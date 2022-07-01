«В операционной те же чувства, что и на поле». На Евро сыграет уникальная футболистка

Надие Надим 34 года, она родилась в Афганистане и выросла в Дании. Она играет в чемпионате США за «Расинг Луисвилл», стала чемпионом Франции с «ПСЖ», защищала цвета «Манчестер Сити» и провела 100 матчей за сборную Дании. Несколько фактов:

Надим знает 11 языков — датский, английский, немецкий, персидский, шведский, норвежский, дари, урду, хинди, арабский и французский;

она закончила медицинский факультет и получила квалификацию реконструктивного хирурга;

пробила 100 матчей за сборную Дании накануне Евро-2022.

Мы собрали лучшие цитаты Надим и предлагаем вам познакомиться с ней поближе.

Надия Надим Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Молоко, банан и тосты — главный момент в жизни

Надим родилась в Афганистане в семье генерала национальной армии. Когда ей было 10 лет, отец не вернулся после встречи с талибами — его казнили. Мама решилась на бегство, покинув страну посреди ночи вместе с шестью детьми. Сначала семья планировала добраться до Лондона, но оказалась в лагере для беженцев в Дании.



Как только семья Надим прибыла во временный пункт для беженцев, охранник, работавший там, отдал Надие свою еду — молоко, тосты и банан. Она назвала этот момент главным в своей жизни, рассказав о нём на своём выступлении на площадке TED Talks.



«Это было лучшее, что кто-либо когда-либо делал для меня», — сказала Надия. — «Забавно, потому что еда стоила всего два фунта. Но это был такой яркий жест. Этот акт доброты остался со мной на всю жизнь. Он оказал огромное влияние на меня как на человека и заставил понять: это то, что я хочу делать для других».



«Когда у меня есть время, я думаю: «Чёрт, не думаю, что многие люди пережили столько же за всю жизнь, сколько я за 30 лет. Не хочу звучать грубо, но я очень много знаю о разных людях, культурах, религиях, языках. Это всё живёт внутри меня, собрано из разных миров. Понимаете?»

Футбол стал главным видом спорта для неё, её сестёр, а также всех детей в приюте для беженцев.

Надия Надим в чемпионате США Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

От лагеря беженцев до победы в Лиге 1

«Мы увидели женскую команду на полях около нашего приюта и спросили, можем ли мы тренироваться с ними, — рассказала Надим. — Мы начали в 13:00, а закончили, когда уже стемнело. Нам понравилось, и мы стали проситься на тренировки каждый день».



Её заметили и пригласили на просмотр в академию команды B52 Aalborg. Надим начала профессиональную карьеру в датских клубах «Виборг» и «Орхус». В 2008 году — вскоре после получения гражданства Дании — она была вызвана в сборную.



«Когда только начала заниматься футболом, тренеры помогали мне оплачивать дорогу до кампуса, потому что я жила очень далеко. Я знаю, насколько ценна помощь, когда у тебя нет никакой надежды. Я ходячее напоминание об этом. Вся та помощь и доброта, с которой я сталкивалась в детстве, сделала меня человеком, которым я являюсь сейчас. И я очень хочу предлагать эту помощь другим».



В 2021 году Надим в составе «ПСЖ» выиграла французскую Лигу 1, сместив непобедимый «Лион».



«Я мечтала оказаться в «ПСЖ» и выиграть с ним чемпионат Франции ещё задолго до подписания контракта. Думаю, что «Лион» проделал огромную работу по развитию женского футбола, поэтому он так долго был на высоте. Но я также думаю, что должна наступить новая эра. «ПСЖ» достаточно силён, чтобы столкнуть их с трона», — сказала Надим после перехода в «ПСЖ».

Надим в «ПСЖ» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Футбол — не работа

Несмотря на огромный опыт, футбол никогда не был главной мечтой Надим.



«Я люблю футбол, но никогда не думала о нём как о работе. Это просто моя страсть. Несмотря на то что мне за это платят деньги, я бы с удовольствием играла бесплатно».



Её мечта — работать врачом. И она приблизилась к ней в 2022 году: после пяти лет учёбы в Университете Орхуса (Дания) она, будучи профессиональной футболисткой, прошла необходимую практику в клинике и получила квалификацию хирурга.



«Однажды я поехала ассистировать на операцию на почках сразу после матча. Я стояла два часа в одной и той же позе, держа в руках увеличительное стекло для основного хирурга. У меня болело всё тело, но я отлично себя чувствовала. В операционной я испытываю тот же прилив адреналина, как после забитого мяча — такой же адреналин! Стою и думаю: боже мой, я смотрю внутрь чьего-то живота».



Теперь она представляется не иначе как Доктор Надия Надим.



«Я пошла учиться на врача, потому что они зарабатывают кучу денег. Шутка! Но вы же знаете, какие маленькие зарплаты у футболисток в женском футболе?»



«Думаю, что в мире медицины даже Златан Ибрагимович оказался бы скромняжкой. Хирурги могут быть отличной компанией, но у них у всех огромное эго. Я тоже это почувствовала. Не могу утверждать, что реконструктивные хирурги самые горделивые, но тебе на самом деле нужна огромная уверенность в себе, когда ты режешь человека. Тебе нужно исправить ситуацию, помочь ему. Я всегда была около врачей, которые точно знают, что им надо делать и как».



«Великие футболисты тоже должны излучать уверенность. Ни разу не видела крутого футболиста, который бы трясся на поле».

Надим в «ПСЖ» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Евро-2022

Она точно знает, что будет делать после окончания карьеры, но не спешит её заканчивать. Впереди Евро-2022. На прошлом чемпионате сборная Дании дошла до финала и уступила Нидерландам со счётом 4:2. Надим открыла счёт в финале, реализовав пенальти в самом начале встречи.



В сентябре прошлого года казалось, что Надим останется без Евро — она порвала крестообразные связки в матче чемпионата США. Она вернулась через 250 дней после операции на колене и получила вызов в сборную.



Сборная Дании дважды брала бронзу чемпионата Европы и один раз серебро, на чемпионате мира 1995 года датчанки дошли до четвертьфинала — это лучшие результаты команды в истории. Но у Надим есть свой титул чемпионки.

ЮНЕСКО присвоил Надим почётное звание чемпиона ЮНЕСКО по образованию девочек и женщин, признав её вклад в просветительскую деятельность и в развитие спорта. Надия часто приезжает в лагеря для беженцев, чтобы пообщаться с детьми и рассказать им про то, как благодаря спорту можно выбраться из сложных обстоятельств.



«Я говорю детям, оказавшимся в таких же ситуациях, что и я в детстве: слушай, я знаю, кажется, что всё это невозможно, но не теряй надежду. Без надежды будет совсем туго. Проходить через тяжёлые времена — нормально. Просто знай, что ты способен из них выбраться».