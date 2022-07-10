Но «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с «Локомотивом». Борис Ротенберг сыграл впервые с 2018 года.

«Динамо» осталось без центра обороны за неделю до начала сезона. И пропустило три

За неделю до старта чемпионата «Динамо» осталось без центра обороны. В летнее межсезонье из команды ушли четыре игрока, которые могли бы закрыть эту позицию – Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Роман Евгеньев и Заурбек Плиев. Новичков-центрбеков у московского клуба пока нет, хотя нужны как минимум двое.

Бальбуэна приостановил свой контракт с «Динамо», действующий до лета 2025-го. По слухам, на решение игрока повлияла жена. Сам Фабиан обратился к болельщикам бело-голубых после своего ухода:

«Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон. В течение месяца я обдумывал это решение и принял его исключительно по семейным обстоятельствам. Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон! Огромное вам спасибо! Желаю «Динамо» самых больших успехов в грядущем сезоне!»

Без парагвайца «больших успехов» достичь будет тяжелее – он был лидером обороны «Динамо». Если на Бальбуэну надеялись в новом сезоне, то уход Ивана Ордеца точно никого не удивил. Украинец приостановил контракт с московским клубом (соглашение действует до лета 2024-го) и отправился в Бундеслигу, став новичком «Бохума». А вот от услуг Евгеньева и Плиева в «Динамо» отказались сами. С Романом, как говорят, просто не договорились по деньгам. Ещё недавно Евгеньев был ведущим центральным защитником молодёжной сборной России и участником Евро-2020 в составе главной национальной команды, но прогресс его остановился, поэтому, очевидно, клуб оценил Романа не так, как ждал сам игрок. Евгеньев близок к переходу в «Крылья Советов».

В результате в распоряжении нового главного тренера Славиши Йокановича остались только два молодых центральных защитника – 19-летний Саба Сазонов и 20-летний Александр Кутицкий. У первого всего шесть матчей за главную команду, а у второго – 10. Наивно надеяться на то, что эти двое вытащат большую часть сезона РПЛ.

Сегодня «Динамо» провело спарринг с «Локомотивом» с парой Сазонов – Кутицкий. Команда чудом спаслась от первого поражения при Йокановиче, а в обороне было много проблем. Любопытно, что матч проходил в необычном формате: три тайма по 45 минут.

Первый гол бело-голубые пропустили после подачи углового: новый центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон быстрее всех среагировал на отскок и преуспел на добивании. Потом едва не случилась драка во втором подряд спарринге с участием «Динамо». Сергей Паршивлюк пободался с Франсуа Камано, но до рукоприкладства дело всё же не дошло.

На исходе часа матча железнодорожники забили ещё дважды за шесть минут. Сначала Сазонов с Кутицким дали Антону Миранчуку принять мяч в опасной позиции и пробить.

Потом Кутицкий ушёл вперёд и сделал неточную передачу – «Локомотив» ответил контратакой. Вильсон Изидор ударом в касание реализовал фланговую передачу Гирано Керка.

При счёте 3:0 игроки «Локо» то ли потеряли концентрацию, то ли просто устали быстрее соперника. И «Динамо» отыгралось! Первый гол бело-голубых сотворил Вячеслав Грулёв, выцарапавший мяч у Тина Едвая.

После этого ворота своей бывшей команды поразил Фёдор Смолов, здорово сыгравший на опережение. Эпизод начался с ошибки Дмитрия Баринова у штрафной.

В третьем тайме, когда в защите у «Динамо» появились ещё более юные Денис Осокин и Руслан Шагиахметов, железнодорожники забили из офсайда, а Константин Тюкавин – по правилам. По крайней мере, судьи не зафиксировали офсайд у нападающего, когда он бил по воротам головой.

В этой удивительной по сценарию игре состоялось даже долгожданное возвращение Бориса Ротенберга. 36-летний защитник вышел на замену на 83-й минуте, сыграв впервые с декабря 2018-го. Причём на позиции правого полузащитника.

Борис Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» наверняка подпишет одного-двух центральных защитников до старта чемпионата. Интересно, что парагвайца Бальбуэну в составе бело-голубых может заменить другой парагваец Роберто Фернандес, выступающий за «Гуарани» из Асунсьона. 22-летний игрок – кандидат в сборную страны. За «Гуарани» он сыграл 70 матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. По версии Transfermarkt, центральный защитник – самый дорогой футболист клуба из Асунсьона, его оценивают в € 1,3 млн.

Фернандес входит в число лучших игроков «Гуарани» и по статистике от InStat. В нынешнем сезоне чемпионата Парагвая и Кубка Либертадорес Роберто в среднем за 90 минут совершал семь перехватов, восемь подборов и 1,63 отбора мяча. Выигрывал 69% единоборств. Среди его качеств выделяются игра на стандартах, длинные передачи, цепкость.

Ещё одним кандидатом на переход в «Динамо» в летнее трансферное окно называли 21-летнего защитника «Урала» и молодёжной сборной России Ивана Кузьмичёва. В прошлом сезоне он провёл 24 игры в РПЛ и Кубке России, отдал две результативные передачи и заработал пять жёлтых карточек. Кузьмичёв запомнился прежде всего по матчу за молодёжку с Испанией, который сборная России выиграла – 1:0.

Появлялась информация, что «Динамо» претендует и на 21-летнего центрального защитника «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича. Очевидно, Йоканович был бы рад видеть в команде соотечественника. Однако купить серба в ближайшее время московскому клубу будет очень сложно. Во-первых, фаворит в борьбе за Эраковича – «Зенит». Кроме того, «Црвена Звезда» не хочет продавать ценного игрока до того, как завершится квалификация Лиги чемпионов.

В первом туре РПЛ «Динамо» 17 июля сыграет дома с «Ростовом». «Локомотив» в тот же день примет «Пари НН».