Новый сезон станет ключевым для главного молодого таланта России. Сейчас или никогда

Плюс девять переподписанных футболистов – так выглядят последние трансферные новости от «Крыльев Советов». Клуба, который расстался с лидерами атаки Владиславом Сарвели и Антоном Зиньковским, но упрочил сотрудничество в том числе с нападающим Сергеем Пиняевым.

Следующий сезон может стать для 17-летнего футболиста не просто важным, а переломным. Потому что из игрока ротации Сергей должен превратиться в одного из лидеров. И в этом тексте мы вспомним, как Пиняев провёл прошлый сезон, а также представим, каким для него будет сезон следующий.

Повышенное внимание

Пиняев действительно привлекает много внимания. И так было всегда. Сначала просмотр в «Манчестер Юнайтед», затем – естественный интерес к сильному молодому игроку, о котором говорят. При этом в мае 2022 года главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин говорил, что внимания к Пиняеву как раз «многовато». Но и это не проблема.

«Ему надо сконцентрироваться на футболе – и это вопрос не к нему, а к журналистам. В самой работе к нему нет вообще никаких замечаний», — цитировал Осинькина Metaratings. И следующий сезон может как раз дать Приняеву такую возможность. Сконцентрироваться на футболе, но уже в качестве основного футболиста.

Сергей Пиняев Фото: kc-camapa.ru

Обводки + голы. Или почему Пиняев опасен

В прошлом сезоне Пиняев играл на фланге атаки. Выходил на замену вместо Зиньковского. И 2+2 в РПЛ (плюс два гола в Кубке) для юного игрока ротации – статистика чёткая и позитивная. К тому же к ним добавился яркий перформанс в домашнем матче со «Спартаком», когда Сергей дважды обыграл на фланге бразильца Айртона. Обводка – то, над чем Пиняев работает дополнительно, и то, что в его игре мы, скорее всего, будем видеть чаще.

Самое время посмотреть, как изменятся цифры при выросшем количестве игрового времени.

Будущее, куда возьмут не всех

Для самарской команды Пиняев действительно важен. «Мы рассчитываем, что Сергей будет очень для нас полезен», – говорит тренер Осинькин.

И команда поддерживает своего молодого партнёра. Один из показательных моментов – ему дают забивать. Так, например, в декабрьской игре с «Рубином» Иван Сергеев выкатил мяч Пияневу на пустые ворота. Такие же моменты случались и в весеннем матче-разгроме «Динамо».

Сергей Пиняев Фото: kc-camapa.ru

Была, кстати, и обратная история. В одной из игр «Крыльев» Максим Глушенков не заметил Пиняева, который мог из своей позиции спокойно забивать. На момент неожиданно отреагировал губернатор самарской области Дмитрий Азаров, подарив игрокам рации. Символично – чтобы партнёры слышали друг друга на поле.

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По нашей информации, Пиняев продолжает смотреть в сторону Европы. И чтобы не только смотреть, но ещё и двигаться в том направлении, футболисту очень нужен сильный, смелый и полноценный сезон в РПЛ уже сейчас.

Смотрим с интересом! Верим! И помним посыл художника Ильи Кабакова, что в будущее возьмут не всех.