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Чемпионат России: Борис Ротенберг сыграл прощальный матч за «Локомотив»: будущее, чего добился, достижения в футболе

«Фамилия фамилией, а футбол не обманешь». Что успел выиграть Борис Ротенберг в футболе
Анатолий Романов
Борис Ротенберг сыграл прощальный матч
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Чемпион России в составе «Локомотива» сыграл свой прощальный матч за железнодорожников.

Борис Ротенберг сыграл впервые с декабря 2018-го. 36-летний защитник принял участие в предсезонном матче «Локомотива» с «Динамо». Вышел на замену на 83-й минуте и провёл на поле небольшой отрезок. После паузы в три с половиной года и длительного восстановления от разрыва крестообразных связок и этого достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым. Ротенберг красиво попрощался с «Локомотивом» как игрок.

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Борису на протяжении большей части карьеры приходилось преодолевать скепсис в отношении своих футбольных возможностей. Играть на фоне разговоров о том, что он занимает на поле чьё-то место, и бороться с травмами. Но он действительно стал неплохим игроком по меркам не самого слабого в Европе чемпионата России. Про Бориса часто говорили, что это единственный российский футболист, играющий в футбол не за деньги.

Борис Ротенберг

Борис Ротенберг

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Давайте вспомним главные достижения Ротенберга:

  • стал чемпионом России в составе «Локомотива» в сезоне-2017/2018. В «золотом сезоне» сыграл семь матчей;
  • завоевал Кубок России с «Локомотивом» в сезоне-2018/2019. Выходил в основе во всех играх турнира до того, как получил тяжёлую травму;
  • выиграл два серебра: с «Ростовом» в 2016 году (тогда провёл 15 матчей в РПЛ) и с «Локомотивом» в 2019-м;
  • всего сыграл 66 матчей в РПЛ. Результативными действиями не отметился, заработал 17 жёлтых карточек;
  • поучаствовал в Лиге чемпионов. В ноябре 2018-го вышел на замену в матче группового этапа с «Галатасараем». Кроме того, у Бориса четыре игры в Лиге Европы за «Динамо» и «Локомотив». Все – победные;
  • провёл один матч за сборную Финляндии. В июне 2015-го отыграл тайм в товарищеской встрече с Эстонией.

Судя по всему, Ротенберг закончит профессиональную карьеру. Впрочем, сам Борис после матча с «Динамо» загадочно ответил на вопрос о своём будущем:

«Какие есть варианты? Не могу вам назвать сроки. Буду выбирать из того, что мне предложат. «Локомотив»? В том числе. У меня очень хорошие отношения с руководством. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто сделал возможным для меня этот момент. Уверен, что мы придём к какому-то диалогу. Но у меня ещё есть и другие варианты, в том числе продолжать футбольную карьеру. Но все прекрасно понимают, что в 36 лет это будет тяжело. Каждому футболисту тяжело заканчивать карьеру, но когда-то этот момент придёт. Для меня футбол – настоящая любовь… Но, повторяю, этот вариант я не исключаю. Мне нужно просто понять, где я могу быть более полезным: как футболист или уже как человек нефутбольный. Могу ли рассмотреть в качестве продолжения карьеры блогерский футбол или Медиалигу? Нет. Если будет вариант продолжения карьеры, то профессиональный футбол».

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И ещё Ротенберг добавил, оглядываясь на свою карьеру: «Фамилия фамилией, но футбол не обманешь. На поле всё видно. Считаю, я достойный игрок».

Возможно, мы ещё увидим Бориса на поле.

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