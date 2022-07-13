«Я должен был поцеловать Месси». Русский пранкер прославился в финале чемпионата мира

Его девушка и даже мама тоже прорывались на поле!

Восемь лет назад состоялся финал ЧМ-2014. В решающем матче сборная Германии обыграла в Рио Аргентину с минимальным счётом благодаря голу Марио Гётце на 113-й минуте и стала чемпионом мира. Обстановка в игре накалялась с каждой минутой, а разрядил её во втором тайме уроженец Мурманской области Виталий Здоровецкий.

Российский пранкер, проживающий в США, выбежал на поле и отправился к защитнику сборной Германии Бенедикту Хёведесу. Здоровецкий основательно подготовился к прорыву на поле, поэтому оказался на газоне стадиона «Маракана» не только в футболке и чёрных трусах, но и в синих гетрах и розовых бутсах. Прорвавшись на поле, россиянин бросил кепку в сторону и задрал майку, продемонстрировав болельщикам надпись на своём торсе — «Прирождённый шутник».

Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче ЧМ Фото: Clive Rose/Getty Images

В ходе своего забега Здоровецкий пытался поцеловать в щёку Хёведеса, но немец резко отстранился от него. Телезрители, к счастью или сожалению, этот момент не увидели – режиссёры оперативно вывели в эфир знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио. Пробежав ещё несколько метров по легендарному стадиону, пранкер поскользнулся и был пойман пятью охранниками.

Как выяснилось позже, свой забег россиянин планировал заранее. Накануне финала ЧМ-2014 он намекнул об этом своим подписчикам в социальной сети: «Увидимся завтра на ТВ. Германия – Аргентина», а за несколько часов до стартового свистка заявил, что этот день станет для него самым важным в жизни.

Здоровецкий – о своём забеге в финале ЧМ-2014

Через несколько часов после игры Здоровецкий был отпущен и засыпал соцсети постами.



1. Извинился за свой живот: «Вчера вечером было много пиццы».



2. Поделился фотографией из тюрьмы.

Виталий Здоровецкий в тюрьме Фото: Из личного архива Виталия Здоровецкого

3. Рассказал подписчикам, какую допустил ошибку: «Я должен был поцеловать Месси. Я знаю, что всё испортил».

4. Нашёл подходящее описание для фото: «Беги, Форрест, беги».

Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче ЧМ Фото: Из личного архива Виталия Здоровецкого

5. Заявил, что Месси понравился его забег (в эпизоде с прорывом на поле аргентинец улыбался).

6. Подписал фото с Хёведесом: «Наконец-то знаменит».

7. Посвятил этот забег России: «Я сделал это для России и моих прекрасных поклонников. Спасибо каждому».

Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче ЧМ Фото: Из личного архива Виталия Здоровецкого

8. И, наконец, рассказал, как возвращался домой: «Когда я вернулся в США, меня чуть не депортировали, мой список арестов был настолько большим, что у них закончилась бумага, они сказали мне, что я самый умный/самый глупый негодяй, которого они знают».

Видео с забегом пранкера завирусилось. Его выкладывали у себя в соцсетях многие звёзды, в том числе баскетболист Леброн Джеймс. В России же шутили, что «хоть кто-то из россиян вышел на поле в финале чемпионата мира». После всей этой истории Здоровецкий продолжил заниматься провокационными розыгрышами и собрал в YouTube более 10 млн подписчиков.



В 2021 году пранкер выбежал на поле во время Супербоула (финал в американском футболе), его мама двумя годами ранее совершила прорыв в финале ЧМ по крикету, а девушка, Кинси Волански, в мае 2019 года появилась в откровенном чёрном купальнике в финале Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Ждём кого-то из них на ЧМ-2022 в Катаре?