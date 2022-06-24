В России за неделю — ещё семь переходов. Как обновились команды?

За последние семь дней в РПЛ зафиксировано несколько трансферов. ЦСКА и «Спартак» приобрели новых футболистов, а «Зенит» попрощался с вратарём. Рассказываем о главных трансферах недели в российском футболе.

Антон Зиньковский: «Крылья Советов» → «Спартак» (€ 4,3 млн)

Очередной новичок «Спартака» подъехал из Самары. Это уже четвёртый футболист, которого «Крылья» продают красно-белым за последние два года. С июля 2020-го состав «Спартака» пополнили Александр Соболев, Данил Пруцев и Никита Чернов. Сезон-2021/2022 — лучший в карьере Зиньковского. Антон занял первое место в списке лучших ассистентов РПЛ (девять голевых передач) и проявил себя как один из лучших дриблёров чемпионата. Забивал Зиньковский не так часто (четыре раза), но оформил настоящую красоту в матче с «Сочи». Вот:

«Сила Антона в его индивидуальном мастерстве и в том, что на поле он не такой, как все», — такую оценку футболисту дал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Многообещающее приобретение «Спартака». Новичок подписал с красно-белыми контракт до 2027 года и признался, что его дедушка «жёстко топил за «Спартак».

Милан Гайич: «Црвена Звезда» → ЦСКА (свободный агент)

ЦСКА нашёл замену Марио Фернандесу, который приостановил карьеру. Контракт с армейцами подписал Милан Гайич (не путать с Адольфо Гайчем), ранее выступавший за «Црвену Звезду». 26-летний серб переехал в Россию в статусе свободного агента. После подписания контракта Милан отметил, что недолго раздумывал над приглашением ЦСКА. Таким образом, армейцы совершили первый трансфер при новом главном тренере Владимире Федотове. Свой самый главный трофей Милан завоевал в 2015 году — победил на молодёжном чемпионате мира. ЦСКА — второй зарубежный клуб в карьере Гайича. В 2015-м он подписал контракт с «Бордо», но играл во Франции эпизодически. Тем не менее иногда Милан сотрудничал на правом фланге с нынешним зенитовцем Малкомом.

Милан Гайич Фото: pfc-cska.com

Юсуф Языджи: ЦСКА → «Лилль» (окончание аренды)

Языджи прекрасно проявил себя сразу после переезда в Россию. Забивал в шести матчах подряд и по праву входил в число лучших игроков на том отрезке чемпионата. Последний месяц турнира сложился для турецкого футболиста не лучшим образом. Возможно, дело в повреждении спины, о котором твердил агент Языджи. Юсуф не забивал больше месяца, а два последних матча пропустил из-за травмы. ЦСКА арендовал Языджи в январе, договор содержал опцию выкупа. По окончании сезона клубы вели переговоры, но так ни к чему и не пришли. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что армейцев не устроила выставленная французами цена.

Станислав Крицюк: «Зенит» → «Жил Висенте» (свободный агент)

История Крицюка в «Зените» получилась непродолжительной — всего 10 месяцев. Станислав отыграл в Петербурге 11 матчей, но зато впервые в карьере стал чемпионом. Стороны расторгли контракт, а вратарь очень быстро нашёл новое место работы. Он вернулся в «Жил Висенте», который в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций. Португальский клуб — главная выигравшая сторона в трансферах Крицюка. Летом 2021 года «Жил Висенте» взял игрока на рынке свободных агентов, затем продал его в «Зенит» за € 2 млн, а теперь снова забирает бесплатно. 31-летний Крицюк прекрасно знаком с чемпионатом Португалии, поскольку раньше также выступал за «Брагу», «Риу Аве» и «Белененсеш».

Станислав Крицюк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Алексей Никитин: «Уфа» → «Химки» (€ 300 тыс.)

Воспитанник ЦСКА поменял клуб впервые за семь лет. С «Уфой» Никитин прошёл путь с низов таблицы до еврокубков, а затем до вылета в ФНЛ. Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов подчеркнул, что Никитина продали по просьбе самого футболиста. Прощаясь с болельщиками, Алексей выразил надежду, что «Уфу» ждёт светлое будущее. В прошедшем сезоне Никитин забил два мяча и сделал это в матчах со статусными по российским меркам клубами. Зимой 2021 года огорчил «Спартак», весной 2022-го — родной ЦСКА.

Алексей Никитин Фото: vk.com/fckhimki_official

Данила Сухомлинов: «Ростов» → «СКА-Хабаровск» (аренда)

В первом полноценном сезоне в РПЛ 19-летний футболист провёл 21 матч, отдал две голевые передачи. Теперь его отправили на Дальний Восток, «послужить» в «СКА-Хабаровске». По итогам прошлого сезона этот клуб занял четвёртое место в ФНЛ и принял участие в стыковых матчах. СКА обыграл «Химки» на своём поле, но через несколько дней потерпел разгромное поражение на выезде. Сухомлинова ждёт непростой период в «лучшей лиге мира», но зато он, судя по всему, получит стабильную игровую практику.

Фаниль Сунгатулин: «Спартак» → «Урал» (аренда)

Сунгатулин — бывший капитан «Спартака-2». Во второй половине прошедшего сезона игрок включался в заявку основной команды, а его дебют в РПЛ состоялся 21 мая. Фаниль вышел на замену на 63-й минуте — красно-белые проиграли на выезде «Химкам» (1:2). «Урал» арендовал 20-летнего футболиста на год, при этом у клуба есть право на выкуп по окончании нового сезона.

Президент «Урала» Григорий Иванов и Фаниль Сунгатулин Фото: fc-ural.ru

Бонус

Владимир Ильин: «Краснодар» (расторжение контракта)

30-летний нападающий задержался в «Краснодаре» всего на один сезон. Прошлым летом «быки» купили игрока у «Ахмата» за € 3 млн. Не исключено, что теперь Ильин снова вернётся в грозненский клуб, а за его переход не нужно платить компенсацию. Нападающий договорился с «Краснодаром» о расторжении контракта и получил статус свободного агента. Статистика Ильина в прошедшем сезоне (24 матча, 4 гола) не впечатляет, а в последних пяти матчах чемпионата он четыре раза оставался в запасе. Последний гол Владимира в РПЛ датирован началом марта.

Андрей Панюков: «Урал» (расторжение контракта)

Пять лет назад Панюков подписывал контракт с «Зенитом», а теперь оказался не нужен «Уралу». Сезон-2021/2022 футболист начал в Екатеринбурге. Отыграл шесть матчей, а затем сел на скамейку. До конца 2021 года он на поле больше не выходил, а в феврале 2022-го уехал на правах аренды в Казахстан. Но и там у Панюкова не сложилось — ни одного гола в восьми матчах. Теперь 27-летний нападающий ищет новую команду.

Таблица переходов РПЛ