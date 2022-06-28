Надежда «Спартака» вернулась в Россию. Как прошли почти 7 лет Митрюшкина в Европе

Антон был на виду, но всё испортили травмы. Теперь попытается закрепиться в РПЛ.

Как же много в России футболистов, от которых ждали топ-карьеры и которые потом не оправдали ожиданий. Один из них — Антон Митрюшкин. Вратарь воспитывался в «Спартаке», выигрывал юношеский Евро, противопоставлял себя Игорю Акинфееву («манера его игры мне не импонирует») и подавал большие надежды.

Главный тренер триумфальной юношеской сборной Дмитрий Хомуха знал, о чём говорит:

— С первого дня пребывания в сборной Митрюшкин показал свои лидерские качества и заручился уважением и поддержкой всего коллектива. Антон — очень талантливый парень, который может построить выдающуюся карьеру.

В 2014-м Митрюшкина стали подтягивать к основе «Спартака». Он поучаствовал в сенсационном вылете из Кубка России от «Тосно» и дважды подряд вышел в РПЛ, после чего получил перелом носа и выбыл из состава. Летом 2015-го вратарём интересовался «Монако» и другие европейские клубы, но он остался в России. А в новом сезоне Митрюшкин сыграл в чемпионате всего один матч и, не дождавшись шанса в первой половине следующей кампании, всё же укатил в Европу. Что было дальше?

Митрюшкин поехал не в топ-чемпионат. Это был лучший период в его карьере

Новым клубом Митрюшкина стал «Сьон». В Швейцарии Антон получил долгожданную игровую практику. В первом сезоне россиянин отыграл семь матчей, а потом дела пошли в гору — Митрюшкин стал основным и, пока в России родной «Спартак» брал чемпионство, отыграл 35 встреч в Суперлиге без замен.

Митрюшкин в Швейцарии Фото: fcsion.ch

Вот что в те времена говорил Антон:



— Приехал в «Сьон», чтобы играть и когда-нибудь стать здесь первым номером. Это случилось гораздо раньше, чем ожидал, но для этого я много работал. В моём возрасте уже нужно получать регулярную игровую практику, и это то, что даёт мне «Сьон». Это лучший клуб для первого зарубежного опыта. Владелец «Сьона» назвал меня вторым Дасаевым? У каждого вратаря свой стиль, в том числе и у меня. Не хочу быть вторым Дасаевым, а лучше буду первым Митрюшкиным.

В СМИ то и дело появлялись слухи, что за Антоном следят европейские топы. Дальше всех зашёл президент «Сьона» Кристиан Константин, который заявил, что клуб перехватил парня у мадридского «Реала». А сам Митрюшкин в это время кайфовал от игры в Европе.

Антон Митрюшкин бывший вратарь «Спартака» «Спартаковцем себя уже не считаю. Хотя мечтал играть именно в этом клубе, но рутина, ощущение, что ты не нужен, многое меняют в сознании».

Приятное послевкусие после такого старта в Европе омрачилось травмой. Ещё в мае 2017-го Митрюшкин называл «Сьон» трамплином и рассказывал, что хочет поиграть в Германии и в Англии. А в ноябре Антон получил травму колена. Сначала в клубе уверяли, что повреждение несерьёзное, после операции — что россиянин вернётся через несколько месяцев. Но восстановление затянулось до неприличия, а потом наложилась новая травма. К тренировкам Митрюшкин вернулся более чем через год, в январе 2019-го. А на поле — и вовсе спустя 19 месяцев, в июле.

Летом 2019-го «Сьон» благородно продлил истекавший контракт с Митрюшкиным на три года. Но красивой истории в итоге не вышло. В сезоне-2019/2020 Антон провёл восемь матчей и семь раз остался в запасе, а заодно пропустил три месяца из-за очередной травмы. Летом 2020-го россиянин ушёл свободным агентом.

Попытки зацепиться за Европу. За два года ничего не получилось

Практически сразу после отъезда из Швейцарии Митрюшкин приехал на просмотр в «Монако». Антон отыграл «на ноль» товарищеский матч и должен был подписать контракт, но клуб неожиданно сменил тренерский штаб. Решать судьбу россиянина должен был Нико Ковач. Митрюшкин заявил, что не собирается ждать, и ушёл:

— У меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». Есть другие варианты, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше.

Следующей остановкой Митрюшкина стала Германия. Правда, не главная Бундеслига, о которой он мечтал, а Вторая. Антон прошёл просмотр в «Фортуне» и подписал контракт. А заодно признался, что отказался от возвращения на родину:

— Было суперпредложение из России. Меня и раньше звали в РПЛ. Когда играл в «Сьоне», было три или четыре предложения на хороших условиях — я бы зарабатывал гораздо больше, чем в Швейцарии. Но я для себя давно поставил цель: играть в Европе. А раз выбрал такой путь, постараюсь не сворачивать.

Итог печальный: ни одного матча в сезоне-2020/2021 и уход на правах свободного агента. Снова менять страну Митрюшкин не стал и перешёл в дрезденское «Динамо». Статистика такая: пять матчей, восемь пропущенных мячей. Команда по итогам сезона вылетела из Второй Бундеслиги, и Антон ушёл.

Митрюшкин в Германии Фото: Carmen Jaspersen/Getty Images

Митрюшкин в России спустя почти семь лет. Где будет играть?

К счастью, не во второй лиге, а в РПЛ. В середине июня стало известно, что Митрюшкин поедет на сбор с «Химками», а на днях в клубе объявили о подписании контракта. Цитата члена наблюдательного совета Романа Терюшкова:

— Заключили контракт с Митрюшкиным на два года. Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев — запасными. Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьёзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией.

Сейчас Митрюшкину всего 26 лет. Для некоторых вратарей в этом возрасте большая карьера только начинается, так что ставить крест на Антоне точно рано. Даёшь камбэк!