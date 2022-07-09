«Барса» даром взяла двух топов, а в Германии нашли замену Холанду. Важные трансферы недели

Уходящая неделя стала первой после открытия трансферного окна в Европе. 1 июля на трансферный рынок вышло много свободных агентов, которым хватило два-три дня, чтобы найти новый клуб. Самые важные переходы недели – в нашем обзоре европейских трансферов.

Франк Кессье, «Милан» → «Барселона», бесплатно

Чемпион Италии подписал четырёхлетний контракт с «Барселоной». «Милан» ничего не получил за своего лучшего полузащитника, которого взял из «Аталанты» три года назад за € 32 млн. В сезоне-2021/2022 Кессье сыграл 39 матчей и отметился семью голами и одной результативной передачей, и это несмотря на позицию опорника. Кроме того, в минувшем розыгрыше Франк трижды примерил капитанскую повязку.

«Для меня это прекрасная возможность. С нетерпением жду начала работы и хочу отдать все силы ради команды. Когда тебя зовёт такой отличный тренер, как Хави, который был ещё и великим футболистом, тебе становится понятно, что все усилия не были напрасны. Хочу поскорее начать работать с ним и с новыми партнёрами», – сказал экс-футболист «Милана» после подписания контракта.

Франк Кессье в «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Калвин Филлипс, «Лидс» → «Манчестер Сити», € 48,75 млн

«Сити» заткнул позицию опорника Филлипсом после ухода Фернандиньо. 26-летний полузащитник подписал шестилетний контракт с «горожанами». В сезоне-2021/2022 Филлипс сыграл только 23 матча, потому что пропустил больше трёх месяцев из-за травмы подколенного сухожилия.

Калвин Филлипс полузащитник «Манчестер Сити» «Одна из главных причин, по которой я присоединился сюда, заключалась в том, чтобы поработать с Гвардиолой — и, конечно, со всеми звёздами команды, чтобы узнать много нового и преуспеть в своей игре ещё больше. Я думаю, что многому смогу научиться у Хосепа и игроков.

Помню свой первый матч с «Манчестер Сити». Это был жаркий вечер на «Элланд Роуд». Мы сыграли 1:1. Я жал всем руки и не особо разговаривал с ними, потому что передо мной были такие большие звёзды. У меня не было слов. А потом Хосеп сам подошёл ко мне и пожал руку».

Стивен Бергвейн, «Тоттенхэм» → «Аякс», € 31,25 млн

24-летний вингер вернулся на Голландию. Бергвейн, сыгравший всего восемь матчей с первых минут в сезоне-2021/2022, подписал пятилетний контракт с «Аяксом». Однако и в амстердамском клубе Стивену придётся бороться за место в составе – его ждёт конкуренция с Душаном Тадичем, который продемонстрировал убийственную статистику в чемпионате Нидерландов – 13+19 в 34 матчах.

Стивен Бергвейн в «Аяксе» Фото: ajax.nl

Андреас Кристенсен, «Челси» → «Барселона», бесплатно

Кристенсен – обладатель всех наград с «Челси», за исключением чемпионства Англии. Этим летом «Барселоне» везёт: каталонцы не потратили ни евро на трансферы. Несмотря на коронавирус, травму спины и проблемы с ахилловым сухожилием, Кристенсен провёл 34 матча в сезоне-2021/2022. С «Барселоной» защитник подписал четырёхлетнее соглашение.

«Я хочу вносить свой вклад при помощи ежедневной работы и учиться у всех вокруг. Я верю, что эта команда обладает потенциалом, позволяющим выиграть все турниры, и так всегда в истории клуба и было. Каждый игрок хочет выходить на поле еженедельно. В команде есть конкуренция, и она позволит мне стать сильнее. Я не хочу называть конкретные имена, просто скажу, что все защитники «Барселоны» великолепны. Пике – легенда, думаю, что многому могу у него научиться.

Хави не просил меня ни о чём особенном. Я здесь благодаря тому, как играл прежде и каким был человеком. Думаю, я хорошо впишусь в игру команды, мне не придётся ничего менять. Я здоров и с нетерпением жду возможности сыграть. Я горжусь временем, проведённым в «Челси». Повторюсь, я совершенно здоров. Я хочу насладиться предстоящим сезоном. У нас в составе потрясающие футболисты, немного есть команд сильнее «Барселоны». Хочу помочь ей, потому что знаю, что у неё большой потенциал», – сказал Кристенсен.

Андреас Кристенсен в «Барселоне» Фото: David Ramos/Getty Images

Луис Синистерра, «Фейеноорд» → «Лидс», € 25 млн

Сразу стоит отметить, что Синистерра не замена Филлипсу. Луис играет на позиции левого вингера, а не опорника. В «Фейеноорде» колумбиец сыграл более четырёх тысяч минут в сезоне, забил 23 гола и сделал 14 ассистов. Синистерра заключил с «Лидсом» пятилетний контракт. Луис был признан лучшим молодым игроком Лиги конференций, а также вошёл в символическую сборную турнира. За место в составе Синистерра будет бороться с Дэниелом Джеймсом и Джеком Харрисоном.

Луис Синистерра Фото: leedsunited.com

Габриэл Жезус, «Манчестер Сити» → «Арсенал», € 52,2 млн

Жезус стал игроком «Арсенала» на пять лет. Скорее всего, в стане «канониров» форвард будет получать больше игрового времени. В сезоне-2021/2022 бразилец оформил 13+12 по системе «гол+пас» в 41 матче. В атаке Жезус будет играть вместе с перспективным Эдди Нкетиа, так как Александр Ляказетт вернулся в «Лион». В первом товарищеском матче за клуб Габриэл оформил дубль.

Габриэл Жезус нападающий «Арсенала» «Мы с Артетой уже несколько раз поговорили о клубе, игроках, проекте «Арсенала» и перспективах. Я на сто процентов верю в Микеля. Я очень хорошо провёл с ним время, когда он работал в «Ман Сити». Он хороший парень и хороший тренер, который очень помогал мне. Мы всегда оставались вместе после тренировок и отрабатывали что-то. Он очень умный человек и был потрясающим игроком, так что он может многому научить меня или молодых футболистов.

Я следил за «Арсеналом» в детстве из-за Тьерри Анри. Увидев некоторых футболистов, игравших в «Арсенале», я подумал: «Вау, это большой клуб!» И я очень рад подписать контракт с этим большим клубом. Я был счастлив с первого дня, как только узнал, что мной интересуется «Арсенал».

Себастьен Аллер, «Аякс» → «Боруссия» Д, € 31 млн

Аллер, повторивший рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов, заменит Эрлинга Холанда в «Боруссии». Форвард подписал четырёхлетний контракт. Помимо забитых мячей на групповом этапе Лиги чемпионов, Себастьен отметился 21 голом в Эредивизии. Кстати, в дортмундской «Боруссии» Аллер будет выступать под девятым номером.

«У клуба отличный стадион, но самый лучший стадион — ничто без болельщиков. Мне не терпится прочувствовать поддержку более 80 тысяч зрителей как части семьи «Боруссии». Надеюсь, в ближайшие годы мы вместе добьёмся больших успехов, а затем сможем отпраздновать это все вместе», – поделился эмоциями от перехода в немецкий клуб форвард.

Себастьен Аллер Фото: bvb.de

Бонус: Тайлер Адамс, «РБ Лейпциг» → «Лидс» Д, € 17 млн

Очередной американец перешёл в АПЛ. Адамс будет играть на позиции Филлипса. 23-летний полузащитник провёл 37 встреч в сезоне-2021/2022, правда, в старте выходил лишь 20 раз. За сборную США Адамс выступает с 2017 года и с тех пор сыграл 19 матчей.