очень хорош в штрафной: оценка ситуации, открывание, принятие и исполнение решений, умение пробить в одно-два касания – всё это сильные качества нападающего. Ещё воспитанник «Анжи» очень много работает на поле, активно идёт в борьбу и прессинг. В остальном же Гамиду похвастаться пока нечем, нужно ещё расти и расти. За пределами чужой штрафной он не особо эффективен: подыгрыш, способность сохранить и протащить мяч трудно оценивать высоко. В общем, если брать Агаларова, то нужно строить игру вокруг молодого центрфорварда, а к этому в топ-командах РПЛ не готовы.

Газизов рассказывал о вариантах за границей – «Ньюкасл», «Базель», кто-то ещё. Но после февраля проще представить Агаларова и любого другого российского нападающего, играющим на Луне, нежели в Европе.

Впрочем, есть запасной выход в виде чемпионата Турции, где были бы рады, например, Артёму Дзюбе. По слухам, Гамид тоже находился в списках скаутов «Истанбула Башакшехир», однако дальше дело не пошло. Появлялся и совсем уж дикий для лучшего бомбардира РПЛ вариант с переходом в пятую команду Азербайджана – «Сабах» Мурада Мусаева. Якобы Агаларову пообещали дать азербайджанский паспорт. Сейчас отъезд Гамида в «Сабах» стал бы потерей для российского футбола, ведь никто не знает, как будет развиваться его карьера. В Европе, на секундочку, нападающий «Уфы» себя уже показал: забивал за молодёжную сборную в ворота Испании, Словакии и Мальты (дважды).

Чем бы ни закончилась история с трансфером Агаларова, нападающий начнёт следующий сезон с чистого листа. Перестанет забивать – о нём тут же забудут. Но есть ощущение, что для «Ахмата» подписание Гамида станет большой удачей: Андрею Талалаеву как раз недоставало такого снайпера, чтобы количество создаваемых командой моментов перешло в качество – множество голов.