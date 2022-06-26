Усиление для «Зенита» и ещё трёх топ-клубов! 10 российских игроков, которые «на карандаше»

Этим летом топ-клубы РПЛ активнее, чем прежде, работают на внутреннем, российском рынке. Так, например, «Зенит» бесплатно подписал Зелимхана Бакаева, несмотря на большое количество атакующих футболистов в составе (Ерохин, Клаудиньо, Малком, Сергеев, Мостовой), а «Спартак» взял Антона Зиньковского. При этом в чемпионате страны есть ещё несколько явных кандидатов на повышение. Рассказываем, кто уже в ближайшее время может пополнить ведущие команды.

Иван Ломаев, вратарь, «Крылья Советов»

Сезон-2021/2022 стал первым для Ломаева в РПЛ. Он сыграл 28 матчей (девять – на ноль) и пропустил 34 мяча. «Крылья Советов» заняли шестое место в чемпионате России по пропущенным, и это в основном заслуга 23-летнего вратаря. Ломаев является одним из лучших голкиперов лиги по игре на выходах. Кроме того, Иван принимает активное участие в развитии атак и не «пожарит» при прессинге соперника. Наглядный пример – сейв Ломаева после удара Клаудиньо.

Из команд РПЛ, нуждающихся в сильном кипере, первым на ум приходит «Зенит». Последние годы эта позиция у Сергея Семака проблемная, и приход Станислава Крицюка ситуацию не улучшил. Впрочем, «Зениту» это не мешает ежегодно выигрывать чемпионства. Приобретение Ломаева на перспективу – отличное решение для любого топ-клуба РПЛ. Только в других командах нет проблем со стартовым первым номером. Контракт Ломаева с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2023 года.

Кому подойдёт: «Зениту».

Иван Кузьмичёв, защитник, «Урал»

Кузьмичёв совершил впечатляющий скачок от ПФЛ до РПЛ за один сезон. В минувшем розыгрыше центральный защитник провёл 24 матча во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. 21-летний игрок отлично сочетает позиционную игру с выпадами по мячу. Кроме того, Кузьмичёв качественно играет головой, надёжен при игре на перехват, но может упустить открывание за спину и даёт себя обыгрывать при смене движения. Иван тоже мог бы усилить «Зенит»: у сине-бело-голубых в обойме всего три центральных защитника (Ловрен, Чистяков, Алип), и приход молодого Кузьмичёва Семаку повысил бы конкуренцию в команде. По последней информации, больше в игроке заинтересовано «Динамо».

Иван Кузьмичёв («Урал») Фото: РИА Новости

Кому подойдёт: «Зениту» и «Динамо».

Виктор Мелёхин, защитник, «Ростов»

18-летний защитник ударно провёл вторую часть сезона, сыграв 13 матчей в старте. Мелёхин – цепкий игрок обороны, хорошо ставит корпус при отборе мяча, не теряется при прессинге соперника и точен в длинных передачах. Возможно, защитнику пока рано менять клуб — ведь в его активе всего 17 матчей в РПЛ. Однако если «Сочи» понадобится игрок центра обороны с российским паспортом, то стоит сделать выбор в пользу Мелёхина.

Кому подойдёт: «Сочи».

Максим Осипенко, защитник, «Ростов»

Осипенко дебютировал в РПЛ с «Тамбовом», но лидером стал в команде Карпина, куда перешёл за € 250 тыс. Сезон-2021/2022 защитник начал с капитанской повязкой и уже во втором туре отличился голом в ворота «Зенита». Всего Осипенко сыграл 29 матчей с первой до последней минуты и, помимо мяча сине-бело-голубым, забил победный гол «Локомотиву». Да, у Максима есть проблемы с выбором позиции, однако этот недостаток он компенсирует отличной игрой «на втором этаже», длинным пасом и жёстким отбором. В апреле была информация, что «Зенит» хочет взять Осипенко на случай ухода Ловрена, но это были лишь слухи. Впрочем, не исключено, что они ещё трансформируются в трансфер. Два года назад по этому маршруту уже проследовал один защитник — Чистяков.

Кому подойдёт: «Зениту».

Максим Осипенко («Ростов») Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Данил Степанов, защитник, «Арсенал»

22-летний левый защитник дебютировал в РПЛ в сезоне-2018/2019. Степанов принадлежал «Рубину», а за игровым временем отправился в «Ротор», который повысился в классе. Там футболист провёл 22 матча, записал в актив гол и результативную передачу. В декабре 2021 года «Арсенал» выкупил игрока у казанского клуба, и Степанов оказался едва ли не единственным светлым пятном тульского клуба в этом сезоне. Защитник закрывал левую бровку и часто подключался к атаке (один гол, четыре ассиста).

Такой игрок, видимо, подошёл бы ЦСКА. У армейцев на левом фланге обороны остался один Щенников, чьё игровое время в последние сезоны резко сократилось. Хотя для игры в топ-клубе Данилу ещё необходимо «обрасти мясом». Контракт Степанова с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

Кому подойдёт: ЦСКА.

Юрий Горшков, защитник, «Крылья Советов»

Аналогичная ситуация – подошёл бы ЦСКА. Горшков уже два сезона закрывает левую бровку «Крыльев Советов». До перехода в самарский клуб он наиграл сотню матчей за «Чертаново». В марте сообщалось, что 23-летний игрок может перейти в «Спартак» на замену Айртону, однако теперь там есть Рыбус. Главное отличие игры Горшкова от Степанова – он больше играет в ширину и чаще подключается к атакам (пять результативных действий, включая голы «Сочи» и «Спартаку»). Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года.

Кому подойдёт: ЦСКА.

Илья Самошников, защитник, «Рубин»

Самошников – главная цель ЦСКА, и это неудивительно. В отличие от Степанова и Горшкова, Илья провёл два классных сезона и в сентябре 2021 года дебютировал за сборную. В минувшем розыгрыше футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах и забил один гол. По информации «СЭ», «Рубин» постарается выручить за защитника € 2-3 млн. Самошников здорово ведёт мяч на большой скорости, смещается в полуфланг и качественно играет 1 в 1 в обороне.

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубин» «Есть ли уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»? Нет, такой уверенности нет».

Кому подойдёт: ЦСКА.

Данил Глебов, полузащитник, «Ростов»

«Глебов в списках всех топ-команд РПЛ» – эта цитата принадлежит агенту игрока Павлу Банатину. При этом и «Зенит», и ЦСКА заявили, что не вели переговоров по полузащитнику «Ростова». 22-летний опорник провёл лучший сезон в карьере: сыграл все 30 матчей, забил четыре гола и сделал пять передач. Глебов неплохо действует в прессинге, совершает много перемещений без мяча, хорошо бьёт издали и агрессивно идёт в отбор. Вот пример его дальнего удара.

Если рассуждать о будущем топ-клубе для Глебова, то здесь вариантов немного – «Зенит» или «Динамо». В команде Семака полузащитник может сменить ушедшего Оздоева, а у бело-голубых Данил станет отличной заменой для Моро.

Кому подойдёт: «Зенит» и «Динамо».

Гамид Агаларов, нападающий, «Уфа»

С лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2021/2022 всё понятно. Ему нельзя оставаться в «Уфе» и нужно продолжать расти. Похоже, Агаларов перейдёт в «Сочи». У Вадима Гаранина практически нет лидеров в атаке после перехода Кассьерры в «Зенит», который вот-вот должен быть оформлен.

Кому подойдёт: «Сочи».